Smí vrah z Paroubkova večírku z vězení? Ďurička vyšetří psycholožka pro matky s dětmi

„Mohu vám říci, že byl ustanoven znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, specializace klinická psychologie,“ potvrdila serveru Lidovky.cz Pavlína Jurášková, předsedkyně Okresního soudu v Karviné, jenž má o Ďuričkově návratu na svobodu rozhodnout. Hoteliér aktuálně obývá celu karvinské věznice, kde od loňského května absolvuje trest v druhém nejmírnějším režimu, tedy s dozorem.

Ďuričkovi a rodině Kočkových se nevratně změnil život 9. října 2008 v pražském hotelu Monarch. Po oficiálním křtu knížky tehdejšího šéfa ČSSD Jiřího Paroubka s názvem Česko, Evropa a svět očima sociálního demokrata došlo ke slovní roztržce mezi Ďuričkem a synem provozovatele Matějské pouti Václavem Kočkou mladším, konflikt skončil střelbou. Podnikatel zmáčkl spoušť třikrát, Kočka na místě zemřel.

Serveru Lidovky.cz se nyní podařilo zjistit identitu jednoho ze dvou znalců, jejichž úkolem je prověřit Ďuričkovu nápravu. Posudek z oboru klinické psychologie má zajistit Michaela Mrowetz, která se ve své soukromé ordinaci věnuje problémům spojeným s rodičovstvím nebo vztahem matky s dítětem. Běžně se specializuje na terapie reprodukčních problémů spojených s početím, těhotenstvím či právě na posilování vazby mezi matkou a dítětem.

Moje soukromá praxe se s praxí soudní znalkyně nevylučuje, upozorňuje Mrowetz

Na první pohled rozpor mezi její soukromou praxí a úkolem vyšetřit odsouzeného vraha vysvětluje Mrowetz prostě. Jednak její specializace, tedy klinická psychologie, jí umožňuje odborně posoudit i osobnost vraha, jednak ve své druhé praxi soudního znalce s lidmi odsouzenými za násilnou trestnou činnost už opakovaně pracovala. „Klinická psychologie se zaobírá člověkem od početí po smrt a znalecká činnost souvisí s činností, kterou se zabývám v rámci ordinace,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz Mrowetz.

Úkolem znalkyně bude během zpracování posudku objasnit řadu otázek, ale všechny v zásadě směřují k jedné věci: zda už se hoteliér dostatečně napravil. „Klíčovou k posouzení je otázka, zda a jakým způsobem se výkon trestu odnětí svobody promítl do resocializace odsouzeného,“ uvedla předsedkyně soudu Jurášková. Soud poslal znalkyni spis k případu uplynulý čtvrtek. Až se Mrowetz dostane do ruky, má na vypracování posudku dva měsíce.

Znalkyně bude při své práci vycházet mimo jiné z trestního spisu, zdravotnické dokumentace Ďurička a dojde i na setkání mezi čtyřma očima. „Standardní klinicko-psychodiagnostická vyšetření se samozřejmě sestává vždy z kontaktu s posuzovanou osobou,“ podotkla Mrowetz. „Klinicko - psychologické vyšetření je řádově otázkou několika, mnohdy i mnoha hodin, následné zpracovávání mnoha desítek hodin,“ dodala. Soud by měl mít výsledky na stole během prázdnin, ale v případě potřeby mohou znalci požádat o prodloužení lhůty k vyhotovení posudku.

Pokud má Ďuričko platný zbrojní pas, soud mu ho v případě propuštění sebere

Soud chce ale ještě vedle stavu Ďurička znát ještě jinou věc. Ověřuje, zda má podnikatel stále platný zbrojní pas. V tomto bude soudu odpovídat přímo policie, dosud však nereagovala. Pokud by podnikatel průkazem disponoval, soud by to tak v případě jeho propuštění nenechal. „V dané věci by připadalo v úvahu opatření ve formě odevzdání zbrojního průkazu,“ poznamenala Jurášková.

Jak se vybírají znalci Určení znalců závisí čistě na vůli daného soudce, samozřejmě při výběru se přihlíží k několika okolnostem. „Jedná se o věc úvahy daného soudce, avšak každý soudce přihlíží vždy k zatíženosti znalců z daného oboru, neboť důležitou okolností je rychlost podání znaleckého posudku, často je to i velmi dobrá zkušenost soudce, tedy jinými slovy kvalitní znalecký posudek podaný v jiné právní věci,“ vysvětluje předsedkyně karvinského soudu Pavlína Jurášková.

O podmíněném propuštění Ďurička se rozhoduje od počátku dubna, zatím se všichni zúčastnění sešli v soudní síni dvakrát. Naposledy 13. dubna. Ďuričko se pokaždé kál, současně deklaroval své polepšení. A složil také osobitou záruku. „Hodlám se zdržet pití alkoholu a nebudu u sebe nosit zbraň,“ slíbil. Pozůstalým se pak u soudu omluvil. Také je ujistil, že jim neublíží. „Ubezpečuji vás, že z mé strany vám žádné nebezpečí nehrozí, vám ani komukoli jinému,“ sdělil.

Za Ďurička se postavil i vězeňský vychovatel. Podle něj představuje hoteliér bezproblémového trestance. Naopak striktně proti propuštění se staví rodina zavražděného. Ačkoliv jeden její člen u obou jednání o propuštění chyběl, Václav Kočka starší. „Mně tyhle věci lezou na nervy a duševně tím trpím,“ vysvětlil už dříve serveru Lidovky.cz otec zastřeleného. Soud 13. dubna jednání odročil právě kvůli vypracování posudku.,