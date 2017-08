Když draci, proč ne rovnou teleporty? Režisér Hry o trůny odráží kritiku za nelogický scénář

Fanoušci seriálu Hra o trůny na sociálních sítích kritizují scénář sedmé série seriálu. Poukazují především na podivné přemísťování postav po mapě a některé logické chyby v ději.

Pozor, článek obsahuje vyzrazení části děje sedmé série.



Jak je možné, že Jon Sníh se během (zatím) šesti dílů sedmé série stačil ze severu dostat až na Dračí kámen na jihu a zase zpátky, když armáda nemrtvých ušla takový nepatrný kousek? Jak je možné, že skupinka hrdinů za Zdí zůstane na jednu noc uvězněná na zamrzlém jezeře a za tu dobu stačí Gendry doběhnout do pevnosti, poslaná vrána dojde Daenerys až na jih a ta stihne přiletět na dracích? Nesmyslné přesuny na mapě jsou hlavním bodem kritiky nové série Hry o trůny. Působí to téměř, jako kdyby postavy používaly při cestování teleporty.

Seriál je dělán na míru pro fanoušky. Stále nabízí dechberoucí scény a dějové spády, ale již ztratil svůj moment překvapení. Scenáristé dělají téměř přesně to, co si přejí diváci. Když se v pátém dílu sedmé série dala dohromady skupinka složená téměř výhradně z fanouškovsky oblíbených postav, bylo jasné, že logika dostane „na zadek“ ve prospěch nadšených výkřiků diváků. Tak se také v dalším následujícím šestém díle nazvaném „Za zdí“ stalo. Kromě podivného přemístění Gendryho a Daenerys se dá mluvit i o nelogickém boji. Dále je zde snaha zajmout jednoho z nemrtvých, i když šance na to, že Cersei díky tomu změní svůj postoj, je z logických důvodů téměř nulová. Na tom se lidé na sociálních sítích shodují.

Jedna z map popisující záhadné přesuny sedmé série. Zelená čára jsou přesuny Jona Sněha v sedmé sérii, červená je vzdálenost, kterou nemrtví urazili za stejnou dobu.

„Jsme si vědomi toho, že nakládání s časem v šestém díle bylo poněkud zahalené v mlze. Trošku jsme si pomohli takovým tím věčným šerem, co vládne za Zdí, a výslovně neřekli, jak dlouho hrdinové u jezera čekali. Někteří diváci to akceptovali, někteří ne,“ řekl pro magazín Variety Alan Taylor, režisér šestého dílu. „Je ale dobré, že mnoha lidem na Hře o trůny záleží tolik, že si najdou čas ji takhle zevrubně rozebírat,“ dodává.

Je nicméně fakt, že seriálu už chybí knižní předloha. Poslední díl knihy, Tanec s draky (2012, Talpress), postačil scenáristům zhruba do páté série. David Benioff a D. B. Weiss, tvůrci seriálu, údajně vědí, jak by děj celé ságy měl skončit. Co se ale stane mezi tím vším, to je v režii scenáristů. Ti si ale berou velkou volnost a celý seriál teď spěchá rychle kupředu v porovnání s prvními sériemi, které nikam nespěchaly a do popředí se dostávalo promyšlené pletichaření a profilování jednotlivých postav. Někteří fanoušci tuto změnu na internetu dokládají třeba jen na příkladu sexuálních scén. V prvních sériích bylo téměř v každém dílu trochu erotiky (jak byli mimochodem diváci seriálů z produkce HBO zvyklí) a v posledních dvou sériích na to díky rychlým dějovým spádům není vůbec čas. Nejde tak ale o docela jiný seriál, než jakým byl na začátku? To je na individuální posouzení každého z diváků.