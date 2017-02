MACHÁČEK: Znovu řecké drama a Trump kontra ruské plány

Protestují Řek utírá slzy do kapesníčku v podobě 50 euro. | foto: Reuters

Wolfgang Münchau v komentáři pro Financial Times píše, že nově obnovené drama s pomocí Řecku symbolizuje neochota Evropy, a dokonce i Řecka přiznat si pravdu. Možná to není hlavní příčina řecké krize, ale rozhodně je to podstatný faktor .