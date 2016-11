Zprávy dne podle editora: Ovčáček chodí k holiči a nežaluje. A krize zasáhla čokoládu

I přes vzájemné popichování se prezidentův mluvčí jiří Ovčáček zachoval jako profesionál a dnes navštívil naši redakci, kde on-line odpovídal na otázky čtenářů serveru lidovky.cz. Malá ukázka...

- Zajímaly by mě Vaše zkušenosti ze základní školy. Například zda-li jste někdy čelil výzvě typu „Sundej brejle ty jeden šprte užalovaná!“? Pokud ano, zamyslel jste se někdy nad jejím smyslem nebo Vás to spíše utvrdilo v přesvědčení o správnosti Vašeho nesnesitelného počínání? Děkuji, Janků, absolovent ZŠ Grafická, kde všichni vážili slova a činy, pokud se jim nechtělo do fyzické konfrontace...

Jiří Ovčáček: (8.11.2016 13:43)Dobrý den, musím Vás zklamat. Byl jsem vždy drobný provokatér a ne žalobníček.





- Dobrý den, jak často a jak dlouho si upravujete svůj zevnějšek? Kdy a proč jste si nechal tvář zarůst vousem?

Jiří Ovčáček: (8.11.2016 13:54)Dobrý den, pravidelně chodím k holiči. Půjdu třeba zítra. Jiná zařízení určená ku zušlechtění zevnějšku nenavštěvuji. Tvář jsem si nechal zarůst ještě v době, kdy jsem nebyl mluvčím pana prezidenta.

-Co byste dělal, kdyby vás teď pan prezident z funkce mluvčího propustil?



Jiří Ovčáček: (8.11.2016 13:57) Dobrý den, nechal bych se překvapit životem, s čím by přišel.

On-line Může mluvčí Hradu veřejně kritizovat ostatní? Ptali jste se Jiřího Ovčáčka



Matka chce znát pravdu o synově smrti

Za necelý týden má začít soud kvůli údajně špatně vedenému vyšetřování smrti jejího syna. Zoufalá matka Simona J. se však odhodlaně pouští i do dalšího boje. Tentokrát s brněnskou pohřební službou, která spálila tělo jejího mrtvého syna předčasně, aniž by ji o tom informovala. Přesto si účtovala peníze za služby, které vzhledem k jejich pochybení pozbývaly smyslu. Žena nyní žádá odškodnění šest milionů a osobní omluvu.

Oběšený syn? Zoufalá matka k soudu posílá i pohřební službu, která tělo spálila bez souhlasu

Simona J. je přesvědčená, že policie zmařila vyšetřování smrti jejího syna Aleše A. (redakce zná identitu obou zmiňovaných, na žádost rodiny je ale nezveřejňuje celé - pozn. red.). To bylo uzavřeno jako sebevražda, podle matky si ale na život sám nesáhl. Tímto příběhem, o němž server Lidovky.cz zevrubně informoval v polovině října, žije žena v důchodu už více než tři roky. Za necelý týden jej po dlouhém a marném volání o pomoc začne projednávat soud.

Útok na mistra policii nezajímá?

Vyšetřování žhářského útoku na dům Martina Stropnického (ANO) zřejmě uvízlo na mrtvém bodu. Po 428 dní od chvíle, kdy někdo hodil zápalné lahve na dům ministrovy rodiny, není dostatek důkazů, aby byl někdo další kromě osvobozeného Igora Ševcova obviněn.



Kdo hodil zápalné lahve na dům Stropnického? Policie uvízla na mrtvém bodu

„Vyjma Vámi zmiňované osoby (Igor Ševcov) nebyl z útoku na dům ministra obrany nikdo obviněn. V současné době nedisponujeme žádnými poznatky, které by umožňovaly zahájit trestní stíhání jakékoliv jiné osoby,“ tvrdí mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Obžalovaní anarchisté, přišel podpořit i Igor Ševcov, který byl souzen pro podezření z útoku na dům ministra obrany Martina Stropnického

Po 428 dnech od žhářského útoku tak není případ vyšetřen a jediného podezřelého, Igora Ševcova, soud osvobodil, aby ho následně „dostal“ na asistenci při sprejování na zeď ruzyňské vazební věznice.

Student tak nesmí po dobu tří let navštěvovat společenské akce a anarchistické demonstrace. „Soud hodnotil ty důkazy a ty důkazy byly slabé,“ přiznává státní zástupce Ladislav Malovec, který tehdy Ševcovův případ dozoroval.

Čokoládová krize

Britští milovníci ikonické tyčinky Toblerone svou oblíbenou čokoládu nepoznávají. Výrobce totiž radikálně změnil její tvar a snížil hmotnost, aby ji nemusel zdražit. Opatření, které se zatím týká jen Británie, se stalo široce diskutovaným tématem na sociálních sítích. Výrobce ale odmítá, že k tomuto kroku přistoupil kvůli citelnému oslabení kurzu libry v důsledku takzvaného brexitu.



Tyčinka Toblerone si v Británii zvětšila ‚mezery‘, přesto stojí stejně. Lidé se zlobí

„Proč ji prostě jen nedělají menší?“ ptají se někteří příznivci této značky. „To je snad to nejhloupější obchodní rozhodnutí, jaké kdy padlo. Styďte se,“ napsal jeden ze zákazníků na sociální síti. Výrobcem Toblerone je společnost Mondelez International.

Čokoláda Toblerone

Vše pro sport a svůj klub!

Ragbistky anglického Hertfordshiru se rozhodly vzít osud svého klubu do svých rukou. Jelikož mu kvůli finančním potížím hrozil zánik, nafotily do kalendáře na příští rok několik fotografií přímo ze hřiště, kde trénovaly úplně nahé. Chtějí tím přilákat případného sponzora či mecenáše.



Ragbistky Hertfordshiru.

Samy ragbistky se přiznaly, že se před fotografem nejprve styděly, ale ostych prý brzy odhodily. „O víkendu se všechny vidíme nahé ve sprše. Tentokrát to bylo něco podobného, každopádně nic odlišného,“ přiznala kapitánka týmu Claire Cromptonová.

Přiznala, že se s fotografem, že žádná z fotek nebude upravena na počítači, aby byly ragbistky věrohodné.

Vysvlékly se donaha a nechaly se nafotit. Anglické ragbistky chtějí zachránit klub