Zprávy dne podle editora: Hrad mlží (zatím se to smí říkat), vyhozený režisér Rychlík a kam se poděl tvaroh?

“Pan prezident je nedostatečně chráněn. Není možné, aby na něj házeli vajíčka, nosili mu exkrementy na Hrad a psali o něm sprostoty,“ uvedla Marie Benešová. .

Jak se mají občané pro změnu bránit sprostotám a lžím pana prezidenta, paní Benešová neuvádí. „Sledujeme, jak společnost celkově hrubne. Bez vulgarit a urážek jako kdybychom se nedokázali vyjadřovat. Myslím si, že to není cesta. A když to nejde po dobrém a lidé nechtějí pochopit, že se dá komunikovat, aniž bychom se vzájemně uráželi, tak musí být nastavené mantinely,“ uvedl komunista Zdeněk Ondráček.

Ano, ten Ondráček, který během Palachova týdne v lednu 1989 jako příslušník Pohotovostního pluku SNB, tzv. bílých přileb, mlátil demonstranty - včetně dvou dívek, jak přiznal v rozhovorech...

Pan předseda vlády s tímto návrhem nesouhlasí. Někdo je z toho možná překvapen, ale řekněme diplomaticky, že vztahy premiéra s prezidentem nejsou zrovna růžové. Tak například při poslední návštěvě pan Zeman pohostil pana Sobotku příznačně jelitem. „Obnovením trestání hanobení prezidenta by se trestní právo začalo užívat v politickém souboji. Divím se, jaké mají poslanci starosti. Měli by řešit jiné věci,“ řekl Sobotka.



Když jsme u těch jelit a Hradu: Během posledního měsíce jde již o třetí případ, kdy Kancelář prezidenta republiky mylně informovala veřejnost. Po kauzách s leteckými dispečery a americkým velvyslancem Schapirem kancelář odmítla přiznat účast kohokoli z Hradu na soutěži Stříbrný lukostřelec, tedy akci, zaštítěné prezidentem Milošem Zemanem, po jejímž skončení hostům rozdávaly slevové kupóny do striptýzového klubu.

Soutěž Stříbrný lukostřelec, které udělil záštitu prezident republiky Miloš Zeman a jejímž oficiálním cílem je překonávání bariér v česko-ruských vztazích a navazování dialogu, zaujala tím, že ji podporoval jeden z pražských striptýzových klubů Goldfingers. Pod jeho logem a za přítomnosti jeho hostesek přebírali ocenění na pódiu ceny. Každý z mužských účastníků navíc při odchodu obdržel voucher se slevou do tohoto podniku.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček minulý týden tvrdil, že do Obecního domu, kde se ceremonie konala, z Hradu nikdo nedorazil.



Server Lidovky.cz se ale zjistil, že mezi účastníky v sále byl i analytik KPR Petr Pirunčík. Tento fakt mimo jiné potvrzují i fotografie pořízené v průběhu večera. Mluvčí Hradu ale ani v pondělí dopoledne o této skutečnosti neměl tušení. „Pokud mne o případné účasti nikdo z Kanceláře prezidenta republiky neinformoval, nemohu o ní vědět. I kdyby byl někdo z KPR přítomen, nevidím v tom vůbec žádný problém,“ reagoval Ovčáček.

Ale problémy s prezidentem nemají někteří lidé jen v Česku. Evropou obchází strašidlo, strašidlo prezidenta Trumpa. Nevíme, co by na to řekl Karel Marx, ale v politických, společenských i mediálních elitách Evropy budí Donald Trump zděšení. Ne že by nebylo čeho se obávat. Trump hrozí vlastní nevyzpytatelností i rozporností toho, co sám hlásá.

Ale zásadnější je šok a hysterie zachvacující po jeho zvolení Evropu. Vypovídá to víc o ní než o Americe. O tom, jak si Evropa zvykla žít v jisté myšlenkové bublině, která sice vzývá jinakost, ale skutečně jiné názory cejchuje nálepkou nenávist, rasismus či fašismus. („Trump není demokrat. Je to fašista,“ napsal německý intelektuál Jakob Augstein.)

„Jenom trénuji.“ Fotka kutila poukazuje na Trumpovy plány na výstavbu zdi na hranicích s Mexikem.

Nicméně z toho, co Trump řekl v televizi CBS, nic fašistického nečiší. Tedy nepovažujeme-li za fašistickou samu myšlenku vyhostit ty ilegální migranty, kteří prokazatelně porušili americké zákony. Rozuměj: ne plošně všechny „ilegály“, ale ty z nich, kteří mají trestní záznam, patří ke gangům či pašují drogy. Úhrnem dva až tři miliony lidí z celkem asi jedenácti milionů, na kolik se počet „ilegálů“ v USA odhaduje.

Přiznejme si to, ta Amerika je vůbec divná země. Neseženete tam třeba tvaroh!

„Přítel má rád plněné papriky, knedlo vepřo zelo, kuře na smetaně i svíčkovou, kterou jsem mu jednou – v trochu zdravější verzi – uvařila. To samé já, když si chci dát české jídlo, tak si ho uvařím a nemusím strádat. Pravda ale je, že v USA nekoupíte klasický tvaroh. Takže třeba tvarohové buchty si dopřát nemůžeme.

Zuzana Light

Celý rozhovor se Zuzanou Light najdete tady.



Divně věci najdeme i v našem krásném hlavním městě, přímo v jeho srdci - na Hlavním nádraží. Tamní ochranka se chovala hrubě k docentovi JAMU Břetislavu Rychlíkovi. Ten na krátký čas usnul na židli u jedné kavárny, když čekal s platnou jízdenkou na vlak. „Celou dobu mi tykali a nadávali do haj..., buzerantů a feťáků,“ stěžoval si osmapadesátiletý režisér. Správa železniční dopravní cesty, která má nádraží nově ve správě, chce incident řešit.

V minulosti sociální pracovníci varovali, že ochranka bije a chová se špatně k lidem bez domova na hlavním nádraží v Praze. Kvůli incidentům se sepisovaly i petice pro veřejnou ochránkyni práv Annu Šabatovou.

Nyní nevybíravé jednání ochranky zažil na vlastní kůži docent JAMU Břetislav Rychlík (občasně přispívá do Lidových novin - pozn. red.).

A jak to celé dopadlo? To se dočtete zde.



Tak hezký večer a pozor na to, kde usínáte...