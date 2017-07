‚Zombifikuje‘ lidi, je proti Putinovi. Rusové varují před populární rotující hračkou

Ruské tažení proti hračce, která dobývá svět, pokračuje. V ruské státní televizi vysílají reportáže, ve kterých varují před „zombifikací“ a aktivizací ruské mládeže proti prezidentovi Vladimiru Putinovi prostřednictvím fidget spinnerů. Nově se proti „rotující káče“ oficiálně vyslovil i ruský úřad na ochranu práv spotřebitelů Rospotrebnadzor. Podle něj hračka negativně ovlivňuje zdraví dětí.

Podle reklamních sloganů jsou fidget spinnery určeny lidem, kteří mají problém se soustředěním. Kromě toho prý ulevuje stresu a pomáhá hyperaktivním dětem. Jestli je to skutečně pravda, se zatím vědcům nepodařilo ověřit. Po celém světě si však hračky, které si mohou lidé díky zabudovanému ložisku roztáčet na prstu, získávají čím dál více lidí. Nejen dětí, ale i dospělých.

S pozitivními účinky na ty nejmenší však nesouhlasí ruský úřad Rospotrebnadzor. V týdnu vydal oficiální prohlášení, podle nějž by měli být rodiče opatrní, než svým ratolestem „káču“ koupí. Fidget spinnery v něm označil za „agresivně propagované produkty, na jejichž používání by měli dospělí dohlížet“.

„Vědci by měli studovat vliv spinnerů na dětské zdraví a negativní důsledky jejich používání,“ stojí také v prohlášení, jež citoval web Rádia Svobodná Evropa i britský list The Guardian. Úřad se zavázal, že bude bedlivě monitorovat, jakým způsobem se situace kolem hračky vyvíjí, protože si uvědomuje znepokojení rodičů a učitelů. Doporučil jim prozatím nekupovat spinnery na ulici a ověřovat, jestli z nich nejde podezřelý chemický zápach.

Jedním z důvodů, proč se Rospotrebnadzor aktuálním prodejním trhákem zabývá, je politický boj proti prezidentu Putinovi. Má být nástrojem opozičníků. Ruská státní televize Rossija 24 minulý týden odvysílala v pořadu Virus reportáž, v níž vyjádřila znepokojení nad šířením přístroje na protikorupčních demonstracích pořádaných opozičním politikem Alexejem Navalným, jak v březnu, tak červnu letošního roku. Na záběrech z demonstrace jsou dobrovolníci rozdávající „káči“ ve stánku s nápisem „spinnery od Navalného“.



Hypnóza a americká propaganda

V reportáži stejného kanálu z konce června zase zaznělo, že fidget spinnery „způsobují, že jsou uživatelé náchylnějšími cíli manipulace“. „Nejspíše není náhoda, že je začali prodávat na událostech pořádaných opozicí,“ řekl divákům z obrazovky moderátor Alexej Kazakov. Spekuloval také o spinnerech jako nástroji americké propagandy. Důkazem podle něj je, že na příbalových letácích k zakoupené hračce mnohdy nejsou instrukce jinak než v angličtině.

V rámci pořadu se proti věci negativně vyjádřil také oslovený ruský psycholog Nikolaj Sokolov. Podle něj spinnery otupují lidskou mysl a „přenášejí ji do jiného světa“. Jsou prý nástrojem k „zombifikaci“ a hypnotizování lidí.

Ruský státní kanál není jediným sdělovacím prostředkem, který před spinnery varuje. Podle Guardianu se na prokremelském webu Life News v úterý objevila zpráva o tragédiích, které v sedmi případech hračky způsobily dětem. Mezi ně patřil například šestiletý chlapec, kterému věc uvízla na prstu.

Ani varování však fidget spinnerům v Rusku na popularitě neubírají, mají zde dokonce jeden z nejdražších modelů na světě, který je z pravého zlata a vyjde na milion rublů (přes 380 tisíc korun).

Fidget spinner vznikl v USA, odkud se rozšířil do Evropy i zbytku světa. Terčem úřadů byla hračka i v Německu, kde celníci v květnu zkonfiskovali zásilku rotujících hraček o váze 35 tun. Podle amerického listu The New York Times nebylo jasné, kdo je vyrobil, a byly nebezpečné pro malé děti.

Ačkoliv se o protistresových účincích spinnerů zmiňují i někteří psychologové, neodradilo to některé školy v USA, Francii či Velké Británii, od zákazu - jde podle nich o rušivý element na hodinách. Hračku si naopak oblíbil nejmladší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa Barron, kterého s ní v ruce přistihly kamery minulý měsíc.