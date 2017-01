Zprávy dne podle editora: dům hrůzy, mýtné v Německu i Bolt, jenž přišel o zlato

Jamajský sprinter Usain Bolt před vyhlášení Světového atleta roku 2016 v Monte... | foto: ČTK/AP

PRAHA Za německé dálnice se bude platit, rozhodla německá vláda. Co nepatří do lednice? A jak na kruté období let 1938-1945 vzpomínal herec Zdeněk Štěpánek? Vítejte u přehledu zpráv dne.

Dům hrůzy, posílají právníci stížnost do OSN. Očerňování, brání se šéf ústavu v Letinech

PRAHA Jde o jeden z nejhorších ústavů v Česku, varují právníci z neziskové organizace Liga lidských práv před ústavem se zvláštním režimem v Letinech na Plzeňsku, kde se léčí například lidé s demencí či Alzheimerovou nemocí. Podávají proto stížnost do OSN, mimo jiné i zpravodaji pro mučení a jiné kruté, nelidské a ponižující zacházení. Vedení ústavu navíc podle nich mělo dostatek času na zjednání nápravy. Ředitel ústavu ale veškerou kritiku považuje za absurdní a hovoří o „kauze na objednávku“. Více ZDE: Muž přepadl hernu v Praze, matka musela zamknout dítě na toaletě. Ozbrojenec je na útěku

PRAHA Lupič přepadl ve středu dopoledne hernu v pražské Krči, v době přepadení byla na místě tříletá holčička, kterou matka ukryla na toaletu. Dítě se podle aktuálních informací z místa podařilo zachránit. Po pachateli policisté pátrají. Na místě zasahoval i policejní vrtulník. Více ZDE: VIDEO: Muž hledaný kvůli loupeži v herně na Praze 4 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Dálnice v Německu bude nutné platit předem, registrace bude online

BERLÍN Řidiči musí počítat s tím, že budou od roku 2018 nebo 2019 platit za jízdu na německých dálnicích. Zavedení mýtného pro osobní auta ve středu schválila německá vláda. Návrh, proti němuž má výhrady několik evropských zemí včetně Česka, by měl schválit bez problémů i spolkový sněm. Žalobu chystá Rakousko s Nizozemskem, možné připojení naší země ve středu připustil i český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Více ZDE: Německé mýtné podle ÚAMK zatíží i české silnice. Ty mohou posloužit jako levnější objížďky Druhý muž ANO Faltýnek skončil v Agrofertu

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v současnosti řeší, co udělá se svým majetkem. Už od 9. února totiž začne účinkovat novela zákona o střetu zájmů, podle níž si Babiš holding nechat nesmí, pokud ho nechce připravit o veřejné zakázky. Není to jediná změna ve vrcholných patrech Agrofertu. Ve firmě, pod níž spadá také vydavatelství Mafra, a tedy i LN, skončil i Babišův první muž. Jaroslav Faltýnek ke konci loňského roku odešel z představenstva. Více ZDE: Herec Štěpánek: ‚Připadal jsem si hanebně zneužitý’

Po odvysílání prvního dílu televizního seriálu Bohéma, který líčí situaci v československém filmu i divadle za protektorátu, se rodina herce Zdeňka Štěpánka ohradila proti tomu, jak scénář zachází s některými fakty. Scénář se však v případě jeho rozhlasového projevu v září roku 1938 žádné fatální chyby nedopustil. Více ZDE: Michal Dlouhý jako Zdeněk Štěpánek Prezident svěřil zdraví Homolce. ‚Zeman bývá spíše unavený, nemocný není‘

PRAHA V lékařském konziliu Miloše Zemana měli převahu odborníci z pražského Motola. Poté, co se přestalo scházet, ale prezident svěřil své zdraví expertům ze sousední Nemocnice Na Homolce. Do ní dochází několikrát ročně na pravidelné prohlídky. Jak se u péče o hlavu státu sluší, jsou mu k dispozici přední lékařské kapacity a nejmodernější přístroje. Více ZDE: Mrkev, okurky či banán. Které potraviny nepatří do lednice?

Citrony, mrkev či rajčata. Co mají společného? Neměli bychom je uchovávat v ledničce, skladování v chladu jim totiž škodí. Rychleji se kazí, ztrácí chuť či klesne jejich kvalita. Které potraviny bychom tedy měly skladovat jinde? Více ZDE: Islandem otřásla vražda. Země s nízkou kriminalitou drží smutek za 20letou dívku

REYKJAVÍK Násilné činy jsou na Islandu velmi vzácné. Místní policie řeší průměrně jednu až dvě vraždy ročně, i ostatní druhy kriminality nejsou příliš rozšířené, což je nepochybně jedním z faktorů, proč se Island umisťuje v čele žebříčků států s nejšťastnějšími obyvateli. Nyní ale všemi otřásla vražda dvacetileté Birny Brjánsdóttir. Více ZDE: Island řeší vraždu Birny Brjánsdóttir. Jančura zveřejnil mobil šéfa slovenského parlamentu. Ten na něj pošle kontrolu

BRATISLAVA/BRNO Šéf RegioJetu už poněkolikáté zveřejnil mobilní číslo na vrcholného politika. Minulý týden to Radim Jančura „provedl“ šéfovi slovenského parlamentu Andreji Dankovi, který se v minulosti ostře vymezoval proti působení žlutých autobusů a vlaků v zemi. Danko reagoval prohlášením, že bude žádat přezkoumání dotací, které RegioJet pobírá na trati Bratislava-Komárno. Více ZDE: Zběh z KLDR: Elity se staví proti Kimovi. Neváhal by proti USA použít atomovku

SOUL Příslušníci severokorejské elity stále otevřeněji vyjadřují svůj nesouhlas s mladým vůdcem země Kim Čong-unem a jeho vládou. Uvedl to ve středu bývalý zástupce severokorejského velvyslance v Londýně Tche Jong-ho, který loni v srpnu utekl před diktaturou v KLDR do Jižní Koreje. Více ZDE: Zrzka v Hollywoodu: O amerických idolech a splněných snech

„Štve mě, jak vy Američani zbožšťujete celebrity, prezidenta, manželku prezidenta, youtubový lajf kouče, instagramový modelky, hvězdy reality show. Stejně mají všichni většinou úplně podělaný životy,“ rozčiluju se ve vášnivé debatě s kamarádem Johnem. Více ZDE: Bolt přišel o medaili z olympiády! Jamajská štafeta pyká za doping Cartera

LAUSANNE Jamajská štafeta v běhu na 4x100 metrů musí kvůli dopingu Nesty Cartera vrátit zlato z olympijských her 2008 v Pekingu. Carterův slavný krajan Usain Bolt tak přišel o jeden ze svých devíti olympijských triumfů. O diskvalifikaci vítězných Jamajčanů dnes informoval Mezinárodní olympijský výbor. Více ZDE: Zleva: Michael Fraser, Usain Bolt, Nesta Carter a Asafa Powell. VIDEO: Jeřáb zvedá zřícenou střechu haly, prohlédnou ji znalci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu