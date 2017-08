Zkvašená móda. Proč je fermentace sexy a jak s ní začít?

(rozpis na čtyřlitrovou sklenici)

2 kg čínského zelí

300 g bílé ředkve

300 g mrkve

1–2 svazky jarní cibulky nebo

jeden větší pórek

2 nashi

70 g rýžové mouky

50–100 g cukru



250 ml vody

50–100 g zázvoru

2 větší cibule

1–2 hlavy česneku

korejské sušené chilli papričky

rybí omáčka

1 lžíce sušených krevet/olihní/ústřic

1 kg soli

5 l vody



Zelí nakrájíme tak, aby odpovídalo velikosti jednotlivých soust. Do větší nádoby nalijeme pět litrů vody, přisypeme kilogram soli a mícháme do rozpuštění. Přidáme nakrájené zelí, zatížíme, aby bylo ponořené, a necháme za občasného promíchání tři hodiny stát. Prosolené zelí změkne a bude ohebné. Rýžovou mouku svaříme s cukrem a vodou na kaši a necháme ji vychladnout. Cibuli, zázvor, česnek a rýžovou kaši smícháme a rozmixujeme na hladkou pastu. Zázvor a česnek přidáváme postupně. Ve větší míse pastu smícháme s rybí omáčkou – také přidáváme postupně, dávka se může pohybovat od 100 do 250 ml, přesné množství je na vás. Nakonec dodáme chilli papričky. I tady platí postupné přimíchávání. Zelí opakovaně propláchneme. Na jemné nudličky nakrájíme cibulky, ředkev, jablka a mrkev. Sušené krevety, olihně a ústřice podrtíme na hrubo. Vše přimícháme do pasty. Natáhneme si rukavice a pastu se zeleninou pečlivě vmasírujeme do opláchnutého zelí. Vše napěchujeme do nádoby, ve které bude kimchi kvasit – pokud se neobjeví dost šťávy, dolijeme osolenou vodu. Zatížíme kimchi tak, aby všechny pevné části byly ponořeny, zakryjeme fólií a necháme týden či dva kvasit v teple. Pak přemístíme do chladu. Po dalších dvou až třech týdnech můžeme jíst. (Podle Zuzany Ouhrabkové z blogu Zkvašeno)