Zprávy dne podle editora: bramborová Koukalová a námluvy Sobotky s komunisty

„Bohumínské usnesení vězí v historii. Formálně se ani není potřeba k němu vracet. Bylo přijato v nějakém historickém kontextu v době, kdy byla na politické scéně úplně jiná situace,“ řekl Sobotka.

Jakoby tím dočista smetl ze stolu loňský příslib, že sociální demokraté budou usilovat hlasy mladých, liberálních městských voličů i dosavadní směřování vládní strany, která se v posledních měsících přihlásila k odkazu Václava Havla i hodnotám Charty 77.

Sobotkův názor nepřímo kvitoval v pátek odpoledne i prezident Miloš Zeman, který na tiskové konferenci v Nové Pace připustil, že by vládu se zástupci komunistů jmenoval. A podpořil by i zrušení bohumínského usnesení.

Jaký k měl k takovému prohlášení Sobotka důvod? Podle komentátora LN Martina Zvěřiny se premiér bláznivě nezamiloval do koalice s KSČM, ale jde o gesto dovnitř strany - zejména vůči „konzervativnímu“ křídlu - před březnovým sjezdem, na němž se bude volit předseda. Neznamená to však, že se příchylnost ke komunistům Sobotkovi následně nevrátí jako bumerang. ČSSD má podle Zvěřiny voliče, „kteří se k straně přivinuli právě proto, že chtějí levici a nechtějí komunisty. Proč by zrovna tihle měli pana Sobotku volit, když jim i on komunisty slibuje?“

Bohuslav Sobotka a Vojtěch Filip na archivním snímku.

Česká biatlonistka Gabriela Koukalová v pátek svou sbírku medailí z rakouského Hochfilzenu doplnila o tu nejméně populární. Ke zlatu, bronzu a stříbru přibyla bramborová - tentokrát v ženské štafetě.

A to přitom štafeta, jejíž závěr český tým stáhnul na proklínané čtvrté místo, vypadala tak nadějně - i díky přičinění Jessicy Jislové, která na střelnici mířila přesně. Koukalová, která přebírala štafetu na pátém místě, však v závěrečném okruhu nestačila na Ukrajinku Olenu Pidhrušnou a Francouzku Marii Dorinovou-Habertovou. Nejen kvůli nedostatku sil, ale i neadekvátně namazaným lyžím.

„Snažila jsem se v posledním kole ujet, co to šlo, ale bohužel ony měly výhodu, že se za mnou vyvezly a pak mě prostě předjely. A už jsem neměla na to udržet se jich v závěrečném výjezdu. V posledním sjezdu před cílem jsem pak ztratila ještě víc. To už bylo tolik metrů, že i kdybych si vytrhla nohy z těla, tak už jsem je dojet nemohla,“ řekla následně v rozhovoru Koukalová, která se na mistrovství světa v Hochfilzenu řadí k nejatraktivnějším biatlonistkám.

Gabriela Koukalová na trati.

Srdce ale Koukalová, s ohledem na předchozí úspěchy, nejspíš svým fanouškům nezlomila. Mohlo by se to ale docela dobře stát. Podle kardiologa Josefa Veselky je syndrom zlomeného srdce reálný problém, odborně se mu říká tako-tsubo kardiomyopatie neboli syndrom zlomeného srdce.

„Trpí tím jenom ženy, nejčastěji v sedmé dekádě života. Diagnózu vytvořili Japonci, tako-tsubo je nádoba na uchovávání chobotnic. Má tvar široké vázy s úzkým hrdlem a to srdce má pak v určité fázi své činnosti skutečně podobný tvar. Tento syndrom má mortalitu dvě až tři procenta a nevíme přesně, čím je to fyziologicky způsobené. Víme jen, že příčinou té změny je silný stres, jak psychický, tak fyzický,“ říká Veselka ve velkém rozhovoru pro Pátek LN.