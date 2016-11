Zprávy dne podle editora: bubliny tvarují Česko, sekáči z ‚posilky‘ i promarněné Kosmo

Server Lidovky.cz v unikátním projektu propojil české uživatele Facebooku s médii, která se jim líbí, a s politickými subjekty, jimž vyjádřili své sympatie.

Svět, který se vynořuje z interaktivních grafů na stránce www.lidovky.cz/bubliny, ukazuje, že obyvatelé Česka se zamkli do uzavřených skupin. Alespoň na největší globální sociální síti. A bude hůř. Více čtěte ZDE:

Prošli jsme data více než 360 tisíc uživatelů Facebooku a zjistili jsme, že zdroje informací, které sledují přiznivci tradičních a antisystémových stran se zásadně liší. V rozhovoru pro Lidovky.cz odborník na analýzu dat Josef Šlerka zmiňuje, že díky sociálním sítím lze tento jev přesně popsat. Sociolog Jan Hartl v rozhovoru varuje, že to do budoucna může být velký problém. O možných řešeních se rozepsal i Jan Macháček.

Zeman chce pro armádu ‚bitevní’ drony. K čemu by nám byly? nechápou experti

„Neměli bychom se bát pořídit si i bitevní drony,“ řekl prezident Miloš Zeman v úterý ve svém projevu k armádním špičkám. Podle Zemana je vojsko bez dronů neplnohodnotné. Bezpečnostní experti pořízení bojových bezpilotních zařízení zpochybňují. „Pořídit si Predátora jen proto, abychom mohli říkat, že ho máme, je trochu drahé,“ uvedl vojenský expert František Šulc. Více zde:

Velký comeback do politiky? Pro ČSSD jsem připraven ke všemu, říká Paroubek

V české politice se schyluje k velkému návratu. Bývalý předseda ČSSD a expremiér Jiří Paroubek v rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že osud tápající sociální demokracie mu není lhostejný a je připravený k návratu. „Že jsem z politiky odešel, nelituji. Samozřejmě nevylučuji, že bych se do politiky vrátil. Tak, jak vidím svou bývalou stranu, nějakou podporu by potřebovala. Ta podpora se dá poskytnout v mnoha směrech,“ řekl LN. Více ZDE:

Geolog, který varoval před dalšími sesuvy na dálnici D8, to schytal od kolegů

Zátěžový test takzvané Prackovické estakády na připravovaném úseku dálnice D8.

Někteří čeští geologové se veřejně opřeli do nedávných výroků svého vědeckého kolegy z Akademie věd ČR Vladimíra Cajze. Podle nich byla jeho slova určená problematice sesuvů v úseku rozestavěné dálnice D8 u Dobkoviček směsicí polopravd a zbytečně poškozují jméno české inženýrské geologie i institucí, které se odborně touto problematikou dlouhodobě zabývají. Více ZDE:

Na horách do pátku napadne až 30 centimetrů sněhu. Hrozí sněhové jazyky

Na horách na severu a severovýchodě České republiky by mohlo do pátku napadnout až 30 centimetrů sněhu. V Krušných horách, na Šumavě a Českomoravské vrchovině sněhu napadne maximálně polovina. Ve většině krajů navíc začne ve čtvrtek vát silný vítr, který ve vyšších polohách může tvořit sněhové jazyky, na hřebenech i závěje. Více ZDE:

Glosa: Seriál Kosmo jako promarněná šance České televize

Seriál Kosmo - neotřelý sitcom České televize o výpravě Čechů na Měsíc - skončil minulý týden a s tím utichly i hádky diváků a recenzentů, co seriál Kosmo vlastně byl.

Pro Táňu Zabloudilovou ze stanice Českého rozhlasu Wave to bylo „nějaký devadesátkový a tedy nic pro mladé“, což trošku kontrastovalo s tím, že šlo o nejsledovanější pořad ČT na internetu, a pro Petra Semeckého z Eurodeníku to bylo „takové mdlé a tupé“. Naopak Mirka Spáčilová a Pavel Koutský přijali seriál pozitivně, Koutský přímo nadšeně (což bude možná tím, že je oba platí Anton Hrabiš).

Já osobně jsem přesvědčený, že v případě Kosma šlo hlavně o jednu velkou promarněnou šanci na to vytvořit seriál, který by se klidně mohl dostat na několik sérií a mohl tak udělat opravdu velký zásek do historie české seriálové tvorby. Více ZDE:

Záhada moderních mučíren? Muži v ultraobtažených leginách

Češi milují specializované sportovní oblečky. To je známý fakt. Nikde na světě nenajdete, zvlášť v tepelně příznivějších měsících, v ulicích měst tolik mužů (těch zejména, ale i žen) přijíždějících do práce na kole v lykře. Je pro to i speciální výraz – MAMIL neboli middle aged man in lycra. Česká parafráze by byla asi syndrom DME, tedy druhá míza v „elasťákách“.

Všichni víme, že to v mnohých případech je „pohled pro bohy“, ale na druhé straně většina mamilů se v práci převlékne a z valné části i osprchuje, což by Čekstajl rozhodně hodnotil pozitivně. Nehledě na fakt, že se tito mamilové hýbají, tudíž smát se jim z křesla není fér.

Co ale Čekstajlu čím dál více vrtá hlavou, je kultura odívání v posilovnách. Rozhodně nejde o nevzhledná otahaná trika, případně s dírami. Ani o nepříliš lichotivé tepláky. Člověk jde do těch moderních mučíren cvičit, ne na přehlídku. Estetično skutečně nehraje roli. Naopak „uválenci“ působí víc než sympaticky. Více ZDE:

Zrzka v Hollywoodu: Co je v LA nebezpečnější než Trump a kokain? Kravské mléko

Přilítám před svítáním, rozbitá a přejezená voschlejma pískovejma čarodějnicema. Nějakej prej producent a možná taky pasák mi už na letišti vrazí vizitku do ruky. Mohly by z toho být ponúky! A taky nemusely. Bílo tyrksovej byt kamarádky a mé výsostné rozkládací křeslo. K obědu obří salát a poslední půlrok našich životů. Ona hrála za tisíce dolarů, já jsem tisíce dolarů solila, abych si prosadila svůj velkej sen vo Americe, obklopena spoustou lidí, co “mi to přáli”. Více ZDE: