Zprávy dne podle editora: Klaus odsoudil Forejtovu diskreditaci, falešní Panfilovci i leopardí prádlo

Česko má schválený rozpočet na příští rok. Bez problémů prošel, což si pochvaloval jak premiér Bohuslav Sobotka, tak ministr financí Andrej Babiš (ANO).

Opozice se pokusila na poslední chvíli provést v rozpočtu změny, ale neuspěla.

„Vynucený odchod Jindřicha Forejta z jeho funkce a jeho profesní i lidskou diskreditaci rezolutně odsuzuji,“ uvedl exprezident Václav Klaus, kterého celé dění kolem Forejta „lidsky zasáhlo“. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) zase vyzval k prošetření nahrávky.

Celá kauza svědčí o podivných poměrech v okolí prezidenta Miloše Zemana, psala v komentářích česká média.

S tím souznil v komentáři v Lidových novinách i Petr Kamberský.

Miloš Zeman v Poslanecké sněmovně tvrdil, že si i nadále přeje, aby se Jindřich Forejt stal velvyslancem ve Vatikánu, jak už delší dobu prosazuje.

Jenže to je nyní prakticky nemožné. Ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi se navíc veřejné přemítání o velvyslaneckých postech nelíbí.

Soudce Vrchního soudu konečně po několika odkladech dopsal vysvětlení v kauze Rath, zjistil server Lidovky.cz. Důvody, proč ostře sledovanou kauzu vrací na začátek, ale zatím zůstávají tajné. Ještě zhruba týden.



A další justiční rozhodnutí. Soud zrušil pokutu advokátovi Petru Kočímu za to, že při obhajobě členky ultrapravicové Dělnické strany sociální spravedlnosti Lucie Šlégrové upozornil na údajný židovský původ soudního znalce Michala Mazla.

Záběry z filmu 28 Panfilovců. Generál legendární sovětské 316. dělostřelecké divize Ivan Panfilov.

Pro filmaře je to perfektní příběh: osmadvacet sovětských vojáků zastavilo celou nacistickou tankovou divizi. Jejich osudy líčí nový ruský film 28 Panfilovců. Jenže přímo v ruských archivech je důkaz, že příběh stvořila sovětská válečná propaganda.

Martina Paličková hledá již více než dva měsíce v Praze k pronájmu byt. Vysoký zájem o bydlení v Praze nahrává pronajímatelům. Ceny stoupají dvouciferným tempem.



Budoucí americký prezident Donald Trump, jehož vyhlásil časopis Time osobností roku, kritizoval náklady na stavbu nového prezidentského speciálu Air Force One. V reakci se propadla hodnota společnosti Boeing na burze.



Jak se daří zrzce v Hollywoodu? Je podzim. Žádný listí ani kabáty, jen vedro a nejistota. Sedím na schodech svého nového býváku a brečím.

Video organizace Sandy Hook Promise dosáhlo cíle. Mluví se o něm. Jeho pointa je totiž velmi překvapivá a mrazí z ní.

Určitě to znáte taky. Takové ty vynikající rady na téma, jak oživit skomírající vztah. V ženských časopisech, kde tyto rady jistě sepisují muži, to vždycky skončí u: Kupte si sexy prádélko a nažhavte tak jeho vášeň. Většinou je to ještě „vytuněné“ návodnou fotkou, jak to má vypadat. A buď je to záplava krajek, která ovšem sotva zakryje bradavku, nebo je to variace na šelmu z džungle.