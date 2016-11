Liberecké divadlo už vyvěsilo černý prapor, na této scéně vytvořil asi 250 rolí. „Dozvěděla jsem se to před chvílí, hned jsme dala pokyn,“ řekla ředitelka divadla Jarmila Levko. Úmrtí herce televizi Prima potvrdil liberecký herec a Peterkův kolega z divadla Ladislav Dušek.

Peterka toužil uspět jako vzpěrač, ale nakonec ho osud zavedl do divadla. Herecké začátky odbyl ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, odkud zamířil do libereckého Divadla F. X. Šaldy, kde vytvořil kolem 250 rolí. Již od konce 40. let se začal objevovat ve filmech. Až do roku 1992, kdy se naposledy objevil ve filmu Karla Kachyni Kráva, ztvárnil desítky filmových rolí.

Ať už byl Peterka v hlavní, nebo vedlejší roli, vždy dokázal přitáhnout pozornost svým sebevědomým vystupováním, fyzickou kondicí a hlubokým hlasem, které ho předurčovaly pro role „tvrďáků“. Takové si zahrál například ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!, komedii „Čtyři vraždy stačí, drahoušku“, ale i v pohádkovém seriálu Arabela, kde se skrýval pod maskou Fantomase. Svých vloh pro komedii pak plně využil třeba ve snímku Zítra to roztočíme, drahoušku...!.



Přestože si Peterka získal generace dětí rolí Krakonoše, na natáčení Krkonošských pohádek nevzpomínal zrovna rád, protože se tehdy moc nevyspal. „Ze zkoušky v divadle jsem jel do Prahy na Barrandov, tam jsme točili do rána, a pak jsem se zas vracel do Liberce,“ popsal v minulosti svůj tehdejší život. Za týden tehdy naspal sotva pár hodin a ještě musel jako Krakonoš kouřit dýmku, přestože byl nekuřák.

Podívejte se na známou scénu z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!



V roce 2001, kdy bylo Peterkovi 79 let, poznamenal vitálního muže těžký úraz. Na obvyklé procházce kolem liberecké přehrady ho nepozorná řidička vozem přirazila na svodidla tak nešťastně, že mu jednu nohu zlomila a druhou částečně rozdrtila. Herec prodělal čtyři desítky operací, ztratil 50 kilogramů na váze a musel chodit o berlích. „První rok jsem prosil pánaboha, aby si mě vzal. Ten další rok jsem to zase bral zpátky,“ řekl Peterka před několika lety ČTK.

Přesto se zase dokázal postavit na nohy. Přiměla ho k tomu jiná tragická událost z jeho života. „Maminka umřela v 98 letech, protože uklouzla na schodech, když vynášela popel,“ uvedl v roce 2012. Maminka podle něj tehdy utrpěla otřes mozku a musela do postele, a tím, že ležela, už nenabrala energii a v krátké době pak zemřela. Tato zkušenost byla zřejmě hlavním důvodem, proč se po těžkém úrazu snažil co nejdříve začít znovu chodit.

Další operace prodělal v posledních letech kvůli infarktu a zlomenině krčku. Poslední měsíce svého života strávil v libereckém hospicu.