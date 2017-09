Expert: Uprchlíkům se nevyhneme. Německo bude chtít po Česku víc, než aby jen nezlobilo

PRAHA Německé volby nejspíš vyhraje kancléřka Merkelová, tvrdí v rozhovoru pro server Lidovky.cz odborník na mezinárodní vztahy z Karlovy univerzity Vladimír Handl. Otázkou podle něj zůstává, s kým v koalici bude vládnout. Jak budou vypadat česko-německé vztahy po volbách, záleží na českých politicích a jejich ochotě spolupracovat. Zatím přeshraniční vztahy podle Handla zkomplikovaly neshody v otázce migračních kvót.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte nedělní debatu mezi současnou kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU-CSU) a Martinem Schulzem (SPD)?

Ta debata nebyla překvapivá, byla věcná a nebyla příliš osobní. Nebyla vzrušující. Více se podobala spíše politickému diskurzu a to hlavně v otázkách Turecka a penzí. Očekával jsem, že tam bude více témat, kterým se v poslední době pan Schulz věnoval, jako například vzdělání, ochrana klimatu. Celá debata se točila spíše kolem současného stavu, nikoliv budoucnosti. Schulz bohužel nevyužil svou šanci a nepodařilo se mu nějak výrazně posunout SPD dopředu u nerozhodnutých voličů.

Vladimír Handl je odborníkem na mezinárodní vztahy se zaměřením na česko-německé vztahy a zahraniční politiku Německa. V současné době je externím pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů a vyučuje na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na katedře německých a rakouských studií.

Lidovky.cz: Měl podle vás tedy Martin Schulz přistoupit k debatě ostřeji?

Podle mě vznikl spíše problém s vedením té debaty ze strany moderátorů. Témat tam bylo příliš mnoho a navíc bylo mnoho těch otázek položeno spíše anketovým způsobem a nemyslím si, že to pro takovou debatu bylo vhodné. A navíc ta témata nebyla příliš orientovaná na budoucnost.

Lidovky.cz: Proč se SPD nedaří prosadit přes CDU-CSU?

V Německu je celý stát v podstatě dobře spravovaný, veřejnost je spokojená a přetlak levicové nespokojenosti je vcelku malý. V takové situaci je pro koaliční SPD opravdu těžké zabodovat. Německý volič touží po dvou věcech, chce stabilitu a vyrovnaný rozpočet. Má obavu ze zadlužování a případná zeleno-rudá koalice by musela hodně ujišťovat veřejnost, že k takovým krokům nedojde.

Navíc cokoliv, co zazní ze strany SPD a má nějakou relevanci, kancléřka automaticky přijme do svého programu. Navíc v té nedělní debatě nebyl předseda Schulz schopen dobře argumentovat, proč by mělo téma sociální spravedlnosti, které si zvolila SPD jako hlavní téma celých voleb, být tím rozhodujícím.

Lidovky.cz: Jaký očekáváte výsledek voleb?

Vypadá to zatím tak, že volby proběhnou poklidně s nějakou sedmdesátiprocentní účastí. Vzhledem k tomu, jak dopadla debata, ve které působila kancléřka Merkelová daleko přesvědčivěji než pan Schulz, očekávám vítězství CDU-CSU. Pokud tedy nepřijde nějaká hrůzná událost, která by změnila celou politickou scénu. Vždy musíme ponechat trochu nejistoty. Pokud se nic nestane, tak jsem přesvědčen, že vyhraje CDU-CSU a druhá skončí SPD.

Lidovky.cz: Bude tedy v Německu opět velká koalice CDU-CSU a SPD?

Jestli vznikne velká koalice, nebo nikoliv, to zůstává otázkou. V tuto chvíli je složité říkat jakékoliv tipy na výsledky. To se rozhodne podle toho, kolik každá strana získá hlasů a kdo skončí třetí. Jinak řečeno, jestli bude možné vytvořit koalici CDU-CSU s liberální stranou FDP, což určitě preferuje kancléřka, nebo jestli jim počet hlasů stačit nebude a bude muset vzniknout velká koalice se socialisty.

Myslím si, že to je i v současné chvíli cíl SPD, respektive je to v současnosti cíl stranického vedení, protože oni by z prohry museli vyvodit důsledky. Když už nemohou vládnout, tak alespoň zabrání koalici CDU-CSU s FDP. Pokud neuspějí a budou muset do opozice, bude to Schulze stát i místo předsedy SPD.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Lidovky.cz: Očekáváte nějakou změnu v česko-německých vztazích po volbách v Německu, respektive v České republice?

