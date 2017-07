Zemřel veterán českého rocku, kytarista Zdeněk Juračka. Hrál s Petrem Novákem i Žlutým psem

Zdeněk Juračka prošel řadou významných kapel českého rocku 60.-90. let. Začínal v kapele Donald, jež měla v repertoáru především písničky Rolling Stones a byla považována za jednu z nejsyrovějších na české scéně 60. let. Po jejím rozpadu krátce doprovázel Petra Nováka v kapele George And Beatovens a následně přestoupil do další zásadní skupiny Rebels.

S tou se dostal i ke koncertování v západním zahraničí. Ve finální fázi, jako trio s Jiřím Kornem u baskytary a mikrofonu, okouzlovali Rebels publikum převzatým repertoárem od Claptonovy bluesrockové skupiny Cream. Rebels se pak na krátkou dobu pokusili o comeback v 90. letech.

V 70. letech, která rocku v Československu nepřála, se Juračka živil v doprovodných orchestrech populárních zpěváků (např. Evy Pilarové), což mu umožňovalo, že jako konzervatorista (obor housle) byl schopen jako nemnoho českých rockerů hrát z not.

V první polovině 80. let hrál v kapele zpěvačky Jany Kratochvílové Heval, jejíž existenci ukončila zpěvaččina emigrace do Anglie. Se zpěvákem Miroslavem Imrichem, který odešel od Abraxasu, pak spoluzaložil soubor Tango, ve své době jeden z nejpopulárnějších na domácí scéně.

Odtud vedla Juračkova cesta do Žlutého psa, se kterým prožil jeho nejslavnější období na začátku 90. let se všemi velkými hity v čele se Sametovou, v jejímž klipu sehrál jednu z rolí.

Zdeněk Juračka byl nejen výborným kytaristou (přestože se samozřejmě nevyhýbal kytarovým sólům, pověstná byla především jeho výborná doprovodná hra), ale také oblíbeným „kumpánem“, který svůj svérázný humor přenášel i na pódium.