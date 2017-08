Bělobrádek napsal ženě, že její pes neumřel, ale chcípl. Dělal jsem si legraci, hájí se

PRAHA Zvířata neumírají, dávat jim lidské vlastnosti je levicové a hodí se to k eko-etno-bio vychrtlině s korálky na krku pijící čaj z misky. Taková slova napsal vicepremiér vlády a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek na Facebook pod příspěvek ženy, která se loučila se zesnulým psem. Komentář odšpuntoval bouři kritiky na hlavu předního lidoveckého politika. Bělobrádek se brání, že si ze ženy chtěl udělat srandu.

Lucie Sulovská na svoji facebookovou stránku napsala, že zemřel rodinný pes Alf. „Neumřel. Umírají pouze lidé. Zvířata uhynou, pojdou, chcípnou (u nich to nemá vulgární podtext), padnou, zhasnou, jsou zabita, poražena...,“ poučoval vicepremiér a vystudovaný veterinář Pavel Bělobrádek uživatelku loučící se se svým zesnulým domácím mazlíčkem.

„Dávat zvířatům lidské vlastnosti a používat u nich lidské výrazy (umírat, jídlo, jíst, kakat atd.) je modernistické, levicové a liberální a hodí se k městské eko-etno-bio vychrtlině s korálky na krku, náušnicemi v nose, pupku a obočí, s plandající sukní (lunty) a pijící čaj z misky,“ dodal předseda lidovců.



Idiot nepochopí smajlíky

Podle jeho slov mělo jít o nadsázku, což mají dokazovat i na konci přiložené smajlíky, konkrétně mrkající a smějící se. V kontextu, v němž byl komentář napsaný, však Bělobrádkova slova působí minimálně necitlivě a nevhodně. Lidovecký šéf to odmítá.

„Idiot, který nepochopí, co znamenají smajlíci, je hoden si přešlápnout,“ řekl serveru Lidovky.cz. „Podívejte se, jaké má statusy, je to nejkonzervativnější blogerka, kterou znám. Udělal jsem si z ní pouze legraci, že by to spíš patřilo k naprosto liberálnímu a levicovému člověku,“ vysvětlil Bělobrádek s tím, že nevhodný byl spíše výraz, který žena použila.

Pavel Bělobrádek (Twitter) @PavelBelobradek Ultrakonzervativni katolická blogerka mluví o zvireti jako o člověku. To je pointa. A zvířata opravdu neumiraji. Věřte veterináři odpovědětretweetoblíbit

Slova lidoveckého šéfa vzbudila na sociálních sítích pozdvižení, přičemž Bělobrádek sklidil převážně kritiku. Ohlas vzbudila mimo jiné i u ostatních politiků, kteří se proti nim ohradili.



„Můj pes neuhynul a nechcípl. Zemřel. V přítomnosti milujících a s pomocí veterináře. Ne jatečního inspektora, který dělá politiku,“ napsal na Twitteru předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Inu - veterinář na jatkách. Nemáš duši, do konzervy s tebou,“ podotkl poslanec Jiří Dolejš (KSČM).



Matky samoživitelky si musí najít nového partnera

I přes nespočet negativních ohlasů se ale Bělobrádek neobává, že by jeho výrok mohl lidovcům v podzimních parlamentních volbách uškodit. „Každý inteligentní člověk to pochopí, nevidím v tom žádný problém,“ uvedl.



Žena, která na Facebooku informovala o smrti rodinného psa Alfa, se chtěla prostřednictvím zmiňovaného příspěvku se svým mazlíčkem rozloučit a přiblížit přátelům soužití s ním. S reakcí, jež se jí dostálo, ovšem nepočítala.

Lucie Sulovská (Facebook) Dneska zemřel náš Alf, pes, ke kterému jsem nikdy nepřilnula. Naši si ho koupili, když jsme ještě měli našeho starého jezevčíka Bennyho, který se narodil dřív než já. Toho pořídili na trhu, kde ho pod košilí nosil nějaký pochybný trhovec. Prodal ho, jen tak načerno, bez papírů. Když si Beníka přivezli domů, byl dost nemocný a vypadalo to, že brzy umře. Nakonec žil dvacet let a byl neuvěřitelně odolný. Věčně byl na útěku, párkrát ho přejelo auto, někdo ho postřelil, sousedi si... na něj pravidelně stěžovali, naši ho zavírali a já řvala, aby ho pustili. Dokonce jsem s ním chodila na procházky, když měl zaracha. Přitom když jsem se narodila, tak na mě vrčel a snad mě i kousnul, to si pamatuju. Ale později jsme se měli moc rádi. To se mi líbí (93)Komentáře (33)

„To jste opravdu takoví blbečci, že mě nemůžete nechat v klidu trochu posmutnit nad tím, že umřel někdo, kdo žil u nás doma většinu nejen svého, ale i mého života?“ okomentovala naštvaně a nechápavě zároveň.



„Nechala bych to být, nemám z toho virálu radost, už vůbec ne proto, že reakcí samozřejmě bude, že se pan vicepremiér pouze pokoušel ironizovat moje názory, které jsou v českém kontextu, uznávám, nezvykle konzervativní,“ uvedla později s chladnou hlavou s tím, že je ráda, kolik lidí se jí zastalo.

Nešlo přitom o první případ, kdy Pavel Bělobrádek svým nevybíravým vyjádřením rozhněval část občanů. Naposledy například v rozhovoru pro server E15, kdy matkám samoživitelkám radil, aby svou nelehkou životní situaci vyřešili nalezením nového partnera. Svůj výrok tehdy vysvětlil tím, že byl vytržen z kontextu.