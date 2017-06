Zemřela popkulturní ikona Anita Pallenbergová. Chodila se třemi Stouny

PRAHA Přestože účinkovala zhruba v patnácti filmech jako herečka a působila i jako modelka, jednou provždy bude v povědomí veřejnosti zapsána především jako žena, jež měla citové vztahy hned se třemi členy skupiny Rolling Stones. Anita Pallenbergová zemřela v úterý ve věku 73 let. Vlastně dost vysoký věk na to, jaký životní styl si vybrala a vydržel jí až do stáří.

Milenky muzikantů z rockových kapel obvykle bývají označovány za „groupies“. Pallenbergová definici tohoto pojmu jistě naplňovala. Postupně měla vztahy s kytaristou Brianem Jonesem, jeho kolegou Keithem Richardsem a nakonec i románek se zpěvákem Mickem Jaggerem.

Jeden z manažerů Rolling Stones dokonce prohlásil, že Pallenbergové vliv na kapelu se v letech 1967–73 rovnal přímému členství. Faktem je, že zejména s Jonesem a ještě více s Richardsem, s nímž žila mezi lety 1967 a 1980 a porodila mu tři děti, vztah přerostl do regulérního partnerství. A obě dvojice měly ve své době nezanedbatelný vliv. Staly se popkulturními ikonami: byly fotografovány do společenských a módních časopisů, lidé se podle nich oblékali i chovali. Temnější stránkou pobytu na výsluní byl jejich životní styl. Pallenbergová byla stejně jako Richards závislá na heroinu, s drogami se potýkala až do roku 2000. Paralelně s tím šla alkoholová závislost, již sice poprvé překonala v 80. letech, ale recidiva nastala v posledních letech jejího života, kdy alkoholem léčila bolesti po operacích kyčelních kloubů. Dnes už si asi málokdo vzpomene, že Anita Pallenbergová hrála ve slavném avantgardním Living Theatre nebo účinkovala v několika poměrně známých filmech (třeba Barbarella). Její vliv na světovou kulturu byl v tom, po čím boku bývala k vidění. A to trvá dodnes. Velkým hitem roku 2012 ve francouzsky mluvících zemích byl song písničkářky Carly Bruniové Chez Keith et Anita, romanticky vykreslenéý obrázek dne stráveného se slavným párem. V němž nechybí ani balení jointů.