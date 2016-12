Zprávy dne podle editora: fotbaloví měkejši, bude Paroubek back? A pláč před kamerou

O postup policie při pátrání po dvou unesených dětech z Litoměřicka se zajímá policejní prezident. Odbor vnitřní kontroly přitom už své prověřování ukončil, ale ředitel policie v Ústeckém kraji zveřejní závěry až poté, co je probere s policejním prezidentem. Děti držel únosce deset dní, policie je našla v garáži v ústeckém obvodu Střekov.



Kontroloři už ví, zda policie pochybila u unesených dětí. Zveřejnění oddaluje Tuhý

„Pan policejní prezident se vzhledem k výjimečnosti a citlivosti zmiňovaného případu osobně zajímá o celou tuto záležitost a stejně tak i o výsledek posouzení správnosti postupu zainteresovaných policistů,“ potvrdil mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

Výsledky práce oborů vnitřní kontroly zpravidla končí u krajských ředitelů, policejní prezident se o ně zajímá spíše výjimečně. „V mimořádných případech, které způsobí značný zájem veřejnosti je žádoucí, aby s výsledky konkrétního šetření byli seznámeni také členové nejužšího vedení Policie ČR,“ vysvětlil Bocán.

Muž, který nezná slovo ne

Vypelichaný LEV 21 by rád zpět do klece ČSSD. Lapidárněji se škemrání Jiřího Paroubka o návrat do sociální demokracie dá popsat stěží. Politik, jehož projekt ztroskotal (strana LEV 21 ve volbách neuspěla), miluje veřejnou pozornost a zjevně bez ní nemůže žít, proto vyhlašuje, jak je připraven zachránit ČSSD.



ZVĚŘINA: ‚Instantní zachránce’ Jiří Paroubek se vehementně hlásí u ČSSD o funkci

Nyní jde o to, zda o tuhle pomoc sociální demokraté stojí. Pravda je taková, že kdyby strana měla v čele výraznější osobu než pana Sobotku, nedovolil by si pan Paroubek na návrat pomýšlet. Dnes bude samozřejmě znovu opakovat, že jeho volební výsledek byl nejlepší a že dokázal preference strany vytáhnout ze dna. Naopak bude zamlčovat to, že jeho politické kroky jej nakonec zavedly do izolace s nulovým koaličním potenciálem. Ale možná ČSSD nazná, že potřebuje někoho, kdo se s Andrejem Babišem zhádá v přímém televizním přenosu jako koňský handlíř, a bude na jeho nabídku reflektovat.

Paroubková chce oslovit mezinárodní nevládní organizace, aby se přišly na proces podívat.

Slabinou ČSSD je, že nemá moc výrazného premiéra a ministry, tvrdí Paroubek

Co by ale znamenal mocenský návrat Jiřího Paroubka do strany? Patrně renesanci starých pořádků, pokud tak můžeme nazvat pražské šíbry pány Hulinského a spol., i renesanci nějakého napojení na kriminální struktury. Koneckonců intimus pana Paroubka a druh exhejtmanky za ČSSD Roman Houska byl zastřelen v rámci nějakého „obchodního sporu“. Na „křtu“ knihy pana Paroubka byl ostatně též zastřelen člověk, přátelé pana tehdejšího předsedy ČSSD se prostě opili a nepohodli se.

Papír tvrdí pryže



Opět se potvrdilo, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma sporty. Důkazní materiál tentokrát neposkytli sami hráči, ale ti, kteří by jim měli jít příkladem – trenéři.



VIDEO: ‚Smrtící‘ vlaštovka, nebo puk? Test odolnosti pro hokejového kouče

O fotbalovém trenérovi Toulouse FC Pascala Dupraze jsme už psali před pár dny. Co se stalo? Při zápase nejvyšší francouzské ligy mezi Rennes a právě Toulouse zasáhla Dupraze vlaštovka hozená fanouškem z hlediště do hlavy.

Francouzský trenér a komik v jedné roli Pascal Dupraz.

Duprazova prvotní reakce – překvapení a chycení se za trefené místo – se dá pochopit. Ovšem to, co následovalo už méně. Poté, co si zkontroloval, co jej zasáhlo do hlavy, s bolestivou grimasou poklekl, následně se nechal ošetřovat od svého trenérského týmu. Že vlastně nebylo ani co, protože mu na hlavě nezůstal ani škrábanec, není třeba dodávat.

Stejně asi není překvapením, že právě v Toulouse hraje jeden z nejlepších ragbyových celků na starém kontinentu, na jehož zápasy chodí více fanoušků, než na duely fotbalového FC vedeného Duprazem.

