Zhoršení vztahů? Méně Trumpa, nařídil Kreml státním médiím

Nařízení, o němž informovala agentura Bloomberg News, přišlo v době, kdy se ve Washingtonu rapidně zvyšuje množství otázek ohledně ruských kontaktů se členy týmu, který vedl Trumpovu prezidentskou kampaň, a ukazuje na rostoucí obavy, že rusko-americké vztahy možná nebudou tak přátelské, jak se očekávalo.



„Nebudou ho najednou přehnaně kritizovat, jenom o něm budou méně mluvit,“ komentoval „prosbu“ Konstantin von Eggert pro TV Rain, jedinou nezávislou televizní stanici v Rusku.



Trump ve středu opět zamíchal karty, když Putina přímočaře obvinil z krymské anexe. „Krym byl ODEBRÁN Ruskem během Obamova úřadu. Byl na něj Obama příliš měkký?“ Právě poté se ruská média začala ve větší míře odmlčovat.



Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?