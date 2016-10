Zprávy dne podle editora: jedy v ovzduší, novinku nespasí ani Hopkins i nutnost kachního sádla

Pro obyvatele Neratovic a okolí to je neveselé čtení. Neratovická chemička Spolana dominuje novým žebříčkům největších českých znečišťovatelů za loňský rok. Výsledky na tiskové konferenci zveřejnilo ekologické sdružení Arnika. Množství rakovinotvorných látek, které vypouštějí podniky, se v Česku meziročně mírně snížilo, a to již podruhé. Celý text čtěte ZDE:



V Česku se také intenzivně vyjednává o vládě v krajích. A v povolebních jednáních silně ostrouhává hnutí ANO, které získalo nejvíce hlasů. Jenže ostatní strany s ním nechtějí vládnout. Ke vzniku krajských koalic stran, které skončily ve volbách až za hnutím ANO, mohlo přispět i to, že předseda ANO Andrej Babiš před volbami ostatní strany urážel a označoval je za zloděje.Míní předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Jak vypadá vyjednávání:

Na serveru Lidovky.cz jsme dnes také vydali

Tričko s Vladimirem Putinem na akci Klubu českého pohraničí.

Velký sál plný bývalých pohraničníků i sympatizantů SNB, tričko s Vladimirem Putinem, vzpomínky na „mírovou“ obranu hranic a vystoupení váženého hosta. Tak vypadalo podle zveřejněného videa poslední velké červnové setkání Klubu českého pohraničí, na které zavítal šéf Svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. Navzdory tomu, že je klub už delší dobu v hledáčku ministerstva vnitra. Čtěte ZDE:

Hlášení o možné záměně léků z dílny farmaceutické společnosti Zentiva, kterou stále šetří policie, vyděsilo některé pacienty. Státní ústav pro kontrolu léčiv v souvislosti se stahováním některých šarží hlásí další podezření na nežádoucí účinky. Od prvotního oznámení instituce evidovala už téměř sto hlášení ze strany pacientů, přičemž za poslední dva týdny jejich počet stoupl více než dvojnásobně. Více ZDE:

VIDEO: Trump citoval na mítinku ruskou propagandu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

První vlak se státní naftou uskladněnou u zkrachovalé firmy Viktoriagruppe dorazí možná už ve čtvrtek do Česka. Z německého Kraillingu vyjel ve středu odpoledne a cílovou stanicí bude nádraží v Třemošné u Plzně. Tam se v pátek sejde prestižní sešlost: podle informací serveru Lidovky.cz na ni dorazí i premiér Bohuslav Sobotka či německý velvyslanec. Více ZDE:



Štvou vás Bakaláři?

Epizoda z cyklu Bakaláři.

Pak budete souznět s názorovým textem Jany Machalické: „Výprodej v programu veřejnoprávní televize dosáhl takové míry, že by to snad už mělo být trestné – co jiného říci na skutečnost, že dramaturgie kanálu ČT1 teď dvakrát týdně ustanovila hlavní atrakcí svého večerního vysílání ty nejvousatější příběhy z cyklu Bakaláři.“ Více ZDE:

Potřebujete kachní sádlo?

Raw nebo paleo? Tělo nepotřebuje jen ovoce, ale i kachní sádlo, říká šéfkuchař Kalina. Mluví i o tom, že ani v kuchyni se příroda obejít nedá, jak dokáže odhadnout vítěze televizní kulinářské soutěže a proč nikdy vzteky netříská pánví. Více ZDE:

Miroslav Kalina.

Recept pro sychravé dny? Dýňové kari se zázvorem

Dýňová sezóna je v plném proudu. Připravte si tedy doma ryze podzimní recept. Dýňové kari vás v chladných dnech pěkně zahřeje a díky zázvoru získá příjemně štiplavou chuť. Nechte se inspirovat. Více ZDE:

Recenze: seriál Westworld - robotičtí kovbojové ukájejí zvrácené choutky, nic víc

Na podzimní novinku z produkce HBO čekal celý svět se zatajeným dechem. Hra o trůny nám pomalu finišuje a žádnou další vlajkovou loď HBO nemá. Stát se jí měl seriál Westworld, remake klasického brakového sci-fi z roku 1973.

Výprava a celkové vizuální efekty jsou naprosto dokonalé, hudba netradiční, ale přesně odpovídá duchu Westworldu, ale atmosféra prostě chybí. Pilot sice naznačil mnoho otázek a je jasné, že každá postava má ve skříni alespoň deset kostlivců (nebo robotů?), jenže to přeci všichni čekáme. A seriálu nezachrání ani skvělý výkon herecké legendy Anthony Hopkinse. Více ZDE: