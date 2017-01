Co se stalo s webem Bílého domu? Zmizely odkazy na gaye i pomoc neslyšícím

Změny na webu Bílého domu v den inaugurace nového prezidenta nejsou ničím překvapivým, podle amerických serverů jsou běžnou součástí předání moci. Společně s tím jsou všechny předchozí stránky archivovány a zveřejněny na jiné adrese.

Původní podoba stránek za Obamy je tak stále dohledatelná na nové adrese ObamaWhiteHouse.gov. Trump získal zároveň krátce po inauguraci přístupy k oficiálním twitterovým účtům.

Výměna prezidentských sloganů

Nový web Bílého domu vítá návštěvníky jeho upraveným volebním heslem „Let‘s Make America Great Again, Together“ (Učiňme Ameriku opět velkou/skvělou, Společně). Podobně vypadala i stránka Baracka Obamy s jeho sloganem „Yes, We Can“ (Ano, můžeme) , který se ke konci Obamova úřadování doplnil o „Yes, We Did“ (Ano, udělali jsme).



Obě verze stránek se od sebe vizuálně příliš neliší. Trump, který vládní stránky právě převzal, však logicky nemohl zaplnit web rozsáhlejší agendou v jeho případě tak hlavní stránce dominuje fotografie z volebního meetingu. Obamův Bílý dům měl na sklonku svého volebního období na úvodní straně pět odkazů na hlavními témata, kterým se věnoval.

Hlavní stránka Donalda Trumpa s jeho volebním sloganem ‚Let‘s Make America Great Again, Together.‘

Hlavní stránka Baracka Obamy s jeho volebním sloganem ‚Yes, we did. Yes, we can.‘

Mezi ně patřila zdravotní reforma Obamacare, klimatická a energetická politika, ekonomický pokrok a v neposlední řadě občanská práva a boj s diskriminací. Na stránce ohledně občanských práv návštěvníka nejprve uvítal citát: „Prezident Obama vede boj, aby ochránil všechny bez výjimky - kým jsou, odkud jsou, jak vypadají či koho milují.“



Právě témata občanských práv, ale také boje s klimatickými změnami, Donald Trump ze svých stránek Bílého domu úplně vypustil. Návštěvníka při snaze vyhledat si některá z odstraněných témat, aktuálně navede na text: „Prezident Trump je zavázán k eliminování škodlivých a nepotřebných politických nařízení, mezi nimiž je například Akční plán klimatu.“

Přestože tato dvě témata názorově oba prezidenty rozdělovala, ukazuje se, že ačkoliv je nový prezident Trump nemusí zdůrazňovat, nemůže se jich ve své agendě tak jednoduše zbavit - potřeboval by k tomu souhlas Kongresu, nebo by musel podstoupit dlouhý regulační proces, který by zvrátil kroky předchozí administrativy, píše server USA Today. Zdravotní reformě Obamacare dal Trump rovněž červenou, a ze svých stránek ji vypustil, ale je pravděpodobné, že v budoucnu její místo zaplní jiná Trumpova reforma zdravotnictví.



Zmizela i práva homosexuálů

Barack Obama za občanská práva a za práva gayů a leseb bojoval, což není Trumpův případ. Na dotaz vyhledání zkratky LGBT, která označuje menšinové sexuální orientace, stránka nově nenabízí žádný výsledek.

Zastánci LGBT komunity mají strach o to, jak Trumpova administrativa ovlivní pokrok v otázkách rovnosti, kterých bylo dosaženo za prezidenta Obamy. Již jako kandidát prezident Donald Trump řekl, že je proti manželství osob stejného pohlaví a vice-prezident Mike Pence svůj odpor k právům homosexuálů dával najevo po celou dobu své politické dráhy, napsal deník The Washington Post.



Na webu Trumpovy administrativy tyto informace nahradily body o americkém energetickém plánu, zvyšování zaměstnanosti, posílení americké armády, obchodu či zahraniční politice. Legislativní body, které se původnímu Obamově boji za občanská práva alespoň trochu blíží, se týkají vymáhání práva a pracovních nabídek pro všechny Američany.

V rámci své agendy také podtrhuje plán postavit zeď na mexické hranici, která podle stránek „zastaví ilegální imigraci, proud gangů a zvyšování násilí“. Rovněž do ní zapojil mnoho slibů ze svého inauguračního projevu, jako je „rozvoj infrastruktury, stavba silnic, železnic, mostů i škol.“

Část stránek Donalda Trumpa, kde se věnuje plánu postavit zeď podél mexických hranic k zastavení nelegální imigrace.

Sluchově postižení mají smůlu

Novým webovým stránkám Bílého domu chybí ještě jedna věc - dříve dostupná ikona ‚Accessibility‘, která usnadnila orientaci osobám se zdravotním postižením. Díky ní bylo možné například zhlédnout video z Bílého domu ve znakovém jazyce, snáze se orientovat ve struktuře stránek nebo si aktivovat skryté titulky.

Tato funkce by se ale pravděpodobně měla na stránky vrátit. Federální zákony totiž nařizují, aby vládní webové stránky byly přístupné i pro osoby se sluchovým postižením.

Něco však přece zůstalo při starém. Nová vláda Donalda Trumpa pokračuje v tradici, kterou zahájil Barack Obama - přijímání peticí občanů. Během několika hodin se objevilo na stránkách hned pět petic, mezi nimiž je i petice vyzývající Trumpa ke zveřejnění daňového přiznání, iniciátoři druhé pak na nového prezidenta apelují, aby se plně se zbavil svých obchodních aktivit, napsal web televize CNN.