Zprávy dne podle editora: 130 miliard nad plán i Nejedlý coby ruská spojka

Česko dosáhlo loni nejlepšího rozpočtového výsledku ve své historii. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) v úterý oznámil, že země v roce 2016 hospodařila s přebytkem 61,8 miliardy. Zemi pomohl lepší výběr daní, ale na výsledek měla vliv i podstatně nižší investiční aktivita, kterou kritizují někteří ekonomové a opoziční politici. Více čtěte zde:

Co s přebytkem? Ministerstvo financí navrhuje uhradit část státního dluhu, případně investovat do dopravních staveb, vládní lidovci by zase chtěli opravovat zastaralé vodovody. Tak uvidíme, jak politici ty miliardy rozdělí.

Na ministerstvu ovšem počítají s tím, že peníze se použijí na investice v následujících letech, v rozhovoru pro server Lidovky.cz to říká náměstek ministerstva Petr Pavelek. Rozhovor čtěte zde:

Analytiky zaujal rozdíl mezi původním odhadem ministerstva financí, který počítal ze schodkem 70 miliard, a výsledným číslem (+ 62 miliard). Rozdíl činí 130 miliard a to zase není tak málo... Více zde:

Co dalšího přinesl server Lidovky.cz:

Platí Zemana Kreml? Vazeb poradce Nejedlého na Rusko si všimli i v NY Times

NEW YORK / PRAHA Je prezident Miloš Zeman placenou loutkou Kremlu? Americký deník New York Times v rozsáhlém článku rozebral, jestli má ruský prezident Putin se Zemanovými sympatiemi pouze štěstí, nebo jej podporuje finančně. Proruské postoje české hlavy státu označil za příklad úspěšného uplatňování ruského vlivu. Prostředníkem Rusů na Hradě je podle listu prezidentův ekonomický poradce Martin Nejedlý. Více zde:

Zvůle operátorů může pokračovat. Mládek v zákoně zapomněl na ochranu zákazníků

PRAHA Zákazníci mobilních operátorů se zlepšení svého postavení zřejmě jen tak nedočkají. Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) nesplnil slib, že ochranu spotřebitele posílí v novele telekomunikačního zákona. Více zde:



Disney se pojistil proti smrti princezny Leii. Získá 50 milionů dolarů

PRAHA Společnost Disney očekává jednu z největších výplat za pojištění v historii kvůli nečekané smrti herečky Carrie Fisherové, představitelky princezny Leii z filmů Star Wars. Společnost získá 50 milionů dolarů na pokrytí ztrát způsobených její smrtí. Více zde:



Harrison Ford (jako Han Solo) a Carrie Fisherová (princezna Leia) se vrací ke starým postavám ve filmu Star Wars: Síla se probouzí.

Stupně vítězů obsadily obsadily jen ženy narozené v Československu - (zleva) Petra Vlhová, Veronika Velez Zuzulová a Šárka Strachová Martina Dubovská během prvního kola obřího slalomu v Killingtonu ztratila hůlku i s rukavicí.



Strachová poprvé v sezoně na stupních vítězů. Porazily ji jen dvě Slovenky

ZÁHŘEB Tak to tu ještě nebylo. Stupně vítězů v závodě Světového poháru ve sjezdovém lyžování patří jen Češkám a Slovenkám. Šárka Strachová skončila ve slalomu v Záhřebu třetí, když nestačila jen na vítěznou Veroniku Velez-Zuzulovou a Petrou Vlhovou. Celkově tak v SP zaznamenala šestnácté umístění na stupních vítězů. O překvapení se postarala americká favoritka Mikaela Shiffrinová, která místo útoku na třinácté slalomové vítězství za sebou po chybě první kolo nedokončila. Více zde:

Buď ráda, že lyžuješ za Česko, slyšela slovensky mluvící slalomářka Dubovská

SEMMERING Pokud se s ní dáte do řeči, hovoří vytříbenou slovenštinou. Jako místo svého bydliště udává Liptovský Mikuláš, kde i studovala. Přesto Martina Dubovská reprezentuje české alpské lyžování. Těsně před koncem kalendářního roku si 24letá závodnice v Semmeringu dojela pro zatím životní umístění ve Světovém poháru - 18. místo. Více zde:

Restaurace v Hong Kongu? Očekává se, že hned po jídle zaplatíte a odejdete, říká Čech

Filip Šimek se do Hong Kongu přestěhoval kvůli práci. „V Hongkongu mě překvapilo, že na jedné straně lide venčí psy s lahví vody, připraveni osprchovat místo, kam se pejsek vyčůral, a na druhé straně na předměstí Hongkongu je strašný nepořádek,“ říká. Více zde: