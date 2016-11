Zprávy dne podle editora: muž kterého Česko napálilo, namyšlený Říha a čaroděj v bráně

Tvrdí, že jsem lhal, že jsem chtěl Čechům vzít poklad,“ říká Danny Douglas. „Mám jednoduchou prosbu: Opravte ten příběh, který stvořila komunistická propaganda,“ podotýká šestasedmdesátiletý muž.

Danny Douglas, Američan žijící ve Vídni, který hrál ústřední roli v objevení relikviáře sv. Maura Přesně před 31 lety mělo dojít k podpisu dokumentu, který by Douglasovi změnil život. Dohody mezi Američanem z Vídně a socialistickým Československem o vyzvednutí důležité památky ležící kdesi v Československé socialistické republice. Jenže k tomu nikdy nedošlo. O dva dny dříve totiž kriminalisté v záři provizorního osvětlení a za hněvu nebes v podobě nezvyklé listopadové bouřky vyhrabali z podlahy hradní kaple nečekaný poklad: zlatý relikviář. Druhou nejcennější památku na českém území hned po korunovačních klenotech. Vyvrcholil tak fascinující příběh kombinující prvky detektivky a dobrodružného thrilleru.„

Muž proti státu: Skrytá historie hledání a objevení relikviáře svatého Maura

V tichu a tmě září relikviář svatého Maura. Zlaté odlesky z památky nevyčíslitelné hodnoty však hrají i na temné struny lidské povahy. Energický muž, bez něhož by zlatý poklad stále ležel v suti hradní kaple, o tom ví své. Přes třicet let se Danny Douglas ze sebe snaží smýt nálepku chtivého zloducha.

Zloděj nebo hrdina?

„Stín čtyřicetileté komunistické diktatury na Čechy doléhá mnohem víc, než by sami chtěli, a také mnohem víc, než jsou si sami ochotni přiznat. Ani 26 let svobody nedokázalo zcela vymazat z hlav způsob komunistického myšlení. V příliš mnoha Češích je pořád zakořeněný totalitní princip my versus oni, zesílený příklonem ke stádnosti. Vidíme to na prezidentovi, vidíme to i na ostatních politicích, vidíme to na přístupu k životnímu prostředí, k práci, ve vztazích,“ píše autor série článků o relikviáři.....



PRACHAŘ: Z kleští komunismu. Nastal čas ocenit za nález relikviáře i lovce pokladů

„Potřeba vytvořit si nepřítele, zaškatulkovat si ho do jednoduchých kulis, onálepkovat ho nějakým hanlivým přídomkem ovládá veřejný prostor. Vyhrává neúcta, kterou přiživuje strach ze selhání, jejž je potřeba na někoho hodit. .....“



Říhova skleróza a prohnilé hudební ceny

Dnes o zapomnětlivosti kapelníka Katapultu, o významu cen MTV a jedné zbytečné změně jména. - Na nejzábavnější text minulého týdne v oblasti hudby více než aspiruje čtvrteční rozhovor Mladé fronty DNES s předákem Katapultu Oldou Říhou. Nechme stranou rockerova tradičně silácká prohlášení, na která jsme zvyklí (“Paul McCartney tvrdí, že napsat jednoduchou písničku na tři akordy je strašně těžké. Tak já vám něco řeknu, já to umím.“ - Dobrá, až bude chvilka času, zkusíme se Paula zeptat, jestli svým výrokem myslel právě tu tříakordovou jednoduchost kaťáckého typu).



Zpěvák a kytarista skupiny Katapult Olda Říha

HUDEBNÍ GLOSÁŘ: Olda Říha není Karel Gott. A co na to děti? Mají si kde hrát?

Nechme stranou i Říhovy popkulturně-literárněvědné teorie (“František Gellner je praotec toho, jakou má mít Katapult image.“) Co ale skutečně zarazí, je poslední věta rozhovoru: „Já nemůžu zpívat něčí text, nejsem Karel Gott.“ Má Olda Říha opravdu tak krátkou paměť, že si neuvědomuje, že ve všech největších hitech Katapultu, což jsou, málo platné, písničky z prvních dvou alb (1978, 1980), zpívá bez výjimky „něčí texty“, tedy konkrétně slova Ladislava Vostárka?

Asi něco koupim...

Mezi největší realitní investory v Česku se letos pravděpodobně zařadí čínská skupina CEFC, kterou zastupuje Jaroslav Tvrdík. Dle zdrojů Lidových novin koupí Číňané od skupiny Penta Investments administrativní komplex Florentinum, které se nachází v centru Prahy, v ulici Na Florenci.



Komplex Florentinum kupují Tvrdíkovi Číňané. Odhadem za 7,5 miliardy korun

Florentinum

Nikdo ze zainteresovaných stran mediálně sledovaný obchod komentovat nechtěl. Dle odborníků by Penta mohla za nemovitost inkasovat zhruba 275 milionů eur, tedy 7,5 miliardy korun.

„To máte zřejmě více informací než já,“ reagoval na stejný dotaz Jaroslav Tvrdík. Nicméně začátkem listopadu byla v obchodním rejstříku zapsána společnost CEFC Florentinum, jejímž předmětem činnosti byl mimo jiné uveden pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Členkou představenstva se stala Marcela Hrdá, která je výkonnou viceprezidentkou evropské části čínské skupiny CEFC.

Máme nejen Čecha...

Kdo neviděl, neuvěří. Brankář české házenkářské reprezentace Martin Galia je sice známý svými akrobatickými zákroky, ale to co předvedl v sobotním zápase kvalifikace o Euro 2018 proti Makedonii (35:28), z toho zůstává rozum stát. Ve 47. minutě nejprve vyrazil střelu od největší hvězdy soupeře Kirila Lazarova. Míč se však odrazil přímo do ruky Nikoly Markoského, který před sebou měl téměř celou odkrytou branku.



VIDEO: Zákrok roku. Gólman Galia vleže vykopl míč letící do odkryté brány

Ležící Galia však vykopl do vzduchu nohu a míč srazil špičkou boty na břevno, od něhož se balón odrazil do pole. Někdy se podaří. Co si člověk v takovou chvíli řekne? Vůbec nic, jen jde ven energie. Hrajeme pro lidi a atmosféra byla fantastická. Chci jim poděkovat,“ pochválil 37letý český veterán plzeňské publikum.