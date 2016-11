Zprávy dne podle editora: bzučící Ovčáček, rozplizlý Horáček a začarovaná pošta

Už 172 lidí, institucí, profesí či organizací urazil podle analýzy serveru Lidovky.cz mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na svém twitterovém účtu. Kancléř Vratislav Mynář slíbil, že se na problém podívá a promluví si s Ovčáčkem, aby označoval, čí názory na síti prezentuje – jestli hlavy státu, či svoje. Řada „dotčených“ lidí na seznamu Ovčáčkovi vzkazuje, že ho neřeší a nesledují.



Reakce na útoky Ovčáčka? ‚Bzukot komára, komický kašpar, Lidový dům opouštěl s ostudou‘

„Některé z těch tweetů jsou natolik expresivní, že snad by bylo lepší věřit tomu, že je píše po pracovní době občan Ovčáček, nikoliv oficiální mluvčí presidenta republiky. Ovčáčkův boj se sociální demokracií je hlubšího rázu, Lidový dům musel totiž kdysi opustit s ostudou. Pro úroveň politického klimatu v zemi je škoda, že si své trauma přenáší i na další pracoviště,“ reagoval na analýzu mluvčí ČSSD Michal Kačírek.

„Nemyslím, že bych ze své pozice měl hodnotit výroky Jiřího Ovčáčka. Beru je jako bzukot komára,“ dodal pak šéf STAN Petr Gazdík.

Odvážný, ale poněkud názorově rosolovitý.....

„Více než rok před volbou se postavil jeden muž a řekl: Chci být prezidentem. Chci být zvolen, chci zastávat úřad nejvyšší. V marasmu posledních týdnů je to dobrá zpráva. Majetek za stovky milionů a 20 cigaret denně. Co na sebe prozradil prezidentský kandidát Horáček,“ píše komentátor Lidových novin Petr Kamberský. A pokračuje.

Michal Horáček.

„Michal Horáček už nemá žádný byznys, takže na něj politická konkurence nemá žádné páky. Je více než dostatečně finančně zabezpečen, takže nebude muset splácet dluhy kamarádům a skrytým i zjevným sponzorům (z Česka či ciziny).“

KAMBERSKÝ: Horáček má překvapivě na Hrad šanci. Ale vůbec žádnou vizi

A poukazuje také na Horáčkovu hlavní slabinu. Panu kandidátovi schází silný politický příběh, jasné sdělení a jasná vize. U Michala Horáčka známe zdravotní stav, finanční situaci i akademickou historii (čímž nepřímo odkazuje na ta nejvíce problematická místa Miloše Zemana), ale nevíme, proč by vlastně měl být prezidentem.

Nefungující pošta?



Také jste zažili ten vztek, když si zaplatíte u pošty službu donášky balíku „do ruky“ i s oznámením sms a čekáte, a čekáte, a čekáte... a nic. Asi vás to neuklidní, ale nejste sami. Lidovky.cz sesbírali více případů a nyní se uvidí, zda se Česká pošta chytne za nos..

Poštovní doručovatelka – ilustrační foto

„Byl jsem celý den doma, a jsem si naprosto jistý, že nikdo nezvonil, nepřijela ani poštovní dodávka.“ I tak popisují nespokojení klienti své negativní zkušenosti s doručováním „balíků do ruky“ od České pošty. Do redakčního mailu přišlo podobně laděných stížností desítky, a to z různých koutů republiky. Státní podnik se ale brání, že nejde o záměr doručovatelů, ale o drobný výpadek služeb způsobený množstvím doručovaných zásilek.



Pošťáky jsme sledovali z okna, ani nezazvonili, stěžují si na doručování balíků ČP desítky lidí

„Důrazně žádám o písemné vysvětlení, proč státní podnik Česká pošta dělá z příjemců zásilek hlupáky, když jim rozdává do schránek písemné výzvy se lživým uvedením data a času, kdy bude zásilka k vyzvednutí. Jak je možné, že v uvedeném čase není balík na

poště k dispozici a bude k dispozici dokonce až druhý den?“ napsal před nedávnem v dopise generálnímu řediteli Martinu Elkánovi rozzlobený obyvatel pražských Klánovic Petr Šafránek. Šlo již o třetí dopis za tři týdny, který adresoval vedení státního podniku.

Kdo si hraje, nezlobí

Žádné souhrnné statistiky, kolik se v Česku ročně prodá deskových her, neexistují. Jejich vydavatelů tu působí hned několik, údaje o prodeji však nezveřejňují. O rozsahu obliby her svědčí, že jejich fanoušci vytvářejí komunity a herní kluby – jak na internetu, tak ve fyzickém světě. Webové stránky jako www.hrajeme.cz mají tisíce návštěvníků měsíčně a jejich množství stále stoupá. A pak je tu festival Deskohraní.

Jak si Češi hrají a proč je Člověče nezlob se prokletím českých rodin?

„Zatímco v roce 2001 se Deskohraní konalo ve čtyřech místnostech a na festival přišlo kolem 1200 lidí, v roce 2005 už jsme obsadili celý Michnův palác. Letos máme bezmála 3000 lidí už teď uprostřed festivalu, a to nás ještě čeká hlavní prodloužený víkend s několika mistrovskými turnaji. Kromě celého paláce tak ještě využíváme vedlejší budovu školy,“ říká Jakub Těšínský, jeden z organizátorů festivalu. „Nedivil bych se, kdybychom se dostali na 7000 návštěvníků.“

Herní festival

Pod vysokými klenutými stropy s bohatou štukovou výzdobou stály vyrovnané stoly obklopené dětmi, dospělými, muži i ženami. Skláněli se nad obrázkovými kartami, žetony rozmístěnými po pestrobarevném kartonu a figurkami na tahu. Někteří se zapáleně překřikovali, jiní soustředěním ani nedutali.

V barokním sále pražského Michnova paláce jich byly desítky. Další tucty se tísnily u stolů lemujících chodby a lidé postávali i na schodech vedoucích do horního poschodí, kde zaplnili tamní sály a místnosti. Kdo poslední říjnový týden zavítal na festival Deskohraní, největší českou akci tohoto druhu, jasně viděl, že Češi deskovým hrám zcela propadli.

A pak že je historie nudná...

Někteří poslanci přišli nedávno s návrhem, aby byl 14. květen významným dnem Karla IV. a Elišky Přemyslovny. Někteří historici jso ale proti. Vadí jim tvrzení, že Eliška ovlivnila českého krále více, než jeho otec Jan Lucemburský. Podle historiků by měl významný den připadnout buď všem třem, nebo jenom císaři Karlovi.



Karel IV.

Novela zákona o svátcích, kterou poslanci předložili, počítá se zavedením 14. května jako významného dne. Podle poslanců je toto datum důležitým mezníkem české státnosti, protože na něj připadá výročí narození českého krále a říšského císaře Karla IV: Společně s Karlem by měl být 14. květen spojen i s jeho matkou, královnou Eliškou Přemyslovnou.

Významný den pro Karla IV. a Elišku Přemyslovnu, jak chtějí poslanci? ‚Je to hloupost‘

Podle zákonodárců totiž Eliška významně ovlivnila Karla IV. „Bez královny Elišky Přemyslovny by se velký a současnou dobou tolik uznávaný Karel IV. nejenže nikdy nenarodil, ale stejně tak by ani nikdy nebyl tím, kým se stal,“ stojí v novele zákona. S Karlovým otcem Janem Lucemburským ovšem zákonodárci nepočítají. Podle nich totiž král, který je ve světě známý jako Jan Český nebo Slepý, nesehrál v životě Karla důležitou roli.