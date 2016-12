Zprávy dne podle editora: děsiví youtubeři, kříčící kuchař a blesky kolem EET

„V deseti letech jsem přišla do puberty a tehdy začaly moje hrozné problémy,“ popsala začátek své cesty k mentální anorexii jedna z klientek centra Anabell, které se zaměřuje na lidi trpící poruchami příjmu potravy. Riziková věková skupina pro vznik problémů s jídlem je dle literatury v rozmezí od 13 do 25 let. Jenže nemocní, kteří se dostávají do péče odborníků, jsou v poslední době čím dál tím mladší.



Velký vliv na rozvoj jejich onemocnění má internet, zvláště pak rozvoj YouTube scény. Na té se ve videích prezentují tuzemské i zahraniční módní ikony. Mladé, hubené ženy, jejichž videa vidí stovky tisíc mladých lidí denně. Obdivují je a chtějí se jim podobat.

Anorexií trpí i devítiletí. Inspirují se na YouTube, chtějí se podobat idolům

Dávku a hurá a do boje

Že se Sýrie ocitla v soukolí velmocenské hry, nikoho nepřekvapí. Méně často se ale připomíná, jak do ní vstupují drogy, které užívají bojovníci téměř všech soupeřících stran a navíc i Syřané v uprchlických táborech. Komplikovaný konflikt je totiž nejlepším podhoubím pro rozkvět černého trhu s drogami, z něhož těží hlavně libanonské podsvětí.



Válka v rauši. V Sýrii kupují drogy bojovníci všech válčících stran

Město Kámišlí mají pod kontrolou převážně Kurdové, syrské vládní jednotky ale drží místní letiště.

Nejčastěji skloňovanou zakázanou látkou v souvislosti s Blízkým východem jako takovým je captagon vyráběný z fenethyllinu, látky na bázi amfetaminu. Jen koncem loňského roku zabavila libanonská armáda 12 milionů kapslí, podobně úspěšní byli turečtí vojáci na hranicích se Sýrií, kde před rokem v listopadu našli 11 milionů pilulek. Při snaze pašovat miliony kapslí zadrželi loni v říjnu v Libanonu i člena saúdské královské rodiny Abdula Mohsena Bin Walid Bin Abdulázize.

Mánička s hlasem Bejby

Poměrně netypické album Krásnej dar natočilo Ivan Hlas Trio. Současná kapela našeho předního písničkáře je složena z instrumentálních mistrů, dokonale vyhraná a nabízí vynikající repertoár.



RECENZE: Něžný frajer Ivan Hlas vydal své utajené perly

Žádné Malagelo. Žádná Aranka. A ani žádné Na kolena. Přestože tyhle písničky patří k tomu nejlepšímu z klasického českého písničkářství a jsou to opravdové hity Ivana Hlase, autorova doména je přece jen trochu jinde. Právě takové písničky, které teď vyšly na Krásným daru. Který – pokud použijeme zažitou anglickou hudební terminologii – není Hlasovým „greatest hits“, nýbrž jednou z možných variant „the best of“. Tedy po našem: místo toho nejslavnějšího nabízí to nejlepší.

Ivan Hlas Trio (zleva Norbi Kovács, Ivan Hlas, Jaroslav Olin Nejezchleba)

Myšlenka alba je vlastně jednoduchá: zapátrat v paměti, resp. na starších albech, vytáhnout písničky, na které se neprávem zapomnělo, ale jež autor dodnes považuje za povedené, a nahrát je v aranžmá odpovídajících tomu, co mohou dnes návštěvníci slyšet na koncertech. Tedy v komorní, avšak zajímavé a emočně silné instrumentaci pro Hlasovu základní doprovodnou kytaru, violoncello Jaroslava Olina Nejezchleby, obstarávající neomylné „spodní proudy“, a virtuózní, v invenčních vyhrávkách perlivou kytaru Norbiho Kovácse.

Kuchyň - peklo, nebo ráj?

Má rád poctivou kuchyň, ctí všechny suroviny, se kterými pracuje, a na své podřízené nikdy nekřičí. „Chtěl bych časem do menu zahrnout především suroviny, kterým se podle mě dostává málo pozornosti. a to především kvůli předsudkům. Více se zaměřit, zpracovávat a zkoušet tvořit s masem a vnitřnostmi jako brzlík, ledvinky, játra, pupek, plíce, hlava, dršťky, mozek, srdce, jazyk,“ říká šéfkuchař restaurace Le terroir Pavol Pavlík.



‚Šéfkuchaři, kteří v kuchyni křičí, jen řeší své mindráky a honí si ego‘

Lidovky.cz: Jaký jste šéf? Křičíte v kuchyni, rozčilujete se?

Tak zrovna tohle není rozhodně můj styl. Za ta léta, co se pohybuji v kuchyních, mi to dodnes nebyl nikdo schopen vysvětlit, k čemu je dobrý takový způsob komunikace a jednání s lidmi, vždyť to má pořád z 90 procent opačný efekt. Drtivá většina „šéfkuchařů“ jenom kompenzuje své mindráky a honí ego. Mně bylo jednou, v začátcích mé kariéry řečeno, abych si pamatoval, že oblíbený šéf, není dobrý šéf. Mně se to naštěstí daří a myslím si, že i úspěšně vyvracet...Koneckonců zeptejte se lidí v mém týmu.

Šrumec v kuchyni

Lidovky.cz: Které jídlo máte nejraději?

Určitě vám teď neřeknu jedno, nebo dvě jídla, já jím vlastně vše a nic mi v podstatě nedělá problém. Jestli to je připraveno poctivě, z kvalitních surovin a chutně, je mi jedno jestli je to třeba i Asie, Francie, Itálie nebo Indie. Mimo práce a ve volnu ale spíš preferuji klasiku, jednoduchost, obyčejné jídla, hotovky, lahůdkové výrobky.

Může za zdražení EET?

Elektronická evidence tržeb se netýká jen restauratérů. Od čtvrtečního startu Babišových účtenek mohou zákazníci očekávat uzavírání části restaurací, růst cen, smí však také upozorňovat na nepoctivé hostinské.

Návod pro zákazníky: účtenku nemusíte převzít, někde vás čeká babišovné

Hlavním důvodem, který oficiálně uvádějí, jsou náklady na pořízení a provoz pokladen i jejich obsluhu. U starších hostinských je to také obava z technologií či neochota se učit. Další se obávají, že až přiznají všechny tržby, ocitnou se mezi plátci DPH, což jim zvýší administrativu a účetní náklady.

Start EET

Na základě současných objednávek piva odhadují pivovary uzavření pěti až deseti procent provozoven. Skeptické jsou i oborové organizace, které provádějí průzkumy trhu. V některých regionech přímo varují. Například ve Zlínském kraji podle tamní Asociace hotelů a restaurací skončí 20 až 30 procent podniků.

Nutně to nemusí být hned, větší vlnu odborníci čekají na základě hospodářských výsledků prvních měsíců. Zkušenost z Maďarska však ukazuje, že řada firem skončila kvůli obavě, že nový systém prokáže jejich minulé daňové delikty. Titíž lidé však brzy založili firmy nové.

