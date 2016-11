Zprávy dne podle editora: Jak poslal Castro místo Pilipa rum a co se dá vyčíst z hongkongské burzy

„Zaujal mě rozhodně kubánský smysl pro humor. Ostatně blízký českému. Ta jednání se táhla celé měsíce. A v jednom obzvlášť napjatém okamžiku - a shodou okolnosti v den mých narozenin - na mě čekal kubánský diplomatický představitel rovnou před Českou televizí, kde jsem vysvětloval, jak jsme v osvobozování pánů daleko. Kubánec mi tam přinesl láhev historického rumu jako dárek od Fidela Castra a k lahvi byl i vzkaz. Ten ve zkratce zněl: ‚Tady máš rum a to bude všechno. Pilipa s Bubeníkem si nechám,‘“ zavzpomínal Kmoníček pro Lidové noviny. Určitě existovaly i horší varianty.

Prasečí hlava za tři tisíce

O víkendu se v Česku po dlouhé době opět vzdemuly xenofobní nálady. Kromě úspěchu kontroverzní skupiny Ortel v anketě popularity hudebních interpretů Český slavík Mattoni, která svými písněmi hraje i na protiislámskou strunu, přistála v neděli odpoledne před brněnskou mešitu prasečí hlava.

Jde už o několikátý incident před brněnským islámským svatostánkem - mimochodem nejstarší modlitebnou pro muslimy v Česku -, který vyšetřuje policie.

Například loni v srpnu neznámí útočníci v mešitě, která funguje již od roku 1998, rozbili dvě okna. Použili k tomu železné tyče. V minulosti také neznámí pachatelé rozbili dveře objektu a postříkali fasádu sprejem. V roce 2013 zas kdosi umístil před dveře mešity hromadu vepřových kostí, kliku pomazal sádlem a pověsil na ni kus vepřového masa. Kriminalisté dosud pachatele ani jednoho z jmenovaných aktů nevypátrali.

Pokud by se jim podařilo najít „majitele“ prasečí hlavy, nehrozí mu podle zákona o přestupcích víc než třítisícikorunová pokuta.

Když se v Hongkongu mluví o české firmě

Do jiných záležitostí bylo v pondělí naopak vneseno trochu víc světla. Server Lidovky.cz už začátkem listopadu informoval, že o plzeňskou Škodu Transportation má vážný zájem čínský strojírenský gigant CRRC. A přestože jsme se opírali o důvěryhodné zdroje, chybělo to nejdůležitější - oficiální potvrzení čínskou stranou. To nyní přišlo z překvapivého místa.

Číňané totiž svůj zájem o plzeňskou firmu i s jejími dceřinými firmami potvrdili v aktuálním prohlášení pro hongkongskou burzu, na nějž upozornil server iHNed.cz.

Pro čínského giganta je přitom Škoda Transportation klíčem k evropským trhům. A možná i něco víc. Dalším logickým krokem by totiž mohla být koupě Výzkumného ústavu železničního (VUZ) - buď právě přes Škodu Transportation, anebo napřímo -, která provádí akreditované zkoušky železničních vozidel. I když se to nezdá, jde bez přehánění o rodinné stříbro Českých drah - roční třžby VUZ se pohybují v řádu stovek milionů korun, navíc má oprávnění udělovat novým vlakům „kulatá razítka“.