Protipólem budiž kouč Washingtonu Capitals Barry Trotz. Toho před týdnem zasáhl do čela puk, který se snažil jeden z hráčů Toronta protečovat středním pásmem. Trotz si zkontroloval místo, zjistil, že se nic vážného nestalo, a s úsměvem se dál věnoval své práci. „Slušivé“ bouli a rozraženému čelu navzdory...

Ať je vám jasno kolem EET

Za vystavení účtenky po vás nikdo nesmí chtít žádný poplatek. To, že si podnikatelé promítnou náklady za EET do nákladů, však úřady ovlivnit nemůžou. Na tuto i další otázky odpovídal v pátek čtenářům serveru Lidovky.cz vedoucí sekce EET na ministerstvu financí Martin Šabo.



Nechceme nikoho čipovat ani šmírovat, říká šéf sekce EET na ministerstvu

Na startu elektronické evidence tržeb, která od čtvrtka 1. prosince platí pro restaurační zařízení a hotely, je řada otazníků. Z rozhovoru se čtenáři jsme vybrali nejzajímavější témata, k nimž se Martin Šabo vyjadřoval.

Andrej Babiš připíjí na úspěšné spuštění EET.

Je možné zpoplatnit za vystavení účtenky?



Zaevidovat tržbu a vystavit účtenku je zákonem stanovená povinnost – zákon o evidenci tržeb neumožňuje, aby bylo vydání účtenky zákazníkovi podmíněno zaplacením nějakého poplatku. Nicméně náklady spojené s evidencí tržeb může podnikatel promítnout do ceny prodávaného zboží nebo služby. Toto samozřejmě může nějakým způsobem proklamovat. Otázkou je, jestli by stejným způsobem neměl říci i to, kolik z ceny zboží činí daň z příjmu, náklady na zaměstnance nebo benzin.

Čemu EET pomůže?

Stávající stav umožňuje povinným subjektům v mezidobí od provedení transakce do podání daňového přiznání upravovat výši příjmů a tím i výši své daňové povinnosti. Analýzy ukazují, že zvlášť v některých odvětvích se to děje v masovém měřítku. Krácení tržeb je velký problém s celospolečenskými dopady zejména s ohledem na významné deformace tržního prostředí a omezování podnikání. Proč by měli poctiví podnikatelé doplácet na to, že řádně platí daně a mít tak konkurenční nevýhodu proti těm nepoctivým?

Když život váš je v půli se svou poutí...

Režisérka Helena Třeštíková dokončila celovečerní dokument Strnadovi, ve kterém sledovala osud manželského páru 35 let od jeho svatby do současné doby. Život rodiny Třeštíková zaznamenávala v rámci časosběrného projektu Manželské etudy, jehož původním cílem mělo být zkoumání příčin rozvodovosti mladých lidí a jehož první část vysílala Česká televize v roce 1987. Nový film se v kinech objeví od 19. ledna, uvedla režisérka na dnešní prezentaci v Praze.



Helena Třeštíková dokončila dokument z cyklu Manželské etudy

V roce 1980 oslovil Třeštíkovou Krátký film, aby po dobu šesti let od svatby sledovala šest manželských párů. V roce 1986 byl dokončen první díl. V letech 1999 až 2005 se režisérka ke svým hrdinům vrátila a vznikly Manželské etudy po 20 letech. Hrdiny snímku byli i Strnadovi, rodiče pěti dětí a majitelé obchodu s nábytkem, kteří spolu vydrželi po pokračovaní etud ještě dalších deset let, které Třeštíková znovu zaznamenala.

Režisérka Helena Třeštíková s protagonisty při natáčení dokumentu z cyklu Manželské etudy o rodině Strnadových.

„Na počátku šlo o dva studenty architektury se skromnými plány v socialistickém Československu. Po převratu v roce 1989 začali podnikat, zažili chvíle dobré i zlé. Dnes šedesátníci se ohlížejí za svým životem,“ řekla ČTK filmařka. Podle ní jsou Strnadovi druhým nerozvedeným párem z těch, které sledovala.

„Pochopitelně jsme tehdy nemohli tušit, do čeho jdeme. V průběhu let jsme se však s režisérkou spřátelili a na kameru zvykli. Prostě jsme si povídali. Jsem otevřená, takže mi to nedělalo problém,“ řekla ČTK Ivana Strnadová. Výsledný tvar pokaždé viděli jako první, ale nikdy se nestalo, že by s nějakou scénou nesouhlasili. A přitom v jejich životě nastaly i dramatické chvíle. „V příběhu Strnadových se kromě manželských vztahů zrcadlí i vztahy s dětmi, víra ve vlastní schopnosti, odhodlání vzít život do vlastních rukou a podnikat. A také jejich schopnost to upřímně reflektovat,“ dodala Třeštíková.