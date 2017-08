Zavražděná novinářka u břehů Dánska: při psaní riskovala život, přišla o něj blízko domova

KODAŇ/PRAHA Je krutou ironií, že se švédské novinářce Kim Wallové stalo osudným místo tak blízko domova. Ačkoliv psala reportáže z totalitní Severní Koreje či chudobou a živelnými katastrofami zničeného Haiti a vydávala články v mnoha světových denících, za záhadných okolností zemřela na palubě dánské ponorky a její tělo skončilo na dně moře poblíž Kodaně, a tedy i rodného Švédska.

Třicetiletá žurnalistka na volné noze Wallová jezdila po celém světě a snažila se, aby v médiích rezonovaly hlasy těch, kteří to nejvíce potřebují. V poslední době se například zabývala podzemní internetovou komunitou na Kubě. Přinášela příběhy z afrických zemí.

„Byla to talentovaná bezúhonná, lidská žurnalistka s hlubokým zájmem o Čínu i celý okolní region,“ uvedl například v oficiálním prohlášení Klub zahraničních korespondentů v Číně, do jejíhož hlavního města Pekingu se Wallová zrovna měla přesunout z New Yorku a začít tam novou kapitolu svého profesního života. Odskočila si však domů do Skandinávie a v Číně se tak nestihla ani zabydlet.

„Kim pracovala na mnoha nebezpečných místech. Často jsme se o ni strachovali. Ale že se jí něco může stát v Kodani, jen několik kilometrů od jejího domova, to jsme si představit nedokázali,“ stojí v dopise, který poslala rodina novinářky dánské televizi.

Její malý vzrůst a celková fyzická drobnost spolu s osobní skromností byla zavádějící, jak popisovali známí Wallové. Byla podle nich ohromně výraznou osobností a schopnou novinářkou.

Od Ugandy k New Yorku

Narodila se v malé komunitě v malém městě Trelleborg na jihu Švédska na dohled od dánských břehů. Nejdříve studovala mezinárodní vztahy na Londýnské škole ekonomie a politických věd (LSE). Žurnalistiku následně absolvovala na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, která bývá označována za „Oxbridge žurnalismu“, tedy nejprestižnější novinářskou školu.

A mezi svými vrstevníky excelovala, jak popsala její známá a spolužačka Anna Codrea-Radová britskému BBC. „Byla tak mimořádná, protože vyhledávala prapodivné příběhy, které však měly velký přesah,“ popsala Codrea-Radová. Wallová podle ní měla tolik zajímavých příběhů a zvláštních zálib, že jakákoliv konverzace s ní mohla trvat dlouhé hodiny.

„Psala o globalizovaném světě v pohybu. O životě v obřím nákupním centru v čínské čtvrti Kampaly, hlavního města Ugandy, a zároveň o bohatých ženách New Yorku, které volily Donalda Trumpa,“ řekla na adresu Wallové bývalá spolupracovnice Victoria Greveová. Dodala, že úspěch Švédky tkvěl v tom, že se dokázala adaptovat v dnešním světě žurnalistiky.

„Jak média bojují se snižujícími se rozpočty, mnohem více se spoléhají na novináře na volné noze. Stojí méně a jsou například ochotni riskovat reportáže z míst, kde jim může hrozit skutečné nebezpečí,“ napsala Sruthi Gottipatiová z listu The Guardian, se kterým Wallová také spolupracovala.

Tlak na zajištění exkluzivního materiálu zřejmě švédskou novinářku dohnal do situace, která se jí stala osudnou. Žádné světové médium totiž nepotvrdilo, že by si u ní objednalo reportáž z ponorky vynálezce Petera Madsena. Podle přátel a rodiny by neměl způsob smrti Wallové zastínit, co dokázala ve svém životě. „Pamatujte si její práci,“ napsala na Twitter Codrea-Radová.

‚Nejpozoruhodnější případ vraždy dánské historie‘

To, co se Kim Wallové stalo, popsal Christian Jensen z dánského nejčtenějšího deníku Politiken jako „nejpozoruhodnější případ vraždy dánské historie“. Novinářku Wallovou naposledy viděli téměř před dvěma týdny, jak vstupuje na Madsenovu ponorku Nautilus, o níž chystala reportáž. Vynálezce Madsen původně tvrdil, že Wallová sice na jeho plavidle byla, ale později z něj vystoupila.

Policie ho ale vzhledem k nesrovnalostem v jeho výpovědi obvinila z neúmyslného zabití, napsal dánský tisk. Hlavní důkaz, tedy tělo pohřešované, ale chybělo. Sedmnáctimetrová ponorka totiž klesla ke dnu. Jenže ostatky Wallové na její palubě nebyly, jak zjistili muži zákona ihned po vyzdvižení plavidla z mořského dna.

Těm, kdo věřili v Madsenovu nevinu, moc nepomohlo zjištění dánské policie, podle níž bylo 40tunové plavidlo amatérským vynálezcem potopeno úmyslně.

V detailní rekonstrukci dánské a švédské námořní úřady v rámci vyšetřování zmizelé Wallové zmapovaly cestu ponorky v zátoce Köge a v úžině Öresund z osudné noci v polovině srpna a do oblasti nacházející se mezi oběma zeměmi byli několikrát vysláni potápěči.

Tělo zmizelé Wallové našel až toto pondělí na pláži jižně od Kodaně cyklista projíždějící kolem. Bylo však bez hlavy a končetin a policii trvalo další dva dny, než identifikovala, že šlo skutečně o švédskou žurnalistku. Madsen se následně přiznal, že zemřela na palubě jeho ponorky, mělo však jít o nehodu. Těla se chtěl zbavit, a proto k němu podle vyšetřovatelů přivázal kus těžkého kovu, aby kleslo ke dnu.