kapela Pussy Riot | foto: Reuters

MOSKVA Píseň ruské dívčí kapely Pussy Riot se ocitla na prvním místě žebříčku Viral 50 hudebního serveru Spotify. Je to přitom poprvé, co se na první místa této hitparády dostal ruský interpret, respektive interpretka, informoval server anglicky psaného deníku The Moscow Times.

Protivné ženy‘ se bouří proti Trumpovi. Hlasy republikánek mohou rozhodnout volby Píseň s názvem Make America Great Again (Vraťme Americe její velikost) vydala jedna ze tří odsouzených členek punkové skupiny Pussy Riot Naděžda Tolokonnikovová. Politicky a drsně laděný song znázorňuje představu autorky, jak by vypadala budoucnost Ameriky v případě, že prezidentské volby vyhraje republikánský kandidát Donald Trump. Název písně se opírá o slogan, na kterém Trump postavil svou volební kampaň. Skupina Pussy Riot uspořádala v roce 2012 v moskevské katedrále protestní akci proti prezidentovi Vladimiru Putinovi. Soud ji následně potrestal dvouletým vězením za výtržnictví motivované náboženskou nenávistí. Tolokonnikovová se po odpykání trestu, mírně zkráceného amnestií, rozhodla vrátit na hudební scénu, zbývající členky skupiny se věnují spíše aktivistické činnosti. Virální žebříček je podle Spotify nový způsob, jak definovat novodobé úspěšné písně. Virální song je takový, který posluchači nejen hromadně poslouchají, ale následně také sdílejí a hodnotí. Právě kvůli tomuto hodnocení je „Make America Great Again“ na vrcholu žebříčku.