Zprávy dne podle editora: hádka o Babišovy stamiliony i chvála padesátníků

Dění kolem příjmů miliardáře, šéfa ANO a ministra financí Andreje Babiše nabírá na obrátkách. Babiš tvrdí, že je vše v pořádku a že na dluhopisy svého Agrofertu v hodnotě cca 1,5 miliardy korun si řádně vydělal, kritici míní, že stamiliony, které nepodléhají zdanění, nijak nedoložil a nevysvětlil, odkud peníze pocházejí.

Do sporu se vložil premiér Bohuslav Sobotka (šéf ČSSD).

Bohuslav Sobotka: „Ministr financí Andrej Babiš by měl ve vlastním zájmu veřejnosti objasnit své příjmy v minulých letech tak, aby nevznikaly pochybnosti o původu jeho majetku. Je zbytečné, aby těmito podezřeními byla zatěžována činnost celé vlády a zpochybňována autorita Ministerstva financí jako úřadu, který má mimo jiné dbát na řádný výběr daní. Naše vláda fungovala tři roky bez skandálu a byl bych rád, kdyby to tak zůstalo i nadále. Ministr financí by měl proto co nejdříve celou věc transparentně vysvětlit a neposkytovat prostor pro útoky opozice na svou osobu i na vládu jako celek.“

Andrej Babiš: „Čisté příjmy, které se nedaní, a čistý příjem, který jsem zdanil, byly asi 2,5 miliardy. Toto jsem měl od roku 1993. Mně je líto, že premiér, který byl ministrem financí, nerozumí, co to jsou hrubé daněné příjmy a příjmy, které nepodléhají zdanění. Já bych rád vyzval všechny předsedy parlamentních stran, a hlavně pana Sobotku, aby zveřejnili veškerý majetek a všechny svoje příjmy od roku 1993, jak jsem to udělal já, a kolik daní zaplatili. Ať to udělá pan (předseda ODS Petr) Fiala, pan Sobotka, pan (předseda TOP 09 Miroslav) Kalousek, všichni.“

Babiš se kvůli dotazům na výši svých příjmů nevybíravě obořil na novináře veřejnoprávní televize, když je označil jako „zkorumpovanou pakáž". Česká televize požaduje důkazy, nebo omluvu

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek vystoupil na briefingu ke kybernetickým útokům na ministerstvo zahraničních věcí.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) oznámil , že e-mailové účty ministerstva zahraničí napadli neznámí hackeři. Podle serveru Neovlivní útok trval několik měsíců, hackeři stahovali data ze schránek ministra Lubomíra Zaorálka (ČSSD) i jeho náměstků. Ministerstvo tvrdí, že nebyly ukradeny tajné informace. Ministr uvedl, že útok byl velmi sofistikovaný a stál za ním zřejmě neznámý stát. Zároveň uvedl, že byl podobný těm, které zaznamenala demokratická strana v USA.

Stáli tedy za útoky Rusové? Co útočníci získali? Vědí něco na český stát? Na Zaorálka? Otázek zůstává dost.

IT expert v rozhovoru pro server Lidovky.cz celkem jasně prohlašuje, že je to „ukázka naprostého selhání IT oddělení".



Konvička se konečně našel. Založil Sedmou republiku a vzorem je mu Srbsko

Protiislámský aktivista a entomolog Martin Konvička se stal představitelem už několikátého politického uskupení. Spolek Sedmá republika, který se svými kolegy před pár dny založil, chce však směřovat jiným směrem než předchozí sdružení, jichž byl členem. Českou republiku by rád vyvedl ze slepé uličky, kam ji podle něj nasměrovala Evropská unie.

KLESLA: Chvála padesátníků. Generaci 50+ nenahradí mladí a levní kolegové

Třetina nezaměstnaných v Česku jsou lidé starší padesáti let. Alarmující číslo Úřadu práce už od loňska nabourává pohádkové statistiky výkonnosti naší ekonomiky, kterými se v poslední době všichni zaklínají. Pohádka se ale vypráví hlavně o mladých a výkonných.

Skupinu 50+ postihuje dlouhodobá nezaměstnanost a počet lidí bez práce v ní klesá řádově pomaleji než u zbytku populace. Přitom těch, kdo dosáhli magické hranice padesátníka, ale ještě nedospěli do průměrného důchodového věku 63 let, je v Česku nezanedbatelných 1,9 milionu.

Opožděná mobilní revoluce na obzoru. Operátoři přifouknou tarify

České mobilní tarify patří k nejdražším v Evropě a v nejbližší době nejspíš nezlevní. Zákazníci se ale mohou za své peníze už brzy dočkat větší porce dat. Operátoři se nejspíš opět inspirují za hranicemi.

Tlak veřejnosti a nyní i politiků na snížení cen tarifů a především mobilního internetu nejspíš již brzy přinese své ovoce. Zásadní zlevnění se sice nechystá, podle několika na sobě nezávislých zdrojů LN však operátoři plánují navýšit zákazníkům za stejné peníze objem dat.

Walesa byl agentem tajné policie, potvrdili experti. ‚Bolek‘ bral i peníze

Experti v úterý potvrdili, že rukopis legendárního vůdce protikomunistického hnutí Solidarita a prvního přímo zvoleného polského prezidenta Lecha Walesy se shoduje s písmem agenta komunistické tajné policie pod krycím jménem Bolek. Informovala o tom polská média.

Film Walesa: Člověk naděje vypráví o vzniku polské Solidarity Lech Walesa u rozhovoru pro LN

Trump vyhodil ministryni spravedlnosti. Nesouhlasila s protiimigračním dekretem

Úřadující ministryně spravedlnosti USA Sally Yatesová v pondělí nařídila ministerským právníkům, aby před soudy neobhajovali rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa znemožnit občanům sedmi muslimských zemí vstup na území USA. Oznámila to televize CNN. Trump krátce nato Yatesovou odvolal z funkce.

Na Mallorce mi nejvíce chybělo kysané zelí, tvaroh a český chleba, říká Češka

Lucie Bortová se na Mallorku přestěhovala kvůli práci, dostala nabídku na praktikantskou stáž. „Spolubydlícím jsem přivezla perník a podle toho, jak rychle zmizel, bych řekla, že jim chutnal. Nejvíc mi asi chybělo kysané zelí a tvaroh, ten je na Mallorce hodně drahý," říká Češka.