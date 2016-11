Zprávy dne podle editora: Cohenovo poslední aleluja, Zemanova neomluva i Sobotkovy vyhazovy

Zdá se, že ministři za ČSSD Svatopluk Němeček (zdravotnictví) a Jiří Dienstbier (lidská práva) kejhali podle jiných not, než by si šéf vlády a sociální demokracie Sobotka představoval. A tak je na svátek svatého Martina, který přinesl do Česka ochlazení, z vlády vyhodil - více ZDE:

Svatomartinské sbohem pro Jiřího Dienstbiera (vlevo) a Svatopluka Němečka.

Nahradí je Miloslav Ludvík, šéf motolské nemocnice, lídr pražské ČSSD a muž, za jehož éry v čele největšího špitálu se objevily informace o „kuliších“, kteří mají přednostní péči, a Jan Chvojka, mladý sociální demokrat, poslanec a autor zákona proti střetu zájmů, tedy hlavně proti Andreji Babišovi (šéf ANO).

Proč Sobotka vyhodil Němečka a Dienstbiera a ne třeba další ministry za ČSSD Mládka, Chovance nebo Marksovou (připomeňme, že podle koaliční smlouvy ministry za KDU a ANO vyhodit jen tak nemůže)?

Dienstbier naznačuje temnou linku, za jeho pádem je obchod: pražská ČSSD (Hulinský, Poche, Ludvík), která ho nenávidí, se spojila s jihomoravskou klikou (Hašek, Tejc) a nabídla premiéru Sobotkovi, že proti němu příští rok na jaře nepostaví na sjezdu, kde se bude volit předseda strany, kandidáta výměnou za Dienstbierův konec.

Tuto linku potvrdil nejen Babiš ve svém komentáři k vládní rošádě, ale i Sobotka, který neuvedl žádné důvody, proč ministry odvolal, zato hovořil o tom, že příští rok čeká jeho stranu sjezd.



O slovo se dral také prezident Miloš Zeman. Ten se ústy svého mluvčího Ovčáčka omluvil americkému velvyslanci Andrew Schapirovi. Tedy omluvil. Posuďte sami, jak kajícně znějí tato slova: „Pokud by tato informace nebyla správná, prezident republiky se samozřejmě omlouvá panu velvyslanci,“ napsal mluvčí Jiří Ovčáček v tiskovém prohlášení následujícím poté, co se jej na omluvu dotázal server Lidovky.cz. A vinu hodil na protokoláře Jindřicha Forejta, tedy na muže, který se „proslavil“ v dosti nechutné kauze kolem neudělení vyznamenání Jiřího Bradyho.

Andrew Schapiro 28. října na Hradě.

Zeman se velmi podobně s podmínkou nedávno omluvil i letovým dispečerům. Že by na Hradě šli do sebe? Spíše se zdá, že důkazy jsou tak jasné, že se z nich nedá vylhat. Tak ještě ten Peroutka...



Na serveru Lidovky.cz velmi zabodoval komentář Jany Machalické, která trefně rozebírá a uvádí na pravou míru absurditu kolem další hradní „kafkárny“, tedy pocitu, že na první dámu v ostravském divadle políčili herci a pracovníci České televize „provokaci“... Člověka až napadá, že už i slovníkem se současní vládci Pražského hradu podobají představitelům režimu před rokem ‘89.

Světovému dění dominuje osoba Donalda Trumpa, na něhož si bude muset leckdo zvyknout.

Reportér Jakub Zelenka také zaznamenal další vývoj v kauze aktivisty, který v dopise zesměšňoval elitní policisty a dostal za to pokutu. Nyní vyhrál na ministerstvem vnitra soud o to, že mu musí říct, jak a za kolik vybrali policisté odborníky, kteří mu prolezli zabavený počítač. ČTĚTE: Ministerstvo vnitra prohrálo spor s aktivistou, který nazval Šlachtu traktoristou

11. listopad ale začal smutně. Ze zámoří přišla zpráva, že zemřel slavný kanadský písničkář Leonard Cohen.

Leonard Cohen.

Cohen byl vedle Boba Dylana či Paula Simona jedním z písničkářů, jejichž sláva se zrodila v uvolněných šedesátých letech minulého století a od té doby ovlivnili několik generací. Za to si vysloužil mimo jiné přijetí do rockenrolové síně slávy a udělení nejvyššího kanadského civilního řádu.

Spojoval výjimečné literární nadání se schopností vtělit metaforický text do silné folkové melodie. Téma jeho textů často zahrnovalo náboženské cítění i sexuální touhu, které propojil ve své patrně nejznámější písni Hallelujah, jež se od prvního vydání v roce 1984 dočkala desítek verzí od různých umělců.

Udělovala se cena Sexistické prasátečko. Už poosmé. Při pohledu na fotografie je až neuvěřitelné, jaké výrobky se dají propagovat pomocí ženských - a někdy i mužských - částí nahého těla.

A ještě jednou lidské tělo. Jako jediný ve střední Evropě provádí Martin Štuler tetování jako dávní Eskymáci: jehlou a nití. A o své dovednosti přednáší i lékařům.



A když jsme začali tím svatým Martinem, nemůžeme skončit jinak, než recepty, jak si husu nejlépe připravit. Svatomartinské hody jsou v plném proudu, neodmyslitelně k nim patří pečená husa, kaldoun a svatomartinské víno. Česká tradice, která zapadá do venkovského a dnes už také městského života, je čím dál tím populárnější.