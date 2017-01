Zkuste netradiční květákový koláč s parmezánem

Květákový koláč s parmezánem

těsto:



300 g hladké mouky



1 vejce



100 ml olivového oleje



30 ml vlažné vody



sůl



náplň:

1 středně velký květák



4 vejce



40 g najemno nastrouhaného parmezánu nebo sýru Gran Moravia



200 ml sójové smetany na vaření



olivový olej



2 snítky rozmarýnu



himalájská růžová sůl



čerstvě mletý pepř



špetka mletého muškátového květu



Do mísy kuchyňského robotu nasypejte všechny suroviny na těsto a pomocí plochého šlehače vypracujte vláčné těsto. Z těsta vytvořte bochánek, zabalte jej do potravinářské fólie a nechejte alespoň hodinu odležet v lednici. Mezitím si předehřejte troubu na 170 stupňů. Květák rozeberte na růžičky a rozložte je na plech vyložený pečícím papírem. Květák osolte, přidejte rozmarýn a vše pokapejte olivovým olejem.

Plech vložte do trouby a pečte cca 20 minut, aby květák zezlátl. Jakmile je květák upečený, vyjměte jej z trouby a pusťte se do přípravy těsta. Těsto vytáhněte z lednice, vyválejte z něj placku a přeneste ji do koláčové formy. Těsto vytvarujte tak, aby bylo ve všech záhybech a sahalo až po okraj. Dno těsta propíchejte na několika místech vidličkou a pečte v troubě 30 minut.

Mezitím smíchejte v míse vejce, smetanu, parmezán, sůl, pepř a muškátový květ. Na dno předpečeného těsta rozprostřete upečený květák a vše zalijte připravenou směsí. Koláč vložte zpět do trouby a pečte dalších 20 minut. Hotový koláč podávejte ještě teplý.



Recept pro .cz KitchenAid vytvořila Michaela Šupáková z blogu Cooking with Šůša.