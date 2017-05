Znovu můžeme pít, radují se v Mosulu. Jediný krám s alkoholem denně obslouží tisíc lidí

Majitel úspěšně se rozjíždějícího byznysu Abú Hajdar se snaží vyhýbat tomu, aby se o jeho malém obchodě dozvědělo příliš velké množství lidí. Ve svém sortimentu totiž má různé druhy alkoholu od tureckého piva až po levnou whisky.

Přesto o v současnosti jediném obchodě s alkoholem v osvobozeném východním Mosulu ví v širokém okolí téměř všichni. Je těžké přehlédnout plynulý proud lidí s naditým černými plastovými taškami. Podle svých vlastních slov denně obslouží mladý podnikatel v mosulské průmyslové čtvrti až tisíc zákazníků.

Podle svědectví místních alkohol z Mosulu i přes striktní zákaz džihádistů nikdy úplně nevymizel. Ani více než dva roky nestačily příslušníkům IS, aby v hlavním městě samozvaného „chalífátu“ konzumaci hříšné kapaliny vymýtili. Pití ale v té době bylo drahým a nebezpečným „hobby“.

„Existoval jen propašovaný alkohol. Tato láhev stála většinou 50 až 60 tisíc dinárů (1000 až 1200 korun),“ vysvětluje Abú Hajdar reportérům agentury AFP s čtvrtlitrovkou whisky v ruce. Za litrovou láhev se podle něj platilo až 100 amerických dolarů (skoro 2400 korun). S pádem IS se ale ceny vrátily do normálu. Čtvrt litru whisky tak lze pořídit asi za 5 dolarů (zhruba 120 korun).

‚Pijí všichni moji přátelé‘

„Odpoledne je tady vždycky plno. Skoro tři roky bylo lidem upíráno pít tak, jak byli zvyklí. Byly tu bary, kluby, casina. Všechny je ale zavřeli,“ popisuje Abú Hajdar zpoza prodejního pultu. Za ním se vrší až po strop zásoby stejných značek ouza, araku (irácká anýzová pálenka) a obskurních značek vodky a whisky, které je možné koupit v hlavním městě Bagdádu nebo v křesťanské čtvrti kurdské metropole Arbílu.

Dva velké mrazáky jsou napěchovány plechovkami od piva známých značek od Milleru po Heineken. Zájemci si mohou koupit i produkci tureckých nebo jihokorejských pivovarů. Sám majitel obchodu těžko rozeznává jednu od druhé. Nepotřebuje to. Ačkoliv se většina vlastníků krámů s alkoholem hlásí ke křesťanství, on sám je muslim. Do prodejny investoval na radu svého přítele. Viděl v tom dobrou byznysovou příležitost.

Zdání normality se do východní části severoirácké metropole Mosulu vrací od osvobození na začátku roku relativně rychle. Pomáhají tomu i podnikaví jedinci, jakým je i Abú Hajdar. Přesto se nepřestává ustaraně rozhlížet po ulici ze strachu před útokem členů náboženské policie džihádistů Hisbah. Ačkoliv takových útoků se událo poskrovnu, Mosulané se obávají, že mnoho podporovatelů IS se infiltrovalo zpět mezi obyčejné civilisty.

I proto nemají zákazníci Hajdarova obchodu hovořit s novináři. Karim Džasim se ale odhodlal. „Cítím se tak uvolněný. Existovalo několik ilegálních prodejen a někteří prodávali ve svých domovech. Obchod s licencí je ale o tolik levnější, a to přesně chceme,“ říká.

Popisuje však také nebezpečí, jež musel podstupovat ještě před pár měsíci. „Pili jsme třeba do jedenácti hodin večer u kamaráda doma. A pak jsem musel vždy riskovat jízdu domů bočními ulicemi,“ vypráví se stínem strachu v tváři. „Jsem ze čtvrti Nur. Neřekl bych, že tam pijí všichni obyvatelé. Ale rozhodně pijí všichni moji přátelé,“ uzavírá Džasim.

Dobytí Mosulu se blíží

Irácké vládní jednotky už mají podle velení irácké armády pod kontrolou také více než devadesát procent západního Mosulu. Očekává se, že brzy dobudou celé město zpět z rukou teroristů. Také podle mluvčího celé mezinárodní koalice Johna Dorriana je IS „na pokraji totální porážky“.

Podle mluvčího iráckého velení Jahjá Rasúla kontrolují džihádisté z IS jen nepatrnou část čtvrtí ve Starém městě, kde se v posledních týdnech i kvůli husté zástavbě sváděly tuhé boje. V minulých dnech shazovala letadla koalice na město letáky, v nichž informovala civilisty o svém blížícím se vítězství. V západním Mosulu zůstává uvězněno stále na čtvrt milionu civilistů.

Podle vojenských velitelů, na něž se odkazuje agentura Reuters, se irácká vláda snaží vyhlásit vítězství do muslimského postního měsíce ramadánu, který letos začíná 27. května.

Druhé největší město Iráku Mosul ovládli džihádisté z IS v červnu 2014, kdy z tamní velké mešity vůdce IS abú Bakr Bagdádí vyhlásil na ovládaných územích Iráku a Sýrie chalífát, tedy vládu hlavy muslimské obce.

Vládní ofenziva za znovudobytí Mosulu, který je nyní poslední významnou baštou IS v zemi, začala v polovině loňského října.