Žirafy tiše vymírají. Nejsou ale cílem pytláků, nemají chutné maso, tvrdí český zoolog

V roce 1985 bylo na světě asi 151 tisíc až 163 tisíc žiraf, v loňském roce jich však podle Mezinárodního svazu na ochranu přírody (IUCN) bylo už jen 97 562. Ocitly se tak v kategorii „zranitelných“ druhů, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, tedy do sta let.



„Západoafrický poddruh, peralta, už patří ke kategorii ohrožená, po níž už je jen kriticky ohrožená a vyhynulá. Původně přitom žila v celé savaně západní Afriky až k Atlantiku,“ uvedl pro Lidovky.cz Jůnek. Peralta se vyskytuje už pouze v jedné lokalitě v Nigeru, a kdyby podle Jůnka dostala tamní populace nějakou infekci, doplatila by na ni celá.



„Všichni si myslí, že žirafy jsou všude, ale nejsou,“ řekl zástupce IUCN Julian Fennessy pro agenturu AP. Upozornil na to, že ačkoli má mnoho lidí obavy z vyhynutí slonů, na světě jich je oproti žirafám čtyřnásobek. Podle něj žirafám hrozí, že vyhynou bez povšimnutí.

Podobný názor zastává i biolog z americké Dukeovy univerzity Stuart Pimms. Většina lidí se podle něj domnívá, že žirafy nic neohrožuje, protože jsou zvyklí je vidět v zoologických zahradách.

Že je situace zkreslená, potvrzuje i Jůnek. „V Jihoafrické republice, Keni, Tanzánii nebo Ugandě zvířena nemizí, naopak v tamních velkých chráněných územích počty žiraf mnohdy rostou,“ řekl zoolog. O to více je podle něj kritická situace poddruhů v západní, ale i střední Africe.

Nemá chutné maso

Podle Jůnka za poklesem počtu žiraf stojí nejvíce úbytek jejich přírodního prostředí. „Určitě do toho mohou vstupovat i pytláci, ale problém západní Afriky je populační exploze a ztráta přirozeného prostředí, kde žirafy žijí,“ vysvětlil zoolog. Dodal, že dochází i k „soutěži“ o půdu s chovaným dobytkem. I uprostřed národního parku se pasou krávy, ačkoliv by tam neměly co dělat.

Podle Fennessyho z IUCN ale počet žiraf snížily i nemoci a útoky lovců. Český zoolog si ale nemyslí, že by to byl tak častý případ. „Žirafa nemá chutné maso. Má velmi silné provazce svalových vláken. Nikdo z bílých pytláků by je nestřílel na maso,“ řekl Jůnek. Pokud tak spíš jako trofej, například ocasy žirafy mají rituální důvody.

IUCN ve středu zvýšila stupeň ohrožení u 35 druhů a snížila ho u sedmi druhů, které se nacházely v nejohroženější kategorii. Žirafa je jediným savcem, jehož stupeň byl letos změněn.



Podle IUCN už 860 druhů rostlin a živočichů vymřelo a 68 druhů živočichů už nežije ve volné přírodě. Více než 1300 druhů je v ohrožení.