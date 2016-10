Zlín prezidenta uvítal tichým protestem a transparenty ‚30 případů Miloše Zemana‘

Odvíjely se od transparentů s údajnými ‚přešlapy‘ prezidenta, na které odpůrci upozornili například hesly „Hitler je gentleman“, „Rusnokova vláda“, „Chřipka na Ukrajině“, „Zeman love Putin“, „Snaha o bezzubou ČT“, „Korunovační viróza“, „Schůzka v Lánech“, „Ovčáček“, „Vulgarity z Lán“, „Profesor je mu Putna“, „Podpora Konvičky“ či „Mynář“ a „Nejedlý“.



Pasterný uvedl, že protest proti prezidentovi je tichý a slušný. „Nejsme zastánci vyřvávání a hvízdání a házení vajíček. Takže i mezi lidmi, co s vámi nesouhlasí, jsou různé skupiny,“ oslovil Zemana Pasterný. Prezidenta se ptal na jeho údajnou předvolební podporu Straně práv občanů (SPO). SPO ve Zlínském kraji vede zaměstnanec Hradu Vladimír Kruliš a na kandidátce jsou i kancléř Vratislav Mynář a Zemanův poradce Martin Nejedlý.

Zeman slova Pasterného odmítl s tím, že po celou dobu své návštěvy v kraji, kterou zahájil v úterý, nevyslovil podporu žádné politické straně či hnutí. Odpůrcům ale jinak vyslovil uznání. „Chtěl bych jenom docela upřímně říct, že si vážím formy vašeho protestu. Není to vyřvávání, není to pískot. Je to prostě vyjádření nesouhlasu s konkrétními postoji prezidenta republiky. ... To je v demokracii normální,“ poznamenal Zeman.

Na tiskové konferenci pořádané na závěr jeho pobytu v kraji pak uvedl, že postoj názorových odpůrců při svých krajských výjezdech může ocenit poprvé. „Přál bych si, aby forma protestů, která se objevila ve Zlíně, byla tak korektní a tak zdvořilá i v jiných městech, pokud tam ovšem nějaké protesty budou. Víte, že kromě Prahy je Zlín jediné krajské město, které volilo mého protikandidáta v prezidentských volbách,“ uvedl Zeman.

Podle serveru www.volby.cz však Zeman v roce 2013 při prezidentské volbě ve druhém kole z krajských měst prohrál s protikandidátem Karlem Schwarzenbergem kromě Prahy a Zlína i v Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové a Brně.

Podle Pasterného protest zaštiťuje zmíněný spolek Zlínská křižovatka. Na facebooku však událost založila Strana zelených Zlín. Vyzývala, aby lidé nenásilnou a nejlépe vtipnou formou vyjádřili, že nesouhlasí se Zemanovým působením v roli hlavy státu. Pasterný sám kandiduje v krajských volbách, je na šestém místě společné kandidátky Zelených a Pirátů nazvané Otevřený kraj. Podle Pasterného nemá většina účastníků protestu se Stranou zelených nic společného.