Zmizela beze stopy. Policie v záhadném případu ztracené manažerky stále tápe

Jana Svobodová je nezvěstná již od poloviny července. | foto: Policie České republiky

PRAHA Zmizela a kromě fotek jejího auta z dálnice neexistují žádné stopy, které by policii mohly pomoct k rozluštění záhadného případu. Poté, co úspěšná manažerka Jana Svobodová v červenci loňského roku nasedla na parkovišti v pražských Holešovicích do svého vozidla, o ní rodina ani přátelé nemají žádné informace. Policie případ stále vyšetřuje. Ovšem bez úspěchu. Nepomohla ani vypsaná odměna v hodnotě milionu korun.

Případ sedmačtyřicetileté matky a manažerky firmy, jejíž fotografie visí už patnáct měsíců v policejním registru pohřešovaných osob, mají na starosti zaměstnanci prvního oddělení pražské kriminálky.



Jejich urputné snažení je ovšem i po roce a čtvrt stále bez výsledku. „Kriminalisté neustále pracují se všemi možnými verzemi, neboť se paní (Janu) Svobodovou, ani jakékoli její věci, doposud nepodařilo vypátrat,“ shrnul ve stručnosti pro server Lidovky.cz mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Policie pracuje s třemi verzemi Vyšetřovací verze počítají například s tím, že se úspěšná exmanažerka firmy Telia Call stala obětí pouliční kriminality, při níž chtěli neznámí pachatelé ukrást auto či cenné osobní věci. Tento scénář se zatím jeví kriminalistům jako nejpravděpodobnější. Další verze hovoří například o pomstě kvůli obchodním aktivitám Svobodové i o tom, že za jejím zmizením může stát někdo z její rodiny nebo přátel. Bližší informace o případu ovšem nechce policie vypouštět. „V tuto chvíli nemůžeme být k průběhu prošetřování více konkrétní, neboť nám to za daných okolností nedovoluje trestní řád,“ vysvětlil Hulan. A na slovo skoupí jsou také blízcí zmizelé ženy. „Nemám žádné nové informace. Pochopte, že se o této věci nechci bavit s novináři. Jana byla nejen moje kolegyně, ale také dobrá kamarádka,“ uvedl serveru Lidovky.cz její bývalý kolega, který si nepřál být jmenován. Firma, kde společně pracovali, již dříve vypsala odměnu pro toho, kdo by poskytl informace vedoucí k nalezení pohřešované ženy. I tento pokus byl ovšem bez úspěchu.

Za rodinu hovořil pouze syn Ondřej. Svou matku popisoval jako spolehlivou osobu, která o sobě vždycky dávala vědět. Proč by se neohlásila v den, kdy zmizela, mu nedává smysl. Také policie téměř s jistotou vylučuje, že by podnikatelka zmizela ze své vůle.

Celý případ, který je zahalen řadou nejasností, začal v polovině července loňského roku. Tehdy, jak napsal server iDnes.cz, odešla Svobodová z práce v pražských Holešovicích do nedalekého salónu na masáž. Poté se vrátila před sídlo společnosti, kde pracovala, a zamířila rovnou na parkoviště. Na místě řidiče cizí muž Právě tam si jí naposledy někdo všiml. Šlo o její podřízenou, která stála na schodech před firmou. Co přesně se stalo na parkovišti, kde bylo i její vozidlo, stříbrný Ford Kuga s registrační značkou 3AE 0651, není jasné. Policisté pracují pouze s informacemi, které se jim podařilo zjistit z fotografií z průjezdových kamer, a tedy že vozidlo krátce po odjezdu z práce najelo na D8 směrem na Teplice. Poté zamířilo do obce Velemín, odkud se zase otočilo a jelo zpátky k metropoli. Pochybnosti budí jednak náhlé otočení směru, ale i fakt, že úsek Praha - Velemín řidič vozidla ujel za hodinu, přestože se dá do cílového bodu dostat klidně i za čtyřicet minut. Podle policistů tak auto s posádkou zřejmě někde po cestě zastavilo, nebo sjelo z dálnice. Například na sjezdu Odolena Voda, Úžice nebo Nová Ves. Patrně největší obavy budí fotografie zachycená ve Velemíně, z níž je patrné, že na předních sedadlech vozu sedí nikoli pohřešovaná Svobodová, ale dva cizí muži (viz fotografie ve článku). Snímek s osobami, které není možné za stínitky v autě dobře rozpoznat, zveřejnila policie už loni. Rozklíčovat, o koho jde, se kriminalistům ovšem stále nepodařilo. Poslední stopa v Jihlavě Vůbec poslední fotografie, kterou policisté společně s ostatními materiály založili do spisu, pochází z Prahy, konkrétně ze Spořilovské ulice. V tu chvíli ještě existovala stopa po jejím mobilním telefonu. Ten společně z vozidel zmizel z dosahu o hodinu později, tedy po deváté hodině večer, v Antonínově Dole u Jihlavy. Další stopy neexistují. Svobodová není jedinou osobou, po níž policisté dlouho pátrají. V neděli se například objevily nové informace v případu zmizelého zakladatele První pražské družstevní záložny Martina Říhy, kterého soud v lednu 2004 odsoudil k jedenácti letům vězení za vytunelování kampeličky a který dlouhou dobu patřil k nejhledanějším Čechům v databázi Interpolu. Podle nejnovější policejní zprávy byl zavražděn. Z vraždy byli obviněni tři muži. Se spisem se nyní seznamuje soudkyně Krajského soudu v Liberci.