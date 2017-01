Zprávy dne podle editora: Langerovy narozeniny, televizní přestřelka i bič na operátory

Sníh a vítr tentokrát nejvýrazněji zkomplikoval život silničářům v západních Čechách. Dokonce vyhlásili kalamitní stav, protože už nebyli schopní silnice udržet bezpečně průjezdné - ČTĚTE ZDE:

Poněkud jiná bouře se rozpoutala na Kavčích horách v Praze. Tamní osazenstvo zaměstnanců České televize pobouřil verdikt Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, že veřejnoprávní televize porušila zákon, protože během voleb ve Spojených státech stranila Hillary Clintonové. Červené tsunami? Běžný mediální obrat, odpovídá vysílací radě zpravodajství ČT. Zástupci šéfredaktora zpravodajství, Michal Kubal a František Lutonský, se proti výtkám ohrazují a žádají vysílací radu o zodpovězení otázek, které upozorňují na nejasnosti v jejím rozhodnutí. VÍCE ZDE:

Forejt velvyslancem ve Vatikánu? Na tahu je ministr, šance je malá, soudí odborníci

Když prezident Miloš Zeman naposledy mluvil o bývalém šéfovi hradního protokolu Jindřichu Forejtovi, vyjádřil přání, aby nastoupil jako velvyslanec do Vatikánu. I pro samotného Forejta by to byl vysněný post. Ačkoliv bývalého protokoláře schválila vláda i prezident, na velvyslanectví Svatého stolce neodcestoval. A podle analýzy serveru Lidovky.cz je krajně nepravděpodobné, aby se postu ambasadora skutečně ujal. Více ZDE:

Poslanci schválili větší daňové slevy na druhé a třetí dítě, zamítli změny v EET

Sněmovna schválila vládní daňový balík, který především zvyšuje daňové slevy na druhé, třetí a další dítě. Poslanci v něm zamítli návrhy úlev v elektronické evidenci tržeb, které vznesl ministr financí Andrej Babiš (ANO) a vládní KDU-ČSL. Více ZDE:

Zvůle mobilních operátorů má skončit. Sobotka nařídil Mládkovi upravit zákon

Automatické dokupování dat či úpravy programových balíčků se brzy mají stát minulostí. Premiér Bohuslav Sobotka se po dlouhodobém upozorňování LN na špatnou situaci zákazníků v telekomunikacích vložil do dění kolem zákona o elektronických komunikacích. Více ZDE:

Langer slavil padesátiny, nechyběli politici ani miliardáři. Podívejte se, kdo přišel

V Jungmannově ulici v centru Prahy bylo ve středu večer rušno. Do sídla CEVRO a společnosti miliardáře Tomáše Chrenka Agel mířily desítky politiků, právníků, podnikatelů. Ti všichni přišli poblahopřát k padesátinám politickému matadorovi, bývalému místopředsedovi ODS Ivanu Langerovi. Více ZDE:

My Ukrajinci jsme trpěliví, ale když vybuchneme, stojí to za to, říká Savčenková

Přijela do Prahy poděkovat těm, kdo jí posílali povzbuzující vzkazy, když v ruském vězení držela 83 dní hladovku. Nyní nadporučice ukrajinské armády a poslankyně Nadija Savčenková vyměnila uniformu za kostým a místo ve vrtulníku sedí nejčastěji v parlamentu. Rozhovor si přečtěte ZDE:

„Ukrajina, to jsem já,“ říká v rozhovoru pro LN Nadija Savčenková. Po politické kariéře nikdy netoužila, za vlast je ale podle svých slov ochotna položit život.

Rok tenisové ‚mučednice’ Šarapovové: obhajoba neviny, byznys a exhibice

Už to bude rok. Po neděli startuje grandslamové Australian Open. Poslední turnaj, kde hrála tenistka Maria Šarapovová. Za doping potrestaná Ruska mezitím vyhlíží dubnový návrat na kurty. Více ZDE:

Jílková ‚dala slovo‘ alternativě. 5 bizarních výroků zpěvačky Kratochvílové

Jíst jen ovoce a zeleninu, nebo ještě lépe pít jen vodu. Rozhodně ale nekonzumovat živočišné produkty, žádné maso ani mléko. O správném stravování se přeli hosté v posledním dílu pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou, který ve čtvrtek odvysílala Česká televize. Hlavním tématem epizody bylo jídlo, které škodí zdraví. Do pomyslného ringu se postavila i zpěvačka Jana Kratochvílová, která se stala nejvýraznější postavou celého dílu. Více ZDE:

Zpěvačka Jana Kratochvílová v pořadu Máte slovo s M. Jílkovou.