Zimní gastro tipy. Zabijačka, polární treska i michelinské menu

Michelinský šéfkuchař v Praze

(21. února - 25. února)

Restaurace Bellevue přivítá koncem února šéfkuchaře Sébastiena Sanjou, který získal své místo v michelinském průvodci se svojí první hvězdou v pouhých 31 letech a to v roce 2013. Jeho restaurace Le Relais des Moines ve francouzském Provence, kterou vlastní společně se svou manželkou Geraldine, je unikátní svým únikem od reality. Jeho pokrmy jsou lehké a hravé. Nikdy se nespokojí s průměrem.



Chef Time Fest

(8. února - 25. února)



Festival přiblíží přední českou gastronomii nejen skrze jedinečné menu, ale také prostřednictvím školy vaření a dalších tematických akcí. Během festivalu hosté mohou osobně poznat ty nejlepší pražské kuchaře, budou je sledovat při práci, sdílet s nimi své kulinářské dojmy a především ochutnávat jejich speciality. Návštěvníci budou moci osobně poznat nejlepší kuchaře z předních pražských restaurací. Budou je moci sledovat při práci, sdílet s nimi své kulinářské dojmy a především ochutnat jejich speciality. Hosté se mohou těšit na takové kulinářské hvězdy jakými jsou Filip Sajler, Ondřej Slanina, Jiří Král, Lukáš Želechovský, Pavel Sapík, Norbert Hojda, Radek David, Tomáš Popp, Martin Svatek, Radek David, Jan Horký nebo Petr Vlásek.

Zabijačkové hody v Českém Krumlově

(20. února - 28. února)

Zabijačkové speciality v mistrovském provedení kuchařského týmu oblíbeného českokrumlovského hostince DEPO si můžete vychutnat poslední únorový týden. Hostinec je vyhlášený prvotřídní českou kuchyní, tankovým pivem a profesionálním servisem. Zážitek z posezení u dobrého jídla a pití v osobitém interiéru korunuje idylický výhled do zrenovovaného parku u českokrumlovského zámku.



Sezona polární tresky

(leden - březen)

Ojedinělou akci připravila pro všechny milovníky dobrého a kvalitního jídla restaurace Kampa Park. Do března mohou hosté ochutnat menu z polární tresky, která se loví jen tři měsíce v roce, a hlavně ve Skandinávii je považována za mimořádnou pochoutku. Polární tresky totiž migrují za polárním kruhem a jejich maso má velice jemnou a delikátní chuť. Navíc má ideální nutriční složení a je velmi zdravé. Rybu zde spotřebují celou. Jako hlavní chod se servíruje pečená polární treska se slávkami, doplněná křupavým baby salátem a bramborovou omáčkou ochucenou libečkem.



Čokoládový festival v Olomouci

(10. únor 2017 - 12. únor)



Pralinky, pivo, palačinky, vafle s čokoládou, ale také čokoládová kosmetika. Cílem festivalu v Olomouci je ukázat, že čokoládová není pouze tabulka, kterou koupíme v supermarketu, ale že existuje spousta dalších čokoládových výrobků. Čokoládový festival vám umožňuje představit netradiční druhy čokolád, s vysokým podílem kakaa nebo s různými příchutěmi, například s příchutí chilli, zázvoru a různých druhů ovoce.

Grand Restaurant Festival

(15. ledna - 28. února)

Osmý ročník Grand Restaurant Festival 2017 probíhá od poloviny ledna do konce února a je do něj zapojeno téměř 100 restaurací ve všech krajích České republiky. Ty si připravily shodně tři různá degustační menu. Šéfkuchaři prestižních restaurací z vydání Maurerova výběru Grand Restaurant nabízí zvýhodněné degustace od 250 korun v kategoriích Gastronaut, Terroir a Inspirace. Výjimečnou ingrediencí festivalu je pokrm ve stylu „Taste-Waste“. Jen v Evropě se promrhá téměř 40% všech potravin a surovin. Ani nám to není jedno! Během festivalu ochutnáte jak plýtvání vnímají významní šéfkuchaři z celého Česka.

Prague Wine Week

(30. ledna - 5. února)

Na přelomu ledna a února se Praha stane dějištěm devátého ročníku festivalu vína Prague Wine Week 2017. Během festivalu se vinaři a dovozci spojí s vybranými pražskými restauracemi a vinnými bary a po celý týden budou nabízet tříchodová menu snoubená s víny za doporučenou paušální cenu. Degustačním centrem festivalu bude trojice vinných barů Vinograf (Senovážné náměstí, Anděl a Míšeňská). Po celý týden zde bude možné po skleničkách ochutnat devadesátibodová vína Prague Wine Trophy a ve Vinografu Senovážné i Championy. Vyvrcholením festivalu bude jubilejní, již desátá Galadegustace medailových vín Prague Wine Trophy.