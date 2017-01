Zpěvačka LP vystoupí na jaře v pražském klubu Roxy

Zpěvačka se nejdříve proslavila jako autorka skladeb známých zpěvaček - Rihanny, Cher či Christiny Aguilery. Se svými vlastními skladbami uspěla ve Spojených státech až v roce 2012 po vydání alba Into the Wild: Live at EastWest Studio. Loni v létě pak slavila další úspěch s albem Death Valley. V loňském roce naplno prorazila se svou skladbou Lost On You, kterou obsadila světové hitparády.

Narodila se a vyrůstala v New Yorku, dnes žije v Los Angeles. Průlom v její kariéře přišel se skladbou Into The Wild, která zazněla v reklamě na Citibank a následně albem Forever For Now produkovaném Robem Cavallem. Větší úspěch přišel se skladbou Muddy Waters, bodující ve vypjaté scéně čtvrté série televizního seriálu Orange Is The New Black. Všechny úspěšné skladby zařadila LP na své čtvrté album Lost On You.



Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji od pátku 27. ledna (750 korun), v sítích Goout.cz a Ticketpro.cz.