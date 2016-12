Zprávy dne podle editora: Proč Zeman nevolal Ondrovi? Xenofobové cílí na Romy a v restauraci nejezte knedlíky

Má za sebou neskutečně těžké dny, ale také vlnu euforie, kterou si dokáže představit jen málokterý smrtelník. „Několik posledních kroků, to byl nepopsatelný zážitek. Obrovské zadostiučinění,“ líčí sportovní lezec Adam Ondra. Ten se vrátil do Česka poté, co v USA rekordně rychle zdolal obtížnou stěnu Dawn Wall v masivu El Capitan.

Člověku, který to zvládl před ním, se přes telefon s gratulací ozval i americký prezident Barack Obama. „Mně teda nevolal nikdo. Ani on, ani Donald Trump, ani český prezident,“ směje se Adam Ondra. „Radost byla i tak veliká.“

Jak by ne. Ondra je ve sportovním lezení úkaz, génius, talent ve své vlastní kategorii. V amerických Yosemitech spolu se svým jističem Pavlem Blažkem zvládli jednu z nejtěžších vícedélkových cest světa za 8 dní, o 11 dní rychleji než jejich předchůdci.

Bramborák: mražený polotovar na vyjetém oleji

Po tomhle obdivuhodném výkonu by si zasloužil Adam Ondra pořádný nášup. Třeba takové bramborové knedlíky umí zasytit. Naše spolupracovnice Veronika KOKO Kokešová by mu však nedoporučila, aby na ně vyrazil do restaurace.

V restauraci si třeba zásadně nedávám bramborové knedlíky. I přesto, že výjimka potvrzuje pravidlo, v naprosté většině případů bývají tuhé, často oschlé, ohřívané v mikrovlnce a rozhodně si na nich nepochutnám. Jednou za čas si proto doma raději dám tu práci sama.

Dalšími příklady toho, co raději neriskovat, jsou třeba bramboráky. Zpravidla smažené ve friťáku na vyjetém oleji a navíc z mraženého polotovaru. Riskantními se ukázaly být i opékané brambory. Lenost některých kuchařů zaslepila jejich svědomí a bez pardonu je zaměňují na talíři za smažené kupované a mražené americké brambory.

A čemu dalšímu se vyhnout?



V rámci osvěty jsme se rozhodli doporučit i dalším věcem, kterým se vyhnout - konkrétně televizím, který vám kvůli technologii nevydrží hrát příliš dlouho.



Na nový digitální formát televizního vysílání DVB-T2 je zatím připravena jen asi pětina televizorů na trhu. Televizory patří v českých domácnostech mezi nejoblíbenější společné vánoční dárky. Od letoška by si ale Ježíšek měl při jejich výběru dávat větší pozor.



Tahle televize asi DVB-T2 neumí.

Česko totiž zahájilo přechod na modernější způsob digitálního pozemního vysílání DVB-T2 a zdaleka ne všechny přijímače v kamenných obchodech a e-shopech tuto technologii zvládají. Mohlo by se tak stát, že do pěti let nový přístroj přestane fungovat.

Když už vám ten televizní přístroj bude fungovat, musíme si pečlivě vybírat, na co se dívat. Nedávný přenos z bizarní ankety (oceňování umělců, kteří v drtivé většině celý rok nic nevydali) Zlatý slavík. Ocenění kontroverzní skupiny Ortel a odchod frontmana skupiny Gipsy.cz ze sálu opět připomnělo, že xenofobové v Česku přes uprchlíky na Romy nezapomněli.

Pozitivně laděné diskuse o Romech na českém internetu téměř chybí. Příspěvky jsou naopak ještě negativnější než dříve, ukázala aktuální data společnosti Yeseter.



Nezaměstnanost, kriminalita, příživnictví nebo rasismus. Právě tyto pojmy bývají nejčastěji zmiňované na českém internetu, pokud se mluví o romské menšině. Negativně laděné a stereotypní komentáře v posledním roce tvořily 80 procent všech příspěvků, které se objevily v diskusích pod internetovými články, na sociálních sítích nebo webových stránkách v souvislosti s Romy. Na konci roku 2014 to bylo přitom „jen“ 65 procent příspěvků.



Analýzou prošly i statusy na Facebooku

„Mediální pozornost vůči Romům jako menšině byla sice v letech 2015 a 2016 zastíněna zaměřením na muslimy a uprchlíky, ale emoce jsou zároveň více negativní než dřív,“ komentuje pro server Lidovky.cz výsledky hloubkové analýzy českého internetu analytik Petr Kučera ze společnosti Yeseter, která sbírá a vyhodnocuje data o romské menšině již dva roky. Aktuální analýzu si nechala zpracovat iniciativa Hate Free Culture, která se snaží potírat nenávist vůči menšinám.

Hezký večer a na tom Facebooku se pokud možno kroťte.