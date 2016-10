Josef Istler (1919–2000, Praha) patří k významným protagonistům evropského informelu. Istlerova raná tvorba, která nesla výrazné stopy válečného traumatu, je spojena s formováním literárně-výtvarné Skupiny Ra. Z poloviny 40. let pocházejí obrazy a monotypy předznamenávající jeho strukturálně abstraktní tvorbu vrcholící v závěru 50. let. Istler současně vytvářel také geometrizované kompozice, které mapovaly hranici figurativního a abstraktního.

Josef Istler: Obraz, 1947, olej, překližka, 33 x 46 cm,

„Počátkem 50. let se Istler v rámci intelektuálního okruhu kolem Karla Teiga podílel na přípravě samizdatových sborníků Znamení zvěrokruhu, Objekt I a II. Ve svých pracích zobrazoval aktuální atmosféru absurdity a metafyzické úzkosti. Koncem padesátých let se zabýval možnostmi abstraktní gestické malby, k tomuto výrazu se vracel i v 80. a 90. letech. Roku 1962 byla komunistickou stranou zakázána jeho retrospektivní výstava,“ uvádí kurátorka výstavy Iva Mladičová. Italský kritik Enrico Crispolti zařadil roku 1971 Istlerovy práce do reprezentativní antologie informelu. Roku 1989 proběhla zatím poslední Istlerova retrospektivní výstava.



Současná výstava v Museu Kampa nabízí návštěvníkům možnost vidět Istlerův fantaskní, abstraktně-geometrizovaný svět. Koncept výstavy člení dílo do tří vzájemně prostupných oddílů a umožňuje nacházet významové vzájemnosti mezi obrazy doposud prezentovanými převážně v samostatných tematických souborech.