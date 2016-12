Zemřela legenda francouzské kinematografie Michele Morganová. Dožila se 96 let

„V nedožitých 97 letech se v úterý ráno nejkrásnější oči kinematografie definitivně zavřely,“ oznámila rodina. Využila přitom přezdívky, kterou na počest jejích výrazných očí začali před lety používat filmoví fanoušci Morganové.



Pařížanka, vlastním jménem Simone Renée Rousselová, se proslavila především ve filmech z 30. až 50. let. Patří k nim například snímky Nábřeží mlh, kde hrála po boku Jeana Gabina, Velké manévry a Pyšní, kde zazářila spolu s Gérardem Philipem, dále filmy Pastorální symfonie, Crime ne paie pas, Okamžik pravdy nebo Ztracená jednotka. Hrála do 90. let, tehdy především v televizních filmech.

Morganová získala čestného Cézara za celoživotní dílo v roce 1992. O tři roky později jí přibyl Zlatý lev na festivalu v Benátkách, taktéž udělený za celou hereckou kariéru. V roce 1967 byla Mich?le Morganová dekorována Řádem umění a literatury, který uděluje francouzské ministerstvo kultury, v roce 1969 obdržela nejvyšší francouzské státní vyznamenání, řád Čestné legie, a při příležitosti 55. narozenin pak získala Řád za zásluhy. Herečka má také svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.