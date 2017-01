Židle Flax Chair dává novou šanci lnu

Tak jako krteček prošel všemi fázemi výroby lnu, aby si mohl nechat ušít kalhoty s kapsami, tak i holandská designérka Christien Meindertsma studovala fáze růstu a zpracování této tradiční a dnes neprávem opomíjené plodiny, aby vyrobila lněnou židli.



Odbouratelný materiál, žádný odpad

Židle s názvem Flax Chair je vyrobená z vláken lnu a bioplastu PLA (kyselina polylaktická), dvou ekologických materiálů, z nichž obzvláště ten první je v současné době nedoceňován. Silný koncept Christien Meindertsmy má potenciál to změnit. Celkem jednoduše vypadající židle je výsledkem dlouhého výzkumu, při kterém designérka spolupracovala se společnostmi Label Breed a Enkev. Nový kompozitní materiál pro židli byl vyroben smícháním vláken lnu s PLA, biologicky odbouratelnou látkou vyrobenou z biomasy rostlin. Tento materiál byl nejprve nastříhán do potřebných tvarů a tyto byly zahřáty a stlačeny, aby vytvořily správný tvar – skořepinu sedací plochy a nohy židle. Design využívá maximálně plochy a při výrobě tedy nejsou žádné odpady. Jednotlivá vlákna jsou ještě rozpoznatelná ve výsledném designu.

Tento komplexní a inovativní projekt získal na sklonku října letošního roku ocenění v soutěži Dutch Design Awards udělované tradičně během festivalu designu Dutch Desigh Week. Designérka získala první cenu v kategorii Produkt, ale také v kategorii nejslibnějších projektů pro budoucnost.

Designérka i pěstitelkou lnu

Christien Meindertsma zaujala nejen svým konečným produktem, ale také svým důkladným přístupem k tomuto projektu. Její výzkum běžel několik let. Dokonce si opatřila kus pole, aby mohla studovat růst, sklizeň a zpracování lnu. Tento projekt se netýká jenom designu další židle. Je výsledkem mnohaletého materiálového výzkumu a testování, hledání možností podceňovaného materiálu a motivování holandských firem uvést na trh nový výrobek. To vše ve spolupráci s Label Breed a Enkev vedlo k rafinovanému výsledku. Podle mezinárodní poroty Dutch Design Awards je Flax Chair nejlepším příkladem toho, co současné řemeslo dokáže.