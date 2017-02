Zimní dávka vitaminů. Zkuste brusinkový koláč

Brusinkový koláč

210 g špaldové mouky



1 lžička prášku do pečiva



75 g změklého másla



špetka soli



100 g krupicového cukru



230 g zakysané smetany



2 vejce



1⁄2 lžičky vanilkového extraktu



150 g brusinek (mohou být i mražené)



drobenka:

50 g třtinového cukru



100 g špaldové mouky



50 g másla



V míse kuchyňského robotu utřete máslo s cukrem a špetkou soli, postupně zašlehejte vejce, vanilkový extrakt a zakysanou smetanu a nakonec vmíchejte mouku s práškem do pečiva. Do výsledného těsta pak ještě lehce zapracujte brusinky. Těsto vlijte do dortové formy o průměru 20 cm (pokud máte k dispozici nepřilnavou dortovou formu, nemusíte formu vymazávat ani vykládat pečicím papírem) a ozdobte hrstkou brusinek.

V nerezové míse kuchyňského robotu si připravte drobenku (všechny přísady zpracujte pomocí ploché metly v hrudkovitou směs). Výslednou drobenkou pak celý koláč rovnoměrně posypejte a vložte do předem vyhřáté trouby. pečte asi 45 -60 min v troubě při teplotě 180 stupňů. Míru propečenosti zkoušejte špejlí. Koláč nechte chladnout ve formě na mřížce, následně vyjměte z formy a podávejte s horkým voňavým čajem nebo punčem.

Recept pro KitchenAid.cz připravila Lucie Jahelková z výživového poradenství FoodBodyLife.