Vývoj česko-německých vztahů záleží čistě na české straně. Německá politika je kontinuální v tématech, která s námi řeší a rozvíjejí. Jak na bilaterální, tak multilaterální úrovni. Bude opravdu záležet na tom, kdo bude v české vládě a kdo bude řešit ten vzájemný vztah. V podstatě nejvíc jde německé politice o funkčnost Evropské unie a je otázka, nakolik bude Česká republika v tomto partnerem. Zatím kromě migrační krize jsme nebyli takový problém. Nebyli jsme vždy partnerem, ale v zásadě jsme nevybočovali z řady.

Lidovky.cz: Je toto dobrý přístup?

V budoucnosti určitě stačit nebude. Jestli německá politika bude muset společně s Francií začít připravovat reformu Evropské unie, tak jen nezlobit nebude stačit. Budeme se muset vymezit a ukázat, kde jsou preference České republiky. Klíčové by bylo se vyjádřit kladně k přijetí eura. To by změnilo a posunulo nás vztah na vyšší úroveň. Zda ovšem bude mít česká politika tolik odvahy a síly, to nevím. Zatím to tak nevypadá.

Lidovky.cz: Jak tedy vidíte vzájemné vztahy do budoucna?

Důležité je pro vzájemné vztahy, že jsme se zatím nevymezovali vůči přijetí eura negativně, tak jako to například v současnosti otevírá ODS a další. Vláda v mainstreamu zastávala názor, že euro není aktuální téma a že na něj nejsme připraveni, ale neříkala, že uděláme o euru referendum a budeme vše přehodnocovat znovu.

Na německé straně jasně vidím rostoucí potřebu hledat kooperativní partnery pro reformu a posílení Evropské unie, bez ní německá politika v Evropě fungovat nebude. A právě v otázce Evropské unie se bude vyvíjet a profilovat náš vztah s Německem. Bilaterální agenda běží jinak normálně. Česko-německé vztahy jsou mimo tyto velké otázky depolitizované a decentralizované a nikdo nemá zájem tuto situaci měnit.

Lidovky.cz: Bude podle vás německá strana po volbách tlačit na přijetí kvót?

Tato otázka se bude muset bezpochyby řešit, z toho není úniku. Migrační krize není zvládnutá. Budou se muset dělat jednak opatření azylové politiky na celoevropské úrovni a německá angažovanost v této otázce jen poroste. Německo společně s Francií a Evropskou komisí teď připravuje projekty na stabilizaci zemí střední Afriky, aby přijímala zpátky uprchlíky. Normalizace vývoje v Africe je klíčová, ale nakonec se budou muset přijímat i uprchlíci do Evropy. Evropa se tomu nevyhne.

Lidovky.cz: Může tato otázka zatížit naše vztahy s Německem?

Určitě. Je to zátěž, o které víme, o které ví i německá strana, ale nedramatizuje to. I my se snažíme to nedramatizovat, ale měli jsme několik opravdu nesmyslných kroků. Například když se naše vláda vyjádřila, že nepřijmeme žádné uprchlíky.

Tehdy to vyjádření vlády, které přišlo zničehonic, nebylo vůbec nutné. Mohli jsme říci, že o tom budeme jednat, ale takto dramaticky říkat, že nikoho nepřijmeme. To jsou chyby, které se nemají stávat. A tím se ty vztahy automaticky zatěžují. Když už nespolupracujeme, tak s tím nemáme chodit tak veřejně na pódium, a rozhodně tomu nemáme dávat oficiální punc vlády.

Bohužel naše vztahy jsou už v tuto chvíli zatížené hlavně rétorikou, kterou tomu čeští politici přidávají. Od pana prezidenta, po někdejšího ministra financí Babiše. Způsob vyjadřování určité části českého politického spektra byl zničující.

Lidovky.cz: Co konkrétně myslíte?

Například výrok prezidenta o tom, že když si paní kancléřka Merkelová pozvala uprchlíky, tak ať nepřenáší odpovědnost na země, které je nepozvaly. Když probíhá takováto interpretace vývoje na úrovni prezidenta a členů vlády, tak je to pro českou politiku dehonestující. Německá politika podle mě na zavedení kvót, respektive přijímání uprchlíků trvat bude, byť se tím v posledních dnech nezabývala.

Lidovky.cz: Jaký tedy očekáváte vývoj v této otázce?

V zásadě tlačit na přijetí kvót bude spíše Evropská komise, než Německo. Tématem voleb to nebylo. Jedinou otázkou zůstávalo, zda státům, které odmítají uprchlíky, by se měla odebírat finanční podpora, strukturální fondy atd. Podle mého názoru se bude o této věci jednat až ve chvíli, kdy se bude probírat další rozpočet Evropské unie. Neočekávám však, že by Německo tuto otázku začalo řešit okamžitě po volbách.