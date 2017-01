Známý americký cirkus končí. Manéže zavře po téměř 150 letech

Po 146 letech padá opona „nejlepší show na světě.“ Majitel Ringling Bros. Kenneth Feld sdělil, že cirkus letos v květnu odehraje poslední představení. Dle vedení společnosti padl americký ikonický spektákl kvůli mnoha faktorům.

Dlouhodobě klesající návštěvnost, vysoké provozní náklady a stále se měnící chuť veřejnosti ale také dlouhodobé spory a bitvy se skupinami obhajující práva zvířat, to vše přispělo k zániku jednoho z největších cirkusů USA.

„Soupeřem je v mnoha případech čas,“ řekl Feld. Dodal, že přemisťování show po železnicích, ale i poskytování putovní školy pro nejmenší účinkující, jsou návraty do jiné doby. Uznal také, že spolu s udržitelnou cenou vstupenek jsou to faktory, které stojí proti cirkusu. „Je to jiný model, než jaký můžeme vidět v dnešním světě.“

Poslední štace obou manéží

Hořkou novinu oznámila společnost nejprve zaměstnancům, a to v sobotu v noci po představení v Orlandu a Miami. „Po dlouhém vyhodnocování a úvahách jsem já a moje rodina učinili obtížné obchodní rozhodnutí, že Ringling Bros and Barnum & Bailey v květnu odehraje svá závěrečná představení,“ oznámil na internetových stránkách cirkusu Kenneth Feld. Pro AP dodal, že to bylo velmi těžké rozhodnutí pro celou jeho rodinu.

Společnost Ringling Bros. má dva putovní cirkusy, které od poloviny ledna do května odehrají ještě 30 představení. Mezi hlavní zastávky poslední cesty patří města jako Atlanta, Washington, Boston. Naposledy se šapitó obou cirkusů otevře veřejnosti 7. května v Providence a na Rhode Island a 21. května v Uniondale, New Yorku a v Nassau County Coliseum.

Feldovi bojovali s aktivisty desítky let. Zvířata ale netýrali

Feldovi koupili Ringling Bros a Barnum & Bailey Circus v roce 1967, tehdy představení trvalo bez mála tři hodiny. Dnešní představení trvá 127 minut, a jeho nejdelším číslem je dvanáctiminutové vystoupení s tygry. „Zkuste udržet pozornost dnešních tří až čtyřletých dětí dvanáct minut,“ okomentoval Feld.

Sloní vystoupení bylo jedním z nejoblíbenějších celých 145 let. Společnost však čelila kritice aktivistů. Číslo nakonec z programu vyřadila.

Feld a jeho dcera Juliette, která je provozní ředitelkou společnosti, potvrdili také další fakt, který vedl k rozhodnutí uzavřít cirkus, ačkoliv to z počátku byla jediná věc, která předurčovala stovky vystoupení - zvířata.

Cirkus se několikrát stal terčem aktivistů, kteří tvrdí, že cvičení a drezúra zvířat jsou krutou a zbytečnou činností. Dlouholetý oponent cirkusu PETA proto po Feldově oznámení neotálel s prohlášením vítězství.

„Po 36 letech protestů, které probudily svět, aby si všímal situace zvířat v zajetí, ohlašuje PETA konec toho, co bylo nejsmutnější show pro divoká zvířata, a žádá i další zvířecí cirkusy, aby je (Ringling Bros., pozn. red.) následovaly, protože je to znak měnících se časů,“ napsala ve svém prohlášení Ingrid Newkirk, předsedkyně PETA.

Loni v květnu, po dlouhé a nákladné bitvě, společnost zrušila po 145 letech vystoupení slonů. Následně všech 11 umístila do vlastního útulku pro vysloužilá cirkusová zvířata na Floridě. Sloni byli symbolem cirkusu od roku 1882, kdy Barnum koupil asijského slona jménem Jumbo. Feld uvedl, že výdělky cirkusu začaly ještě dramatičtěji klesat právě po zrušení sloní show.

V roce 2014 vyhrála společnost Feld Entertainment 25,2 milionů dolarů ve sporu se skupinami včetně Humane Society of the United States, čímž se ukončil čtrnáctiletý boj kvůli tvrzení, že zaměstnanci cirkusu slony týrali.

Pomalu padající opona a náhradní domov pro zvířata

„Návštěvnost klesala už 10 let,“ řekla Juliette Feldová, dodala ale, že po vyřazení čísla se slony došlo k dramatickému poklesu v prodeji lístků. Zatímco mnoho lidí říkalo, že nechtějí velká zvířata v cirkusových číslech, mnozí jiní odmítli být v cirkusu bez nich. „Nyní víme, že jeden z hlavních důvodů, proč lidé do cirusu chodili, byla možnost vidět slony. Za tímto tvrzením si stojíme. Víme, že to bylo správné rozhodnutí. Oni byli to, co chtěli diváci vidět, a to hraje důležitou roli.“

Feldovi řekli, že jejich stávající zvířata, tedy lvi, tygři, velbloudi, osli, alpaky, klokani a lamy půjdou do vhodných domovů. Feldová zároveň řekla, že společnost bude pokračovat v činnosti Centra na ochranu slonů.

Na obou putovních představeních se podílí kolem 500 lidí. Malá část z nich přejde do jiných představení jako Disney on Ice nebo Marvel Live, která provozuje stejná společnost a jsou zisková. Většina zaměstnanců však bude bez práce.

Juliette Feldová dodala, že společnost pomůže zaměstnancům se zaměstnáním. V některých případech, kdy zaměstnancí žijí v marignotkách, protože se cirkus přemisťuje po železnici, jim pomůže také s přemístěním bydlení.

V posledních letech se Ringling Bros. snažil jít s dobou, najal si proto prvního afroamerického principála, poté i první ženu, která vládla manéži, spustila také interaktivní aplikaci. Ani tak se nevyrovnali Pokemon Go nebo známým osobnostem, což je to, co dnešní děti chtějí. „Snažili jsme se, abychom zjistili, co funguje, ale nebyli jsme úspěšní v hledání řešení,“ uzavřela Juliette Feldová.

Zábava pro celou rodinu už od roku 1800, 20. století vše změnilo

Od poloviny roku 1800 bavili americkou veřejnost dva cirkusy. Tehdy Phineas Taylor Barnum provozoval putovní představení zvířat a lidských zvláštností, zatímco pět Ringling Brothers žonglovali a předváděli scénky ze své domovské základny ve Wisconsinu. Jejich spojením se zrodil moderní cirkus s názvem Ringling Bros a Barnum & Bailey Circus. Skupinky cirkusáků cestovaly po Americe vlakem a ohromovaly publikum zábavou a exotickými zvířaty, ale i honosnými kostými či akrobaty. Tak tomu bylo téměř 150 let.

Od počátků to byl cirkus bavící pro celou rodinu. S nástupem 20. století jím však děti byly stále méně fascinované. Jejich pozornost si začala získávat technologie. Televize, filmy, videohry, internet a mobilní telefony, čemuž cirkus nemohl konkurovat.