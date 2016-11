Zprávy dne podle editora: brazilská tragédie i dilema - rostou z dětí kvůli tabletům hlupáci?

Tragédie brazilského týmu připomíná zřícení letadla v Rusku s hokejovým týmem Jaroslavle (v roce 2011 zahynuli i tři čeští reprezentanti Marek, Vašíček a Rachůnek). Nyní bolivijský letoun převážel nadějný tým nejvyšší brazilské fotbalové ligy na pohárové finále do Kolumbie.

Brazilský fotbalista Alan Luciano Ruschel je jedním z přeživších pádu letadla. Kapitán týmu, pětatřicetiletý záložník Cléber Santana, hrál v letech 2007 až 2010 za Atlético Madrid.

Pilot hlásil technické potíže, nicméně příčina pádu zatím není známá. Následky jsou tragické: z 81 lidí přežilo pět osob s těžkými zraněními. Brazíle vyhlásila třídenní smutek, slova podpory a soustrasti míří do Jižní Ameriky z celého světa. Na palubě byl i „brazilský zázrak“ či bývalá hráč Atletika Madrid - více ZDE:

Elitního skifaře, juniorského mistra světa i světového šampiona v kategorii do 23 let našli v pondělí večer mrtvého v loděnici pražské Dukly. Ve 22 letech zemřel český reprezentant ve veslování Michal Plocek. Případ vyšetřuje policie. Podle ní nešlo o cizí zavinění - více ZDE.



Veslař Michal Plocek.

Byl to moc hodný kluk. Škoda mladého života, popsal zesnulém skifaři Synek. Smutný rozhovor s olympijským medailistou o předpokládaném nástupci čtěte zde:

V hlavní roli Babiš

V českém parlamentu se propíralo jméno Andreje Babiše (šéf hnutí ANO) ze všech stran. Nejprve v souvislosti se systémem elektronických pokladen (EET), který startuje v restauracích v noci ze středy na čtvrtek. Poslanci se pustili do divoké diskuze. Vládní lidovci předloží vlastní návrh změn, změny předložil i Babiš, opozice chce celý systém zrušit - více zde.

Další kontroverze ve sněmovně vyvolalo schvalování zákona o střetu zájmů, kterému se přezdívá „lex Babiš“. Norma prošla, což ztíží život Andreji Babišovi, který vlastní Agrofert (a ten zase Mafru, jež vydává Lidové noviny a provozuje server Lidovky.cz). Zákon totiž zakazuje, aby se firma, kterou vlastní vysoce postavený politik účastnila veřejných zakázek, dostávala nenárokové dotace a od příštího období zakazuje politikům vlastnictví médií.



Babiš v reakci obvinil vládního partnera ČSSD ze lhaní. Prý slibovali, že zákon dotkne politiků až po volbách. Detaily si můžete prostudovat zde:

Novodobá normalizace

Některé politiky ostře zkritizoval kardinál Miloslav Vlk. Pošlapali jste ústavu jako za komunistů, opřel se zejména do jihočeského hejtmana Zimoly. Na něm mu vadí, že požaduje zdanění finančních náhrad církve. Kardinál Vlk míní, že Zimola a spol stále uvažují nebo jednají v duchu komunistického režimu. Podle Vlka se jedná o novodobou normalizaci, která je pozůstatkem minulého režimu. Více zde:

Jiří Zimola (ČSSD) a Vojtěch Filip (KSČM).

Výhrůžky za Ortela

„Jdi do plynu. Měl by jsi chcípnout.“ Takové výhrůžky píší někteří Gipsymu.cz kvůli xenofobní skupině Ortelu. Radek Banga aka Gipsy.cz totiž vysvětloval, proč na zpěváka Tomáše Ortela a jeho kolegy z kapely pískal během ankety Zlatý slavík a proč opustil sál. Vadilo mu, že drtivá většina lidí v sále zavírá oči před nenávistným poselstvím kapely. A za to teď na Bangův facebookový účet píšou Ortelovi příznivci a Bangovi vyhrožují. Policie zatím dělá, že nic nevidí. Více zde:



Tomáš Ortel na Zlatém slavíkovi. Kapela Ortel, kritizovaná za xenofobní texty, skončila na druhém místě v kategorii skupina roku.

K tématu jsme vydali HUDEBNÍ GLOSÁŘ Ondřeje Bezra: Banga se zachoval správně. Ale muselo k tomu dojít?

A co si myslí pořadatel ankety, v níž už 40 let vyhrává Karel Gott? Nechci, aby nás vinili z cenzury, říká. „Vzpomeňme, co následovalo před pár lety, kdy byl ze soutěže Hvězda internetu kvůli mimořádně vulgárním textům vyřazen raper Řezník,“ uvedl pro server Lidovky.cz Jaroslav Těšínský s odkazem na údajnou vlnu kritiky. Více zde:

Stát udělal další minikrůček k realizaci předraženého - a po mnoha stránkách kontroverzního - projektu rychlodráhy na pražské letiště, jak zjistil Michal Pavec.

Devět kilometrů z takzvané rychlodráhy spojující pražský Veleslavín a Letiště Václava Havla budou projektovat firmy Metroprojekt a Sudop Praha. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) s nimi podepsala smlouvu. Více zde:



Zdá se, že Česko je nepoučitelné a vláda Bohuslava Sobotky tlačí vpřed miliardový projekt, na jehož realizaci se těší zejména ti, kteří před lety nakoupili pozemky kolem současné buštěhradské dráhy plné houští a křovin a nyní se těší na přísun „kulaťoučkých zlaťáčků“, jak říkával s oblibou doktor Rath.

Generace hlupáků?

Kvůli tabletům společnost hloupne a dětské mozky se nevyvíjejí, tvrdí německý psychiatr Manfred Spitzer.

Paměť tvoří základ našeho myšlení. Její ztráta vede ke zhloupnutí společnosti, čehož jsme nyní svědky.

Jak jsem řekl, mozek se vyvíjí tím, že jej používáme. Pokud jej nepoužíváme, v lepším případě jen atrofuje, v horším se nevyvíjí. Všechno přitom začíná pamětí.

Chytrý telefon může být velmi účinná zbraň – můžete se zadlužit, můžete druhého velmi účinně šikanovat, můžete sledovat pornografii, kdykoliv se vám zachce.

Souhlasíte? Nesouhlasíte? Vyrostou z našich dětí degenerovaní hlupáci? Přečtěte si první část rozhovoru.



A na závěr rada: rybám se dívejte do očí. PUNČOCHÁŘ: Nejhorší je koupit na Vánoce starou rybu. Koukejte na oči