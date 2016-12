Zemřel muž, který objevil Beatles. Allanu Williamsovi bylo 86 let

První manažer The Beatles Allan Williams. | foto: The Jacaranda/Twitter

LONDÝN Ve věku 86 let v pátek zemřel první manažer legendární britské hudební skupiny The Beatles Allan Williams. Na twitteru to oznámil liverpoolský klub Jacaranda, jehož byl Williams zakladatelem.

Zemřel ‚pátý člen‘ Beatles. George Martin stál za příchodem Ringo Starra „Dnes (v pátek) ve věku 86 let zemřel náš zakladatel a muž, který objevil Beatles. Allane Williamsi, budeš nám scházet,“ stojí na klubovém twitteru. Na facebooku klub napsal, že mu Williamsův odkaz umožňuje být v srdci liverpoolské hudební scény už téměř 60 let. Williams klub Jacaranda ve městě na severozápadě Anglie založil v roce 1957.

Williams byl prvním manažerem britské skupiny The Beatles. Jeho zásluhou se dostala v roce 1960 na koncert v severoněmeckém Hamburku, který byl pro budoucí kariéru „brouků“ zásadní. S legendární kapelou tehdy ještě ve složení John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best a Stuart Sutcliffe spolupracoval do roku 1961.

„Vždy jsem byl na Beatles hrdý a byl jsem hrdý a šťastný, že jsem mohl být alespoň malým kolečkem ve stroji nejznámější kapely světa,“ uvedl Williams v roce 2010.