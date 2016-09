Zprávy dne podle editora: Clintonová se vysmála Trumpovi, problematické papírové rakve a vtip o Sobotkovi

Clintonová, která v minulých týdnech v průzkumech preferencí spíše ztrácela, předvedla působivý výkon, v němž potvrdila politický přehled, ale i smysl pro humor. Některým tvrdým útokům svého soupeře se vysmála, uvedla americká televize. Trump získal několik politických bodů v debatě o hospodářství a zaměstnanosti. „Debata ale prokázala jeho sklon k nepravdivým tvrzením a nepřesným prohlášením, ať už jde o bezpečnost, podporu války v Iráku nebo spory o rodiště Baracka Obamy,“ konstatovala CNN.

Bleskový průzkum televizní stanice ukázal, že 62 procent dotázaných považuje Clintonovou za vítězku první debaty, zatímco pro Trumpa hlasovalo 27 procent.

Celou analýzu kolegy Jakuba Fajnora, který kvůli ní ponocoval,

Duel brzy začala hodnotit i americká média. Clintonová předvedla neúnavný útok na podnikatelskou minulost a prezidentské schopnosti Trumpa, ale dala jen málo důvodů k přesvědčení, že právě ona vyvede zemi z hospodářské a psychologické mizérie. Trump nabídl změnu, ale tak nešikovným způsobem, že se volič ptá, zda má ke zvládnutí úřadu dost potřebných znalostí, konstatuje The Wall Street Journal.

Není pochyb, že Clintonová v debatě na body vyhrála, pokračuje deník. Trump nevyužil všechny možnosti k útoku, i když si vedl lépe v otázkách zločinnosti a rasových vztahů. „Při vší Trumpově slabosti vyzyvatel Clintonové zaznamenal body tím, že ji označil za původce nynější americké slabosti. Ústřední otázkou voleb ale zůstává, zda většina Američanů požadujících změnu je ochotna riskovat sázku na Trumpa. I po pondělní diskusi je tato otázka nezodpovězená,“ napsal The Wall Street Journal.

Podle komentáře listu The Washington Post byla debata věrným obrázkem letošních prezidentských voleb. „Republikánské primárky selhaly, když vyrobily kandidáta, který cynicky nebo z neznalosti šíří deformovaný obrázek reality a prokazuje nezpůsobilost prakticky každou větou. Demokraté zase nominovali špatnou, ale věci znalou, sebejistou a protřelou političku,“ napsal list.

Debata byla velkým tahákem a byla hodně probírané na sociálních sítích. Předběžné výsledky sledovanosti se pohybují kolem 100 milionů, což by byl rekord, napsal server Variety.com. Byl by to nejvyšší počet diváků za 56letou historii kandidátských debat a sledovanost by byla srovnatelná se Superbowlem - finálovým zápasem v americkém fotbalu, kterým vrcholí play-off severoamerické NFL.

A nebyl by to Donald Trump, aby nevytáhl z rukávy „falešné karty“. Republikánský kandidát si totiž stěžoval na moderátora debaty Lestera Holta, který podle něj měl levicové smýšlení a stavěl se na stranu Clintonové. Trump také prohlásil, že dostal špatný mikrofon, u něhož byla hlasitost nastavena mnohem nižší než u jeho soupeřky. „Zajímalo by mě, jestli to bylo úmyslně,“ řekl miliardář.



V Česku jsou prezidentské volby ještě daleko a ani prezident Miloš Zeman, zpoza svého obrněného a uzavřeného Hradu, ještě neoznámil, zda bude znovu kandidovat. Proto se můžeme věnovat prozaičtějším problémům, jako jsou třeba pohřby.



Debata kolem chystaných změn v pohřebnictví se vyostřuje. Soukromé pohřební služby totiž mají zásadní výtky vůči ministerskému návrhu na změnu zákona a požadují jeho přepracování. Vadí jim například údajně neekologické papírové rakve nebo povinnost poskytnout pozůstalým bezplatně místnost na úpravu zesnulého. Ministerstvo ovšem považuje kritiku za absurdní.



Balzamovači vs. Šlechtová

Na jedné straně stojí Asociace pohřebních služeb v ČR podporovaná výrobci rakví či balzamovači, na straně druhé resort ministryně Karly Šlechtové coby předkladatel novely zákona o pohřebnictví, která je aktuálně projednávaná Legislativní radou vlády.

Nyní znepřátelené strany se shodují pouze v tom, že je zapotřebí po patnácti letech změnit české pohřebnictví. Zásadně se však rozcházejí v představě o tom, jak by měla reforma proběhnout.

Ale nakonec se i tady probírají závažná politická témata.Tedy konkrétně je rozebíral v Lucerně britské komik Billly Bailey, známý ze seriálu Black Books.



Asi nejslabším bodem této linie Baileyho programu byl ze záznamu pouštěný mix výroků Donalda Trumpa, předznamenaný otázkou vůči přítomným Američanům: „Jste Trumpovi voliči, nebo jste příslušníci lidského rodu?“ Další dojmy z komikova vystoupení a vtipkování o Bohuslavu Sobotkovi najdete tady.

Jak Číňané nemohou přeskočit století páry

Server Lidovky.cz vám pravidelně přináší dojmologii našinců z cizích končin. Tentokrát jsme zavítali až do daleké Číny. „Kulturní rozdíly jsou obrovské. Setkávám se s nimi přímo v práci. Číňan nikdy neřekne ne, ale zároveň je zde i nepřípustný byť jen náznak kritiky. Stejně jako přiznání chyby, nebo přiznání, že něčemu nerozumí. V Evropě když máte problém, diskutujete o něm a snažíte se zjistit, co je špatně, proč je to špatně a jak vyřešit, aby se do budoucna neopakoval. Zde se velice často nedostanete ani informaci, kdo za problém může. S tím se ale naučíte žít i pracovat. Naučíte se předvídat a odhadovat situace. Číňané jsou ale i velmi pilní a učenliví. Pokrok, kterého dosáhli za posledních 20 let, je neuvěřitelný. Na druhou stranu, jak já říkám století páry nejde tak jednoduše přeskočit. A nekolik generací techniků s technickými dovednostmi, umem a hlavně zkušenostmi nelze simulacemi, výpočty a virtuální realitou nahradit,“ řekl v rámci seriálu Češi v cizině Gustav Ryzner.

Pro ty, kteří preferují cestování jen v rámci naší malé zemičky, jsme přinesli také zásadní zprávy: Restart zanedbaných nádraží. Opravovat se začne v Hradci, Přerově či Sokolově.

Tak hezkou cestu, ať už vyrazíte do Pekingu či do Sokolova...