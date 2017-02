Zprávy dne podle editora: Mládkovo perné odpoledne a pro koho je Karlovo náměstí

„Své ode mě slyšel. Odpovědnost nenese jen on, ale i Český telekomunikační úřad, který má na starosti regulaci operátorů,“ zmírňoval ještě v pátek premiér Mládkovu kritiku s ohledem na jeho přístup k drahým mobilním datovým tarifům v Česku. Přes víkend se toho nejspíš hodně změnilo.

Na pondělní tiskové konferenci totiž Sobotka oznámil, že Mládek o své místo v čele ministerstva průmyslu a obchodu přece jen přijde - skončí ke konci února. Ve čtvrtek změnu na ministerském postu projedná s prezidentem Zemanem.

Mládek své selhání v oblasti cen mobilních dat ještě v pondělí odpoledne odmítl, byla prý proti němu vedena mediální kampaň. „Možná jsem ze staré školy, která jedná podle ekonomických dat a ne podle výstupu médií,“ řekl na tiskové konferenci.

Jan Mládek

Jenže analytici mají jasno - odvolání Mládka je dobrou zprávou pro soukromý sektor. Jde však o dobrou zprávu, která měla přijít daleko dřív - jeho nástupce nebude mít do příštích voleb téměř žádný prostor na to, aby něco zásadního vyřešil.

A podobný názor má i opozice, která rozhodnutí premiéra (až na výjimky, jako je předseda KSČM Filip) tleská. Zvláštně se zachoval ministr zemědělství Marian Jurečka, který pro agenturu ČTK uvedl, že Sobotkovo rozhodnutí nepovažuje za „úplně šťastné“, na Twitter ale zveřejnil humorný příspěvek:

Můžeme jen spekulovat, jaká byla Jurečkova reakce poté, co na jeho příspěvek reagoval člen Rady ČTÚ Ondřej Malý:

V otázce nástupce mimochodem po Sobotkové vystoupení začalo v médiích rezonovat jméno státního tajemníka Tomáše Prouzy, kterému však Hrad nemůže přijít na jméno. S jeho zástupci se totiž v minulosti přeli například kvůli bezpečnostním kontrolám na Hradě, migraci nebo vzniku Centra proti terorismu a hybridním hrozbám při ministerstvu vnitra.



Jiří Ovčáček pondělní spekulace o nástupci Mládka zprvu nechtěl komentovat, následně však svůj twitterový účet zaplavil řadou příspěvků, v nichž Prouzu kritizuje.

Tomáš Prouza, digitální zmocněnec.

Ale dost k personálním změnám. Prahu v příštích letech možná bude čekat jedna změna k lepšímu - úprava po desetiletí zanedbávaného Karlova náměstí - největšího náměstí v metropoli, které místy připomíná park, místy lesopark. Server Lidovky.cz zveřejnil první návrhy nové podoby od Insitutu pro plánování a rozhvoj Prahy, k nimž už se vyjádřila druhá městská část.

Nejen že by pod náměstím ráda viděla podzemní místa pro parkování, ale také se obává, zda všechny změny přinesou... skutečně velkou změnu. „Městská část Praha 2 má za to, že se k náměstí nelze stavět jako k nějaké zámecké zahradě mimo město. Pokud se řešení nepřizpůsobí alespoň těm hlavním potřebám, občané si stejně své cesty vyšlapou tak, kde to budou potřebovat,“ podotkl místostarosta Prahy 2 Václav Vondrášek. Při pohledu na vedení nových zakroucených cest - které lákají k promenádám, ale chodcům spěchajícím na schůzky nebo na metro cesty spíš zkomplikují - opravdu vyvstavá otázka: Pro koho bude nové Karlovo náměstí?

Koncepční studie IPR ohledně Karlova náměstí: plánovaná podoba

Vyloženě špatný den v pondělí musela mít rodina expremiéra Jiřího Paroubka. Ráno se v deníku Blesk objevila zpráva, že od něj utekla jeho žena Petra. Bývalý premiér následně zveřejnil na svém veřejném blogu příspěvek, do něhož připojil velmi soukromou výměnu názorů se svou ženou. „Petra ze všeho nejvíce potřebuje milující zázemí a pochopení. A stejně tak naše dcera Margarita. Jsem připraven pro ně udělat všechno,“ napsal Paroubek. Jak svou ženu podpořil? Posuďte sami.