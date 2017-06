Zemřel tvůrce pizzy Hawai. Jeho ananasový experiment bránil i kanadský premiér

„Muž, který stvořil pizzu Hawai a zahájil tím nekonečnou debatu po celém světě o tom, zda patří ananas na italský pokrm, zemřel v Kanadě ve věku 83 let,“ napsal deník the Guardian.

Sam Panopoulos emigroval z Řecka do kanadského Ontaria v roce 1954 ve věku dvaceti let. Společně se svými dvěma bratry pak začal provozovat několik restaurací.

V restauraci Satellite ve městě Chatham, asi 50 kilometrů od Detroitu, začal experiment s pizzou. Ačkoliv Panopoulosův podnik obvykle nabízel typicky americká jídla jako hamburgry s hranolky, nebo čínské pokrmy, na začátku 60. let se bratři rozhodli změnit sortiment a začali prodávat i pizzu.

Specialita, která se dnes podává po celém světě, začala jako pouhý experiment. „Byli jsme mladí a dělali jsme spoustu experimentů,“ popsal na začátku roku Panopoulos pro BBC. Ananas na pizzu prý dali jen tak pro zábavu. Tropický název Hawai prý vznikl kvůli původu ananasu. První konzerva ananasu, kterou na pizzu použili, byla totiž z Havaje.

„Prostě jsme to na ní dali, čistě pro srandu, abychom zjistili, jak to bude chutnat,“ vyprávěl Panopoulos. „Nejprve jsme to vyzkoušeli sami, poté jsme to nabídli zákazníkům. A potom, co jsme viděli, jak po tom zákazníci šílí, dali jsme to na naše menu.“

Restauratér prodal svůj podnik Satellite, kde byla pizza Hawai poprvé stvořena, v roce 1980 a od té doby žil ve městě Londýn v kanadské provincii Ontario. Zemřel náhle ve čtvrtek.

V nekrologu Panopoulose jeho rodina popsala jako nezapomenutelného člověka. „Byl naprosto oddaný a starostlivý. Jeho přímý smysl pro humor, výbušný smích a upřímnost bude chybět celé rodině, přátelům, bývalým zaměstnancům i zákazníkům,“ stálo v úmrtním oznámení.

Pizzu Hawai bránil i kanadský premiér

Debata o tom, zda ananas na pizzu patří, či nikoliv, se rozhořela naposledy v únoru letošního roku, když prezident Islandu Guðni Jóhannesson řekl během debaty se studenty střední školy, že je „zásadně proti“ tomuto nápadu.

Na obranu pokrmu kanadského původu se na začátku roku postavil i kanadský premiér Justin Trudeau. Premiér v odpovědi na tweet uživatele Jona Wisemana napsal parafrázi na píseň Pen pineapple apple pen!: „Mám ananas. Mám pizzu. A podporuji tento výborný výtvor z jihozápadního Ontaria. #TeamPineapple“