Ženy, jež spolu rostly i padly. Kratochvílovou přivedla z úřadu vlády Valachová

Kateřina Valchová a Simona Kratochvílová - kolegyně z Úřadu vlády.

PRAHA/BRNO Její kariérní příběh by se dal označit jako „from zero to hero“ (od nuly hrdinkou – pozn. red.). A pak zase na nulu. Simona Kratochvílová se z referentské pozice během dvou let vypracovala až na náměstkyni ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD). Její vzestup skončil ve chvíli, kdy na ministerstvo minulý týden přišla policie a obvinila Kratochvílovou v rámci kauzy dotací pro sport.