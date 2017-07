Těším se na celý program, říká ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová

Ředitelka Colours of Ostrava má během svého festivalu spoustu jiných povinností, než sledovat jako řadoví návštěvníci koncerty kapel, které pozvala. Přesto jsme se jí zeptali mimo jiné na několik jejích soukromých tipů z letošního programu.

Na která vystoupení se vy osobně nejvíc těšíte?

To je pro mě těžká otázka, protože se těším na celý festival, pro mě je to jeden celek. Vzhledem k tomu, že všechny kapely vybíráme velmi pečlivě a dokážeme se do nich znovu a znovu zamilovávat, je hrozně těžké říct, kdo je pro mě highlight.

Zkuste prosím přece jen pro naše čtenáře vybrat aspoň pár tipů.

Určitě bude úžasný koncert Fadda Freddyho, s nímž vystoupí ostravský sbor asi čtyřiceti dobrovolníků. Jsme velice zvědaví, jak to bude vypadat na pódiu. Těím se na Benjamina Clementina, který je hitem letošní sezóny a myslím si, že Ostravu hodně překvapí, protože je to hodně jiné oproti tomu, co zde běžně slýcháme. Jsem zvědavá, jak dopadne koncert Earth Harp, největší harfy na světě, která bude natažená přes celou scénu Fresh. To je takový experiment, od něhož ani já sama přesně nevím, co mám očekávat. Ale baví nás ta absolutně ojedinělá technická stránka věci a předpokládám, že to bude i velká podívaná. Ještě musím zmínit Dudu Tassa. To je velmi ojedinělý izraelský zpěvák s obrovskou minulostí. My mu rozumíme, protože jeho rodinu politický režim chtěl vymazat z mapy Iráku, emigrovala do Izraele a tam je dnes Dudu Tassa velmi ctěn a jeho koncerty jsou famózní. Samozřejmě se také těším na Michaela Kiwanuku... A kdybych pokračovala dál, asi bych vám vyjmenovala celý letošní program.

Na které jméno z programu jste letos nejvíc pyšná?

Například na Norah Jones, která bude v Česku vůbec poprvé. To se ale netýká zdaleka jenom jí, ale třeba i Justice. Ti přijedou s plnou parádou v pěti kamionech, mimo jiné s dvaceti tunami světel a dalších hejblátek. Je to vlastně největší letošní produkční oříšek, přestože se jedná jen o dva muzikanty. Náš technický ředitel Pepa Ženíšek už dlouho řeší, jak v sobotu zavěsí všechna světla pro Jamiroquai a následně pro Justice, protože na naší nové hlavní scéně, kterou máme z Německa a je to evropská špička, bude ve vzduchu viset víc než padesát tun.